Morto come il papà, il tragico destino che ha accomunato padre e figlio

Papà e figlio accomunati da uno stesso tragico destino. Si chiamava Mattia Mantovan ed era un ragazzo classe 1992 residente a Torino il quale si trovava in sella ad una Ducati rossa che è andata Purtroppo a schiantarsi contro una Fiat 500 per cause ancora in fase di accertamento. A causare questo schianto pare possa essere stata una mancata precedenza. Come già abbiamo detto, il giovane si trovava in sella ad una Ducati rossa che all’incrocio con via Pisa è andata a schiantarsi contro una Fiat 500. Il giovane Pare fosse diretto verso Leini, quando improvvisamente avrebbe trovato la carreggiata ostruita dall’auto che si stava immettendo sul corso e l’impatto è stato purtroppo inevitabile.

Stando a quanto riferito sembra che il giovane dopo l’urto sia sbalzato sull’asfalto morendo sul colpo. I soccorsi sono stati immediatamente allertati dalla automobilista che si trovava alla guida della 500 che non ha perso un attimo nel chiamare il 118. Si tratta di un trentaquattrenne di origine russa che risiede nella provincia di Monza, il quale è rimasto piuttosto sconvolto dal incidente e dal veder morire quel giovane ragazzo davanti i propri occhi. Purtroppo per il centauro non ci sarebbe stato più nulla da fare e quando i soccorsi sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La salma dell’uomo è stata portata in ospedale e più nello specifico all’ospedale di Chivasso ed è a disposizione della procura di Ivrea. Adesso l’automobilista nonostante comunque abbia prestato soccorso rischia una denuncia per omicidio stradale Ma la dinamica è al momento al vaglio degli inquirenti e per avere ulteriori notizie bisognerà attendere le prossime ore. Purtroppo come abbiamo già anticipato, si tratta di una tragedia che ha visto accumulato il destino del figlio con quello del padre rimasto vittima anch’esso di un incidente stradale il 6 agosto del 2013.

Il Padre Alfredo è morto in strada Traforo del Pino anche lui in sella ad una moto, una Aprilia Rsv 1000 e anche lui schiantato contro un auto, una Focus che stava percorrendo la stessa direzione di marcia da Torino verso Chieri e che si apprestava ad effettuare una inversione. Anche in quel caso l’uomo morì sul colpo e il conducente dell’auto, un cittadino di Campobasso di 58 anni, Venne trasportato al pronto soccorso del San Giovanni. “Era un ragazzo meraviglioso, spiccava per la sua gentilezza e le sue buone maniere”, raccontano nella zona di corso Vercelli, dove abitava. “Dopo la scomparsa del padre sua mamma viveva per lui”. Adesso rimane una donna nonchè mamma e moglie delle due vittime, che si trova a vivere per una seconda volta la stessa tragedia.