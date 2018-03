Morti sul lavoro, due incidenti solo ieri: muore operaio folgorato a Bologna, un altro nel Mugello

Continuano a registrarsi incidenti sul lavoro questa settimana e dopo la tragedia di Livorno dove due operai sono morti bruciati in una cisterna al porto, nella giornata di ieri purtroppo altri due operai sono morti uno a Bologna e l”altro a San Godenzo in Mugello. Nel primo caso, ovvero l’incidente a Bologna è avvenuto nel settore ferroviario, ed a perdere la vita è stato Carmine Cerullo di 56 anni, un esperto caposquadra di una ditta torinese che pare abbia in appalto interventi di manutenzione elettrica per le Ferrovie.

L’uomo purtroppo sarebbe morto folgorato intorno all’1.40 della notte tra mercoledì e giovedì. Da quanto è emerso, pare si trovasse su un carrello elevatore per sistemare alcuni pannelli su un traliccio della linea Alta Velocità Bologna-Venezia, proprio nei pressi del bivio Navile. Poi chissà per quale ragione, sarebbe venuto in contatto con alcuni cavi ad Alta tensione ed una scarica lo ha ucciso praticamente all’istante.

Intanto sulle cause stanno investigando la Polfer e gli ispettori della medicina del lavoro della Usl. Nel corso della giornata di ieri, la Procura di Bologna insieme al PM di turno a Michele Martorelli pare abbia aperto un fascicolo per omicidio colposo per ora contro ignoti ed è stata anche avviata una inchiesta interna di rete ferroviaria italiana che ha espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai Familiari della vittima. Sentite condoglianze sono anche arrivate dalle segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Trasporti Ugl e Fast, che pare abbiano approfittato per chiedere una serie di azioni per poter impedire il ripetersi di incidenti simili.

I Sindacati Inoltre hanno anche approfittato per chiedere un incontro urgente a RFI per fare chiarezza su quanto accaduto nonché per discutere su alcune questioni di sicurezza e prevenzione degli impianti ferroviari della Regione. La vittima circa 15 anni fa era stato testimone di un altro incidente tragico sul lavoro, per il quale viene anche indagato. Poi nel 2006 Cerullo finì anche tra gli imputati di omicidio colposo nel processo per la morte di Carlo Roveta, un operaio di 63 anni il quale era stato travolto da un treno il 3 ottobre del 2002, mentre stava lavorando alla manutenzione dei pali di sostegno della linea elettrica alla stazione di Torre Beretti in Lombardia e Cerulli in quella circostanza era Il caposquadra del cantiere dove si è verificato l’incidente.

Nella mattinata a San Godenzo in Mugello ci sarebbe stato un secondo incidente dove morire stato Nunzio industria un uomo di 52 anni. Secondo quanto spiegato dai carabinieri sembra che l’uomo sia caduto da un’altezza di circa 4 metri mentre stava lavorando ad un traliccio telefonico. La vittima stava lavorando per una ditta esterna alla Vodafone da un’azienda di Monsummano terme in provincia di Pistoia ovvero alla TM impianti s.r.l..