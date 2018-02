Mosca, aereo russo precipita alla periferia della città: 71 morti, nessun superstite

È una vera tragedia quella avvenuta nella giornata di ieri a Mosca dove un aereo passeggeri di linea si è schiantato alla periferia della città dopo essere Decollato dall’aeroporto Domodedovo. La notizia è stata riportata da alcune locali e poi anche internazionali. L’aereo in questione era un Antonov An-148 in servizio per la compagnia Saratov Airlines e poi diretto verso Orsk e si sarebbe schiantato nel distretto di Ramensky proprio fuori Mosca.

Purtroppo il bilancio è molto grave visto che a bordo viaggiavano circa 71 persone tra 65 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio e non ci sarebbero sopravvissuti. Questa notizia era stata già annunciata dai servizi di emergenza e poi confermata nel corso della giornata. Secondo quanto riferito sembra che nei 2 minuti successivi al decollo, l’aereo fosse scomparso dai radar Almeno questo è quanto comunicato ad alcune fonti del Domodedovo che per chi non lo sapesse è il secondo aeroporto della capitale russa.

Dalle prime indagini e soprattutto Dalle prime immagini che sono state diffuse nella giornata di ieri dalle TV russe, queste mostravano i resti dell’aereo di colore arancione disseminati un po’ nei campi innevati. Le Cause dell’incidente non sono state ancora chiarite ed è stata ovviamente aperta un’indagine. Anche il Ministero dei Trasporti ha fatto sapere che sta valutando alcune piste fra cui anche quello del guasto tecnico, dell’errore umano e delle condizioni meteo. Pare infatti che negli ultimi giorni la Russia stesse recuperando Dopo alcune nevicate record e sembra che la visibilità fosse piuttosto scarsa. Tuttavia In un primo momento si era anche parlato di un presunto scontro con un elicottero e questa notizia era stata citata da alcune fonti locali riferendo di una connessione fra l’aereo in questione ed un elicottero delle poste russe subito dopo il decollo.

Questa ipotesi però è stata poi via via smentita direttamente dalle poste. Sul luogo della tragedia sono arrivate anche una squadra di soccorso composta da 150 persone e 20 veicoli. Stando a quanto riferito dai media russi, la zona non sarebbe stata raggiungibile in auto per questo i soccorritori sono dovuti andare a piedi. Le autorità russe avrebbero anche confermato che alcuni frammenti dell’aereo sono stati ritrovati a circa 40 km dall’aeroporto.

Tra le vittime potrebbe esserci anche un cittadino svizzero e la notizia è stata riferita da un portavoce del governo della regione di Orenburg, il quale ha riferito un proprio che sarebbe stato identificato. “Secondo i dati in nostro possesso, un cittadino svizzero era a bordo dell’aereo”, ha detto il portavoce astenendosi dal rivelare ulteriori dettagli. Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il governo di creare una commissione speciale per poter indagare su un incidente aereo nella regione di Mosca è questo quanto riferito dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.