Il protagonista della storia che vi stiamo per raccontare è un uomo che circa 30 anni fa aveva ucciso il nipotino. Davide Gaut aveva appena 21 anni quando nel 1985 uccise Chi Ming Shek di 17 mesi, dell’allora convivente. L’uomo venne condannato all’ergastolo e è stato rilasciato lo scorso anno. Sarebbe morto nei giorni scorsi nell abitazione dove aveva compiuto quel folle gesto. L’uomo aveva assassinato un bambino proprio in quella stessa casa e a distanza di 30 anni è stato ucciso a sua volta nello stesso luogo del primo delitto. Davide è stato trovato morto nell’interno del suo appartamento nel villaggio Gallese di New Tredegar, lo scorso sabato. Attualmente le forze dell’ordine non hanno rivelato la causa del decesso però sono stati tratti in arresto tre uomini di 23. 47 e 51 anni.

Sono stati arrestati con l’accusa di omicidio e restano sotto custodia l’uomo che aveva 53 anni aveva trascorso oltre 30 in prigione per aver torturato e ucciso il piccolo figlio di 17 mesi dell’allora convivente a Caerphilly nel 1985 per poi nascondere il corpicino sotto una cassettiera e tentare di depistare le indagini, facendo credere che la morte del piccolo fosse solo accidentale.

L’omicidio fu descritto dal giudice come peggior crimine sulla terra. L’uomo è stato rilasciato dal carcere l’anno scorso e si era trasferito nell’appartamento di Long Row, negli ultimi mesi. Sembra che i vicini avessero detto al Wallet online, che era arrivato nel villaggio da circa 6 settimane ed aveva ammesso di essere stato in prigione da 33 anni, ma senza mai parlare del suo crimine.

“Diceva che aveva sparato a qualcuno molto tempo fa, ma sapevamo che non era vero. Tutti sapevano che aveva ucciso un bambino e tutti ne stavano parlando” ha detto un vicino. Dopo qualche giorno, l’uomo è stato trovato privo di vita in casa e ora la polizia sta indagando per individuare il colpevole. Un portavoce del servizio carcerario ha dichiarato: “Prima di rilasciare un detenuto che ha commesso un grave crimine, vengono effettuate valutazioni approfondite dei rischi, anche per decidere l’alloggio dei trasgressori rilasciati in licenza. C’è un’indagine della polizia in corso, quindi sarebbe inappropriato commentare ulteriormente”.

Loading...