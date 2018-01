Mario Amodio è morto, ex operaio dell’Ilva di Taranto e campione mondiale di Karate

Mario, che già nel 2005 aveva scoperto di essere affetto dalla sclerosi multipla, aveva raccontato la propria vicenda a Domenico Iannacone, durante la trasmissione ‘I dieci comandamenti’. Va in onda su Raitre. Basta al lavoro come ricatto, basta al lavoro che uccide, basta speculare sulla pelle delle brave persone.

Poco fa ho ricevuto una notizia che non avrei voluto mi giungesse. Il mio amico Mario Amodio ci ha lasciati . Ho conosciuto Mario in una puntata de I dieci comandamenti. Mario si era ammalato di tumore lavorando all’ilva di Taranto e piano aveva perso anche la sua voce e le sue forze . Nella sua vita era stato campione di arti marziali e con lo spirito del campione aveva combattuto la sua battaglia contro la malattia e il ricatto del lavoro a Taranto. Felicetta,sua moglie, è stata al suo fianco fino alla fine parlando per lui, diventando ‘La voce di Mario’.

Oggi te ne sei andato ma la tua voce continuerò a sentirla sempre nel mio cuore .

Amodio era stato per anni addetto del reparto Carpenteria dello stabilimento Ilva di Taranto dove per portare a casa uno stipendio si è ammalato fino a perdere la voce. Una sofferenza che Mario aveva affrontato da guerriero, così aveva fatto nel 2005 quando aveva scoperto di essere affetto da sclerosi multipla, impegnandosi ancora di più per il successo nel mondiale di karate contact del 2007, e così aveva fatto anche nel 2008 quando un carcinoma alla lingua lo ha colpito impedendogli di parlare.

Per Mario Amodio palava la moglie Felicetta, rimasta sempre al suo fianco e diventata alla fine la sua voce. “Operavo sui convertitori, nelle acciaierie, tra lance che immettono ossigeno e saldatrici. Lì la polvere minerale brillava, me la ricordo ancora come un incubo luccicante. Me la sentivo in gola tutto il giorno”, aveva raccontato Mario. “Oggi te ne sei andato ma la tua voce continuerò a sentirla sempre nel mio cuore” ha scritto Iannacone.

LA CITTA’ DI TARANTO

La città di Taranto ha una grande importanza per l’economia italiana. E’ sede di un grande porto industriale, commerciale e militare, dell’arsenale della Marina militare italiana e di un importante centro industriale con stabilimenti siderurgici (tra i quali l’Ilva, il più grande centro siderurgico d’Europa), petrolchimici (raffinerie ENI), cementiferi (Cementir) e di cantieristica navale.

LA SOCIETA’ ILVA L’Ilva di Taranto è uno stabilimento industriale di vaste dimensioni che produce acciaio. L’Ilva è una società per azioni di proprietà del gruppo Riva ed è la più grande industria per la produzione dell’ acciaio d’ Europa e tra le prime 10 al mondo. Conta una quindicina di stabilimenti tra Italia ed Europa. L’Ilva era nota come ITALSIDER ed era di proprietà dello Stato, che (tramite l’IRI) nel 1934 rilevò l’azienda. Nel 1965 avvenne la fondazione del quarto centro siderurgico di Taranto. Poi nel 1995 il gruppo Riva divenne proprietario di tutti gli stabilimenti. Dagli anni Novanta, anche a seguito di diversi studi condotti dall’OMS, il Comune di Taranto e altri comuni della zona (Crispiano, Massafra, Statte e Montemesola) sono stati definiti «area a elevato rischio ambientale»; successivamente sono stati inclusi tra i 14 siti a interesse nazionale che richiedevano interventi di bonifica (SIN – SITI PER LA BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE; DPR 196/1998). Dall’analisi epidemiologica dei residenti nel Comune sono emersi tassi di mortalità per tutte le cause, tumore del polmone, della pleura e della vescica superiori a quelli regionali. Un successivo studio caso-controllo sui casi incidenti di tali patologie a Taranto ha suggerito un possibile legame tra questi eccessi di rischio e la residenza vicino alle fonti di emissioni nocive. La città di Taranto è stata considerata in diversi studi multicentrici sugli effetti a breve termine dell’inquinamento. Il più recente è lo studio EpiAir, successivo allo studio MISA (Meta-analisi italiana degli Studi sugli effetti a breve termine dell’inquinamento Atmosferico) e allo studio SISTI (Studio Italiano Suscettibilità Temperatura e Inquinamento) che hanno valutato l’effetto acuto dell’inquinamento atmosferico sulla salute della popolazione di diverse città italiane.

Lo studio EpiAir ha valutato gli effetti a breve termine dell’inquinamento atmosferico in 10 città italiane nel periodo 2001- 2005: ha stimato che per un aumento di 10 μg/m3 di concentrazione di PM il rischio di mortalità per cause naturali aumentava complessivamente dello 0,69%; percentuale che raggiungeva 1,59% considerando la mortalità per malattie dell’apparato respiratorio.

Le analisi di ospedalizzazione hanno evidenziato un impatto considerevole del PM sui ricoveri per malattie cardiache (0,70%). Un recente studio ha analizzato la variabilità spaziale degli inquinanti atmosferici a Taranto e ha dimostrato che l’inquinamento atmosferico di questa città non si distribuisce in maniera omogenea sul territorio, ma interessa maggiormente le aree limitrofe alle zone industriali. D’altra parte, già l’applicazione di modelli di dispersione delle emissioni industriali avevano suggerito i quartieri di Tamburi e Borgo come le aree di massima ricaduta.

IL CARBON-COKE Il carbon-coke è un passaggio limitante per la produzione dell’acciaio. Viene prodotto nell’area a caldo degli impianti siderurgici, gli altiforni. Il carbon-coke è composto da polvere fine di carbone. Il carbone viene infatti polverizzato tramite cottura prolungata ad alte temperature negli altiforni. La polvere di carbone ricavata viene poi unita alla polvere di ferro e spedita nella fase successiva di produzione, che viene definita a freddo, e che avrà come prodotto finale l’acciaio.

La produzione del coke e della polvere di ferro è il passaggio più inquinante di tutta la catena di produzione. Il camino E3 è da diversi anni considerato il principale responsabile dell’immissione nell’aria della maggior parte di inquinanti atmosferici. EMISSIONI DI POLVERI L’impianto a Taranto permette l’arrivo via mare delle materie prime, che vengono scaricate dalle navi su dei nastri trasportatori a cielo aperto e li conducono fino al parco minerario. Il parco è anch’esso a cielo aperto ed è, in sostanza, una montagnetta di minerale situata proprio a ridosso del quartiere Tamburi e del Comune di Statte. Questa vicinanza e il fatto che il minerale non viene ricoperto comporta la dispersione nell’aria del minerale stesso sotto forma di polveri. Questo particolato si somma alle polveri rilasciate nell’aria dai processi produttivi veri e propri, come si evince dal comunicato n.41 emesso dai militari del NOE di Lecce in data 2 luglio 2011 e rivolto al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, alla Regione Puglia, alla Provincia e al Comune di Taranto. Infatti i militari del NOE, Nucleo Operativo Ecologico, di Lecce hanno rilevato delle irregolarità per quanto riguarda le emissioni in atmosfera: · il fenomeno dello slopping che consiste nella generazione di fumi di ossidi di ferro il cui volume istantaneo è di entità tale da non poter essere aspirato dai sistemi di aspirazione dei fumi primari e secondari, ed è individuabile in atmosfera da una nube rossastra che si sprigiona dalle sommità delle due acciaierie. Nel periodo diurno (non ci sono dati riguardo il periodo notturno) preso in esame dai militari questo fenomeno si è manifestato 120 volte, un numero molto superiore a quello dichiarato dall’ Ilva e da quanto previsto dalla normativa AIA. Queste emissioni sono definite “non convogliate”; · altre emissioni non convogliate sono state registrate anche dalle torce di acciaieria e dall’ area gestione rottami ferrosi.

L’AIA L’AIA o Autorizzazione Industriale Ambientale è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto, o parte di esso, a determinate condizioni garantendo che l’ impianto sia conforme alle normative del decreto ambientale nazionale (quindi italiano ma anche europeo essendo l’Italia parte della CE). L’AIA teoricamente si ottiene solo se viene dimostrata l’ottemperanza alle normative vigenti a livello nazionale e comunitario.

LE MISURAZIONI ARPA A riprova dello sversamento nell’aria di un’ enorme quantità di particolato, e che queste polveri investono prevalentemente le aree limitrofe all’acciaieria dell’Ilva, ci sono le misurazioni e le relazione tecniche dell’ ARPA. L ‘ARPA è l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente. Ad esempio, in una delle ultime relazioni tecniche, in data 27-08-2012 che ha come oggetto la polverosità diffusa al quartiere Tamburi, si legge: “In data 27 agosto 2012 si è registrata a Taranto una situazione di criticità ambientale che ha visto la diffusione di polveri nelle zone urbane limitrofe all’area industriale, che ha comportato, anche, il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nelle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria di via Archimede e di via Machiavelli nel quartiere Tamburi. ARPA conosce perfettamente il fenomeno, più volte osservato, che è causato dal trasporto delle polveri, stoccate nei parchi minerali ILVA, verso la città da parte del vento che aveva in data 27/8 direzione dal settore Nord-Ovest e velocità piuttosto sostenuta (fino a 6 m/s).”

Nell’ultimo decennio relativamente alla situazione di Taranto numerosi studi di epidemiologia e monitoraggio ambientale sono stati finanziati dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Qui di seguito ne verranno elencati alcuni: Il sito di Taranto è stato incluso nel Progetto SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento), finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito della ricerca finalizzata 2006, e condotto sotto il coordinamento dell’Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Ambiente e Prevenzione Primaria. Il Progetto SENTIERI iniziato nel 2007 si è concluso nel dicembre 2010 ed i risultati sono stati pubblicati in un supplemento della rivista Epidemiologia e Prevenzione nel dicembre 2011; · Un altro studio: “Residential proximity to industrial sites in the area of Taranto. A case-control cancer incidence study” in cui l’Istituto Superiore di Sanità ha collaborato con il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto, pubblicato negli Annali dell’Iss , ha indagato l’associazione tra incidenza dei tumori e residenza in prossimità di siti inquinanti tramite uno studio caso controllo condotto nell’area industriale di Taranto;

Nell’ambito del programma strategico “Ambiente e Salute” finanziato dal Ministero della Salute, l’’Istituto Superiore di Sanità ha condotto uno studio esplorativo di monitoraggio biologico umano che ha riguardato circa 50 persone, che hanno lavorato come allevatori presso masserie dislocate nella provincia di Taranto. L’obiettivo di questo studio è di valutare la concentrazione di inquinanti persistenti (quali metalli pesanti e diossine) nel corpo degli allevatori mediante l’analisi dei campioni ematici. Durante lo studio sono state raccolte le informazioni sulle caratteristiche delle aziende zootecniche (anche la distanza dall’impianto siderurgico) e sulle caratteristiche personali dei lavoratori, come il trascorso lavorativo e residenziale, le abitudini alimentari, il consumo di alcool e fumo di sigaretta. Lo studio è stato ideato e disegnato prendendo spunto da precedenti indagini della ASL di Taranto (su pressione di alcuni ambientalisti locali) sulla presenza di diossine e PCB negli animali e negli alimenti prodotti dalle aziende zootecniche.

Queste indagini hanno portato in alcuni casi al sequestro e all’abbattimento di animali che presentavano livelli di contaminanti al di sopra dei livelli consentiti. Tra il 2008 e il 2009 sono stati analizzati diversi campioni alimentari (latte, ricotte, carni, foraggio, uova) e in due fasi sono state monitorate 164 aziende zootecniche. In 12 casi si sono avuti risultati non conformi alle norme. La presenza di concentrazioni di diossine superiori ai limiti consentiti dalla legge ha portato alla disposizione da parte della Autorità sanitarie di distruggere i fegati e i reni; · Il Progetto SENTIERI è stato poi portato avanti con una seconda analisi epidemiologica nel periodo 2003-2008. i risultati sono stati presentati a Roma il 18 settembre 2012 e pubblicati parzialmente sempre sulla rivista Epidemiologia e Prevenzione settembre-ottobre 2012; · Inoltre il Ministero della Salute tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012 ha lanciato una campagna di monitoraggio per la valutazione della contaminazione di alcuni prodotti di origine animale provenienti da aree interne o prospicienti i Siti di Bonifica di Interesse Nazionale. Per la Puglia è stato scelto per la prima fase il SIN di Taranto e sono stati scelti i mitili.

Il sito di Taranto è stato incluso nel Progetto SENTIERI – Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento – finanziato dal Ministero della Salute e condotto sotto il coordinamento dell’Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Ambiente e Prevenzione Primaria. I risultati dello studio SENTIERI sono stati presentati al XXXV Congresso Annuale dell’Associazione Italiana di Epidemiologia e pubblicati dalla rivista Epidemiologia & Prevenzione nel settembreottobre e novembre-dicembre 2011. Questo progetto è importante perché contribuisce a individuare le priorità del risanamento ambientale a tutela della salute collettiva e lo fa attraverso indicatori appropriati. Svolto nell’ambito del Programma Strategico Ambiente e Salute promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), SENTIERI ha impegnato per quattro anni (2007-2010) un gruppo di 32 studiosi appartenenti a diverse Istituzioni Scientifiche: ISS, Centro Europeo Ambiente e Salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa ed Università di Roma Sapienza. Il progetto ha analizzato con una metodologia omogenea la mortalità per 63 gruppi di cause nel periodo 1995-2002 nelle popolazioni residenti in 44 Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche (SIN), per un totale di circa 6.000.000 cittadini in 298 Comuni.

Il concetto di sito inquinato viene introdotto per la prima volta con la definizione di “aree ad elevato rischio ambientale” (Legge 349/86). Successivamente, con il DM 471/99, un sito viene considerato inquinato quando in una delle matrici (suolo o sottosuolo, acque superficiali o sotterranee) viene riscontrato anche un solo superamento nella concentrazione degli inquinanti indice rispetto alla concentrazione limite prevista dalla normativa. Sulla base di criteri di ordine sanitario, ambientale e sociale, con il DLgs 152/06 vengono individuate le aree da inserire tra i “siti di bonifica di interesse nazionale” (SIN). Lo studio SENTIERI ha preso in considerazione 44 dei 57 siti oggi compresi nel “Programma nazionale di bonifica”, coincidenti con i maggiori agglomerati industriali nazionali. I SIN oggetto dello studio, il cui territorio viene definito nei rispettivi Decreti istitutivi, sono distribuiti su tutto il territorio nazionale (21 al Nord, 8 al Centro, 15 nel Sud). I SIN sono molto diversi tra loro per estensione, numero di Comuni e di residenti e tipologie di esposizioni ambientali; ad esempio il SIN di Emarese in Val d’Aosta è composto da un solo Comune con 202 residenti (al Censimento 2001), ed il SIN Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano in Campania è composto da 77 Comuni la cui popolazione supera 1.300.000 unità. La presentazione e la discussione dei dati di mortalità per ogni SIN è stata effettuata mostrando i dati relativi a grandi gruppi di cause e i dati su cause di morte dovute ad esposizioni ambientali specifiche per ogni SIN. I grandi gruppi di cause (che sono gli stessi per ogni SIN) descrivono il profilo di mortalità generale (mortalità respiratoria, cardiovascolare, tumorale…).

L’originalità del Progetto SENTIERI consiste nel commentare i risultati dell’analisi di mortalità alla luce della valutazione a priori dell’evidenza epidemiologica. Il gruppo di lavoro ha esaminato attraverso un procedimento complesso l’evidenza epidemiologica dell’associazione per ogni combinazione di causa di morte e fonte di esposizione ambientale presente nei SIN, valutando la forza della loro relazione causaeffetto, classificata come Sufficiente, Limitata e Inadeguata. Per le tipologie di esposizioni ambientali presenti in ogni SIN, sono state selezionate a priori le cause di morte di interesse con livello di evidenza Sufficiente o Limitata. Nei poli petrolchimici sono state osservate 643 morti in eccesso per tumore polmonare, 135 per malattie non tumorali dell’apparato respiratorio; nelle aree con presenza di impianti chimici, 184 casi in eccesso per il tumore del fegato.

L’amianto resta un importante fattore di rischio, in particolare per il mesotelioma pleurico per il quale la relazione causale con le esposizioni ambientali nei siti contaminati è univoco ed accertato: nell’insieme dei dodici siti contaminati da amianto è stato osservato un totale di 416 casi di tumore maligno della pleura in eccesso rispetto all’atteso. In alcuni contesti è stato possibile associare gli incrementi osservati della mortalità alle esposizioni ambientali dovute alle emissioni di impianti specifici. Ad esempio, per gli incrementi di mortalità per tumore polmonare e malattie respiratorie non tumorali, a Gela e Porto Torres è stato suggerito un ruolo delle emissioni di raffinerie e poli petrolchimici, a Taranto e nel Sulcis-Iglesiente-Guspinese un ruolo delle emissioni degli stabilimenti metallurgici. Negli eccessi di mortalità per malformazioni congenite e condizioni morbose perinatali è stato valutato possibile un ruolo eziologico dell’inquinamento ambientale a Massa Carrara, Falconara, Milazzo e Porto Torres. Per le patologie del sistema urinario, in particolare per le insufficienze renali, un ruolo causale di metalli pesanti, IPA e composti alogenati è stato ipotizzato a Massa Carrara, Piombino, Orbetello, nel Basso Bacino del fiume Chienti e nel Sulcis-IglesienteGuspinese. Incrementi di malattie neurologiche per i quali è stato sospettato un ruolo eziologico di piombo, mercurio e solventi organoalogenati sono stati osservati rispettivamente a Trento Nord, Grado e Marano e nel Basso Bacino del fiume Chienti. L’incremento dei linfomi non Hodgkin a Brescia è stato messo in relazione con la contaminazione diffusa da PCB. Non tutti i dati sulla mortalità che sono stati raccolti sono però attribuibili direttamente e univocamente alla presenza del SIN. Ciò è particolarmente vero in quei SIN con siti industriali fonte di emissioni complesse ed eterogenee, talvolta anche adiacenti ad aree urbane a forte antropizzazione, come a Taranto nella regione Puglia. Per questa ragione sono necessari ulteriori studi di approfondimento.

SENTIERI ha analizzato anche la mortalità nell’insieme dei 44 SIN, fornendo delle stime globali del carico di mortalità. L’analisi è stata estesa quindi a tutte le cause, non solo quelle con evidenza a priori Sufficiente o Limitata. In particolare, è emerso che la mortalità in tutti i SIN, per le cause di morte con evidenza a priori Sufficiente o Limitata per le esposizioni ambientali presenti supera di circa il 15% il valore atteso, con un Rapporto Standardizzato di Mortalità (SMR) di 115,8 per gli uomini (IC 90% 114,4-117,2, 2.439 decessi in eccesso) e di 114,4 per le donne (IC 90% 112,4-116,5, 1.069 decessi in eccesso). Un dato del tutto simile si riscontra anche estendendo l’analisi a tutte le cause di morte: il totale dei decessi, per uomini e donne, è di 403.692, in eccesso rispetto all’atteso di 9.969 casi (SMR 102,5%, IC 90% 102,3-102,8), con una media di oltre 1.200 casi annui nel periodo 1995-2002. SENTIERI conferma i risultati di alcune precedenti indagini relative alla mortalità nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, mostrando che lo stato di salute delle popolazioni residenti nei siti esaminati appare risentire di effetti avversi più marcati rispetto alle Regioni di appartenenza. SENTIERI ha già programmato degli sviluppi che riguarderanno lo studio dell’incidenza delle malattie utilizzando i ricoveri ospedalieri, per considerare anche le malattie caratterizzate da bassa letalità; sarà inoltre indagata l’incidenza delle malattie oncologiche e delle malformazioni congenite.

INDICATORI DI MORTALITA’ Quando gli incrementi di mortalità riguardano patologie con eziologia multifattoriale, e si è in presenza di siti industriali con molteplici ed eterogenee sorgenti emissive, talvolta anche adiacenti ad aree urbane a forte antropizzazione, rapportare il profilo di mortalità a fattori di rischio ambientali può risultare complesso. Tuttavia, in alcuni casi è stato possibile attribuire un ruolo eziologico all’esposizione ambientale associata alle emissioni di impianti specifici (raffinerie, poli petrolchimici e industrie metallurgiche).

Tale attribuzione viene rafforzata dalla presenza di eccessi di rischio in entrambi i generi, e in diverse classi di età, elementi che consentono di escludere ragionevolmente un ruolo prevalente delle esposizioni professionali. La mortalità è stata studiata per ogni sito, nel periodo 1995-2002, attraverso i seguenti indicatori: tasso grezzo, tasso standardizzato, rapporto standardizzato di mortalità (SMR) e SMR corretto per un indice di deprivazione socioeconomica messo a punto ad hoc. Nella standardizzazione indiretta sono state utilizzate come riferimento le popolazioni regionali. Gli intervalli di confidenza sono al 90%. L’indice di deprivazione è stato calcolato sulla base di variabili censuarie appartenenti ai seguenti domini: istruzione, disoccupazione, proprietà dell’abitazione, densità abitativa. Per il calcolo dei tassi tramite standardizzazione diretta è stata utilizzata come riferimento la popolazione italiana al 2001, mentre per la stima degli SMR i casi attesi sono stati calcolati sulla base dei tassi delle Regioni di appartenenza di ogni SIN. Le esposizioni per le quali è stata valutata l’evidenza epidemiologica sono distinte in fonti di esposizioni ambientali nei SIN e altre esposizioni. Le prime, definite sulla base dei decreti di perimetrazione, sono indicate come: chimico, petrolchimico e raffineria, siderurgia, centrale elettrica, miniere e/o cave, area portuale, amianto o altre fibre minerali, discarica e inceneritore. Le altre esposizioni prese in considerazione per i loro accertati effetti sulla salute sono: inquinamento dell’aria, fumo di tabacco attivo e passivo, assunzione di alcol, esposizioni professionali e stato socioeconomico.

RISULTATI PER IL SIN DI TARANTO I risultati delle analisi di SENTIERI sul periodo 1995-2002 mostrano un quadro della mortalità per la popolazione residente nel sito di Taranto che testimonia la presenza di un ambiente di vita insalubre. Questo quadro è in linea con quanto emerso nei precedenti studi descrittivi sulla mortalità condotti nell’area, ma anche con dati di incidenza e morbosità. Questa situazione, che evidenzia un ambiente di vita sfavorevole, si evince dai dati di monitoraggio ambientale e biologico, dai dati relativi al tipo e all’entità delle emissioni industriali e dalla disponibilità di risultati di studi epidemiologici di tipo analitico, descrittivo, geografico, e di indagini epidemiologiche multicentriche e di valutazione di impatto sanitario. Gli incrementi di rischio osservati sono riferibili a esposizioni professionali e a sostanze chimiche utilizzate e/o emesse nei processi produttivi presenti nell’area. Il fatto che gli stessi inquinanti siano riscontrati anche nell’ambiente di vita, a concentrazioni spesso rilevanti, depone anche a favore di una componente ambientale non trascurabile. Quest’ultimo dato sembra essere avvalorato dalla distribuzione degli eccessi di rischio in entrambi i generi e anche tra i sottogruppi di popolazione in età prelavorativa (nelle classi inferiori a un anno e a 14 anni). Inoltre, per alcune cause di morte si osservano incrementi di rischio, evidenziati anche in alcuni precedenti studi effettuati nell’area, solo tra le donne, come per esempio per i tumori del sistema nervoso centrale

Complessivamente, il profilo di mortalità della popolazione residente nell’area di Taranto mostra un andamento temporale e una distribuzione geografica che sono in linea con la cronologia e la distribuzione spaziale dei processi produttivi ed emissivi che caratterizzano l’area industriale di questo SIN da molti decenni. Sulla base dei risultati relativi alle principali cause di decesso e alle cause per le quali vi è a priori un’evidenza Sufficiente o Limitata di associazione con le fonti di esposizioni ambientali del SIN , emerge il seguente profilo di mortalità nel SIN di Taranto: · eccesso tra il 10% e il 15% nella mortalità generale e per tutti i tumori in entrambi i generi; · eccesso di circa il 30% nella mortalità per tumore del polmone, per entrambi i generi; · eccesso, in entrambi i generi, dei decessi per tumore della pleura, che permane, sebbene ridotto, dopo correzione per ID; · eccesso compreso tra il 50%(uomini) e il 40%(donne) di decessi per malattie respiratorie acute, anche quando si tiene conto dell’ID, associato a un aumento di circa il 10% nella mortalità per tutte le malattie dell’apparato respiratorio; · eccesso di circa il 15% tra gli uomini e 40% nelle donne della mortalità per malattie dell’apparato digerente, anche quando si tiene conto dell’ID; · incremento di circa il 5% dei decessi per malattie del sistema circolatorio soprattutto tra gli uomini; quest’ultimo è ascrivibile a un eccesso di mortalità per malattie ischemiche del cuore, che permane, anche tra le donne, dopo correzione per ID. Per quanto riguarda il potenziale contributo delle esposizioni lavorative nello spiegare il dato di mortalità, l’evidenza epidemiologica di associazione con l’occupazione è stata valutata Sufficiente per il tumore del polmone, della pleura, per le malattie dell’apparato respiratorio, polmonari croniche e per l’asma. I risultati di SENTIERI evidenziano inoltre un eccesso per la mortalità per condizioni morbose di origine perinatale (0-1 anno), e un eccesso di circa il 15% per la mortalità legata alle malformazioni congenite.