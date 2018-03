Movimento Neoborbonico attacca la pastiera dei supermercati esselunga

Mancano davvero pochi giorni alle feste pasquali, il movimento Neoborbonico mette in scena una protesta contro l’azienda di supermercati Esselunga per tutelare un dolce famosissimo della tradizione culinaria napoletana. L’Esselunga poche settimane fa ha pubblicizzato la famosissima pastiera “made in Parma”, il problema che evidenzia movimento è il totale distaccamento dalla ricetta originale.

Protesta e provocazione del Movimento Neoborbonico – associazione culturale che nasce con l’intento di ricostruire e difendere la storia del Sud e l’orgoglio di essere meridionali – contro la nota catena di supermercati milanese Esselunga.

Il movimento è stato infastidito dalla pubblicizzazione di una pastiera – dolce della tradizione napoletana, che si prepara a Pasqua con grano e ricotta – “made in Parma”, dolce considerato per preparazione e origine degli ingredienti utilizzati molto lontano da quello originale. Per questo, gli attivisti neoborbonici hanno pensato di inviare all’Esselunga una “vera” pastiera, ovvero quella preparata secondo la tradizione partenopea, realizzata da un noto pasticciere napoletano.

“Premessa, purtroppo, la legittimità della scelta – si legge in una nota – resta la necessità di chiarire agli eventuali acquirenti che non si tratta di una pastiera prodotta a Napoli secondo un’antichissima tradizione legata sia ai prodotti che alla preparazione”.

La provocazione, però, non si è fermata qui. Contemporaneamente, al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è stata inviata una “falsa” pastiera, ovvero una di quelle “made in Parma” messe in commercio dalla catena milanese di supermercati, per sollecitare il governatore alla tutela e alla salvaguardia delle tradizioni e dei prodotti tipici del territorio.

“La Campania e il Sud sono vittime, da oltre 150 anni, di un sistema economico e industriale nord-centrico che ha reso l’ex Regno delle Due Sicilie una vera e propria colonia di semplice consumo. La Campania e il Sud sono vittime anche di classi dirigenti locali sempre poco attente alla concreta difesa della nostra cultura e della nostra economia” concludono i neoborbonici.

Per festeggiare la Pasqua come si deve bisogna infornare una pastiera napoletana tradizionale. Questo dolce è antichissimo. È nato infatti in epoca romana e, oggi, è considerato un simbolo della pasticceria tradizionale. I napoletani la preparano il giovedì santo e la coprono per bene per consumarla la domenica di Pasqua. Lasciare riposare la pastiera per tre giorni permette agli ingredienti di amalgamarsi alla perfezione, conferendo al dolce il suo indimenticabile sapore. La pastiera napoletana è talmente buona che persino la moglie del re Ferdinando II sorrise dopo averne assaggiato un pezzo. E sembra che la regina non sorridesse praticamente mai! Sonia Peronaci prepara il dolce tradizionale con il grano precotto, la e qualche piccolo trucco. Al posto dei canditi a dadini in vendita nei supermercati, Sonia consiglia la frutta candita in pezzi più grandi e più succosi. Pasqua si avvicina, affrettati a comprare tutti gli ingredienti per preparare la pastiera napoletana di GialloZafferano.

1. Prepara la sabbiatura versando nel mixer farina e burro freddo tagliato a tocchetti. Aziona il mixer fino a quando i due ingredienti formano una sorta di sabbia. 2. Versa in una ciotola la sabbiatura e aggiungi lo zucchero, un uovo intero, un tuorlo e i semini di una bacca divaniglia. 3. Amalgama gli ingredienti con le mani e trasferiscili sul piano di lavoro. Lavora poco il composto in modo da evitare che si sviluppi il glutine. 4. Appiattisci la pasta frolla con il dorso della mano, avvolgila nella pellicola e lasciala rassodare in frigorifero per almeno un’ora. 5. Nel frattempo metti il latte in un pentolino insieme al grano. Aggiungi il burro e la scorza di un limone e lascia cuocere a fuoco dolce fino a quando il composto non sarà denso. 6. Taglia a dadini il cedro e l’arancia candita e incidi la bacca di vaniglia per togliere i semini con il coltello. Metti in una ciotola i due tipi di ricotta insieme ai due tuorli e alle due uova intere. Versa lo zucchero, i semi di bacca di vaniglia, l’acqua di semi d’arancio e la cannella in polvere e mescola con una frusta o con un cucchiaio di legno. 7. Spegni il grano e lascialo intiepidire. Ora puoi togliere l’impasto dal frigorifero e stenderlo con il matterello. 8. Prendi uno stampo da 28 centimetri, imburralo e foderalo con carta forno. Stendi la pasta all’interno e taglia i bordi in eccesso con un coltellino. Rimpasta la frolla in eccedenza, coprila con la pellicola alimentare e mettila in frigorifero. 9. Versa la ricotta nel composto con latte e grano e mescola fino ad ottenere una crema omogenea. Aggiungi i canditi e versa tutto nello stampo con la pasta frolla. 10. Prendi la pasta dal frigorifero, stendila con il matterello e taglia delle strisce regolari con una rotella dentata. Adagia le strisce sul ripieno in modo da formare una griglia di losanghe. Sbatti un uovo e spennella le losanghe. Non premere troppo con il pennello altrimenti le strisce di pasta tendono ad affondare nel ripieno. 11. Inforna a 200 gradi per circa 60 minuti e servi la pastiera con una spolverata di zucchero a velo. Per servire la vera pastiera napoletana cerca di prepararla sempre il giorno prima di consumarla.

La Pastiera è uno dei dolci simbolo della tradizione napoletana in cui si incrociano le tradizioni familiari e la scuola pasticcera classica. Secondo una antica leggenda, nasce quando una volta sulla spiaggia le mogli dei pescatori lasciarono nella notte delle ceste con ricotta, frutta candita, grano e uova e fiori d’arancio come offerte per il “Mare”, affinché questo lasciasse tornare i loro mariti sani e salvi a terra. Al mattino ritornate in spiaggia per accogliere i loro consorti notarono che durante la notte i flutti avevano mischiato gli ingredienti ed insieme agli uomini di ritorno, nelle loro ceste c’era una torta: la Pastiera. Sicuramente questo dolce, con il suo gusto classico poco zuccherino e rinfrescato dai fiori d’arancio, accompagnava le antiche feste pagane per celebrare il ritorno della Primavera: la ricotta addolcita è la trasfigurazione delle offerte votive di latte e miele tipiche anche delle prime cerimonie cristiane. a cui si aggiungono il grano, augurio di ricchezza e fecondità e le uova, simbolo di vita nascente.

L’acqua di fiori d’arancio è l’annuncio della Primavera. La versione odierna, fu messa a punto in un antico monastero napoletano rimasto ignoto. Comunque sia andata, ancor oggi sulla tavola pasquale dei napoletani questo dolce non può mancare. Un’altra storia molto nota racconta di Maria Teresa D’Austria, moglie del re Ferdinando II° di Borbone, che, cedendo alle insistenze del marito famoso per la sua ghiottoneria, accondiscese ad assaggiare una fetta di Pastiera sorridendo per la prima volta in pubblico. Ferdinando, il più napoletano dei Borbone non si fece scappare la battuta:

“Per far sorridere mia moglie ci voleva la Pastiera, ora dovrò aspettare la prossima Pasqua per vederla sorridere di nuovo”. Dunque la Pastiera come dolce capace di strappare il sorriso anche ad una austera regina asburgica: il segreto forse è il grano, certamente l’uso della ricotta di cui a Napoli non c’è risparmio in moltissime preparazione e che costituisce il segreto della morbidezza assoluta di tante preparazione, a cominciare dai calzoni, fritti e al forno, e a proseguire nella pasta al pomodoro. La ricotta fa infatti un gioco di sponda per quanto riguarda la consistenza che costituisce poi il vero piacere quando si mangia la pastiera e che la rende differente dalla pizza di crema, non a caso nelle zone interne la percentuale di grano aumenta trasformandola in una sorta di classica torta rurale.

Un altro elemento della Pastiera è la bassa sensazione zuccherina, un richiamo al palato di un tempo quando non si preferiva l’equilibrio alla sensazione invasiva e dominante. Questo dato fa del dolce pasquale qualcosa di unico, moderno e antico, dunque classico. Per l’abbinamento è necessario puntare a qualcosa di ben strutturato, come il Marsala, anche secco, o un Passito di Pantelleria. Va molto bene anche lo sherry.

La tradizione a tavola napoletana

Quella napoletana è una cucina metà di terra e metà di mare, caratterizzata da intensi sapori e colori accesi. Nella tradizione si è sempre affermato che fosse essenzialmente povera, il che è vero nella cucina di tutti i giorni del popolo e di una non trascurabile parte dell’aristocrazia, costretti a risparmiare sul cibo per potersi permettere un fasto da scena secondo l’abusato detto «ca si no pare brutto». Due parole vanno spese per la pizza che è sempre stata riconosciuta come una delle creazioni migliori partenopee. Antenate di questa specialità, esportata in tutto il mondo, sono tutte le schiacciate fatte di acqua e farina, cotte su pietre ardenti per rinforzare le poche carni o verdure delle popolazioni primitive. La genialità dei napoletani è stata quella di ricoprire la superficie della pizza con i condimenti prima della cottura, in modo che l’impasto potesse assorbirne i sapori e i profumi. Inizialmente si trattava di strutto, cacio e pepe, poi, con l’avvento del pomodoro, la pizza si tinse di colori vivaci ed accattivanti fino a giungere, grazie al pizzaiolo Raffaele Esposito, alla pizza Margherita che assunse le colorazioni della bandiera italiana, in onore della omonima regina. Ma è la pasta, ad averci regalato il titolo di «mangiamaccheroni». Fu introdotta durante il regno di Federico II di Svevia, grazie agli arabi che l’avevano importata. Nella cucina popolare la pasta ha mille combinazioni perché i napoletani hanno saputo accoppiare questo elemento abbastanza povero ai prodotti della terra e del mare campani. Così, fra i piatti più semplici e gustosi, i vermecielle aglie e uoglio (vermicelli aglio e olio), e ancora nemmicule cu’ ‘a pasta (pasta con lenticchie), tagliatelle a sapunariello (tagliatelle olio e cipolla), lengue ‘e passero a vongole e pummarole (linguine alle vongole con pomodoro). Popolarissimi, ma di lunga e paziente cottura, i pàccheri cu’ ‘o raù ra portiera (schiaffoni con la celebre salsa di ragù napoletano) e maccarune ‘e zita cu’ ‘a genovese (ziti alla genovese) che nulla hanno a che fare con la città di Genova. La mozzarella? «A zezzenella bella» come la chiamano nei caseifici campani è, per eccellenza, tra le pietanze più mangiate al mondo. Fra i piatti di carne, celebri sono le purpette (polpette al pomodoro) e vrasciole a raù (braciole al ragù). E fra quelli di pesce alice ammullecate (acciughe al pangrattato), fritto ‘e calamare e ranfele ‘e funnale (fritto di calamari e scampi), vongole a suté (tegame di vongole), ‘mpepata ‘e cozze (zuppa di cozze con pepe) e mussillo ‘mbianco (baccalà in bianco). E poi quei contorni che ricordano tanto le nostre nonne in cucina, mentre si dedicavano alla preparazione. I puparuole ‘mbuttunate (peperoni imbottiti), per esempio, farciti con ogni ben di Dio; friarielle strascenate (broccoli amari in padella) e cucuzzielle a scapece (zucchine alla scapece). Sfogliatelle, babà, ricce, frolle, zeppole, struffoli, pastiere e susamielli molto più di semplici dolci da assaggiare a tavola: momenti di goduria a cui ogni buon napoletano sa lasciarsi andare.

Staccare dalla routine quotidiana e concedersi una piccola vacanza immersi nel verde è il sogno di molti, un desiderio che può diventare realtà senza spendere grandi cifre grazie. Come? Basta scegliere uno dei tanti agriturismi della Campania, dove l’ac coglienza e il relax sono assicurati e, per gli amanti della tavola, si possono gustare tutti prodotti tipici della regione. Una vacanza perfetta non solo per i grandi, ma anche per i più piccoli che possono riscoprire la gioia di correre e giocare lontano dal traffico e dal cemento cittadino. Sempre per i bambini, poi, esistono fattorie didattiche dove poter conoscere dal vivo tanti animali che probabilmente hanno visto solo sui libri di scuola. Pochi, o nessuno di loro ha mai avuto l’opportunità di tenere tra le mani un coniglietto vero, o un pulcino, oppure di accendere un forno a legna per cuocere il pane fatto in casa. Insomma, un’occasione irripetibile per avvicinarsi alla natura, imparare a rispettarla, conoscere i ritmi della campagna e il piacere di gustare prodotti realmente sani. Per riuscire ad orientarsi tra le varie offerte e scegliere i luoghi più adatti, con il tempo sul web si sono moltiplicati i siti internet dedicati. Strumenti utili per andare sul sicuro ed evitare brutte sorprese. Uno dei portali più conosciuti è agriturismo.it che seleziona le migliori strutture facendo risparmiare un bel po’ di lavoro. Sempre dal sito, compilando un semplice modulo, si può contattare l’agriturismo e nel caso prenotare. Le possibilità di scelta sono veramente molte, ma grazie ad una ricerca per regione si può da subito restringere il campo. Poi, con qualche altro clic, è facile sbirciare tra le diverse proposte e scegliere quella più adatta. Tra le molte strutture, una certamente accreditata è Il Giardino dei Ciliegi di San Lorenzello (Benevento), ideale per un soggiorno di relax, enogastronomia e sport. Nella struttura non manca una piscina esterna immersa nel verde del ciliegeto, con un grande solarium, lettini e ombrelloni. Per i bambini un parco giochi con tanto di tappeto elastico, mentre ai grandi è dedicato un campo di calcio a otto in erba sintetica e illuminato. In più, un campo di bocce, tavoli da ping pong, biliardo e anche un laghetto per la pesca sportiva. Le camere dell’agriturismo, sei fra doppie e triple e due appartamentini per famiglie, sono diverse una dall’altra per colore e arredamento. Accoglienti e dotate di ogni comfort (bagno con doccia, Tv con digitale terrestre, aria condizionata e ventilatore e asciugacapelli), sono la soluzione ideale per una pausa dallo stress o un week end fuori città. Nella struttura Villa Monica, in più, si possono organizzare ricevimenti di alta classe con manicaretti a base di prodotti biologici. «Solitamente – spiega Monica Amodio, titolare dell’azienda nella quale lavora anche il marito Roberto Rossomando – i ricevimento non offrono una cucina naturale. Questo invece è un nostro elemento distintivo. I prodotti, tipici della nostra terra sono coltivati senza alcun medicinale e pesticida, il che arricchisce il sapore delle ricette proposte dallo chef Paolo La Cattolico». Nel salernitano, poi, molto noto e apprezzato è l’agriturismo San Giorgio di Casal Velino. L’agriturismo si trova in un’azienda agricola, si tratta di un antico casale recentemente ristrutturato e adeguato ad uso agrituristico. Non mancano tre dependance in pietra naturale e mattoni che sorgono nei pressi dal fabbricato principale. Qui l’accoglienza familiare è garantita e agli ospiti non resta che lanciarsi alla scoperta della tradizione e della cultura contadina. Dall’azienda, portata avanti con il metodo biologico, provengono gran parte dei prodotti impiegati in cucina per la preparazione di piatti tipici: cavatelli e fusilli fatti in casa conditi con sugo di castrato, lagane e ceci con cotica di maiale o parmigiana. Carni alla brace, salumi (capicollo, soppressate, prosciutto, salsiccia, pancetta), pane casareccio, vino e limoncello. Altro agriturismo che vale certamente la pena di visitare è poi La Petrosa di Ceraso (Salerno). Si tratta in questo caso di una vecchia casa colonica trasformata in un delizioso alberghetto di campagna. L’agriturismo è circondato dal verde dei prati di erba medica e dal colore biondo del grano maturo. Per gli ospiti sono a disposizione sia camere, sia miniappartamenti e non manca la possibilità di praticare agricampeggio. Queste, solo tre delle tante strutture che si possono trovare sul territorio. Ma le possibilità, come detto, sono veramente tante. Per citarne alcune: Il Borghetto (Salerno), Carpineto (Avellino), I Tufini (Benevento), Mare e Monti (Napoli) e l’Antica Masseria Coste Sant Angelo di Pozzuoli (Napoli).