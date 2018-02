Mps, Padoan si rivolge ai sindacati: lo stato resterà anni in banca, congelati contocorrenti

“E’ la domanda ad essere posta in modo sbagliato: non quanto resterà lo Stato in Mps, ma quanto deve rimanere lo Stato per mettere Mps in condizione di essere una banca che sta in piedi in modo profittevole per Siena e per l’Italia”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan a Siena ai sindacati aggiungendo che “parliamo di alcuni anni” e che “dare un numero sarebbe sbagliato e controproducente per i mercati”.

Padoan ne ha parlato rispondendo in un incontro elettorale alla domanda di una sindacalista che chiedeva chiarimenti sui tempi di permanenza dello Stato in Mps.

Il ministro Pier Carlo Padoan inoltre ha confermato “la fiducia dello Stato nel management attuale”. L’incontro, che ha trattato anche altri temi economici evidenziati dai sindacati, è stato definito dal ministro “molto utile”. Padoan, che è candidato del Pd a Siena, ha manifestato l’auspicio “di rivederci, speriamo di poterlo fare con prospettive più ampie”.

PRINCIPALI INTERVENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA

L’azione di vigilanza della Banca d’Italia sul Monte dei Paschi di Siena negli ultimi anni è stata continua e di intensità crescente e si è articolata sulle principali aree rilevanti della gestione: l’adeguatezza del capitale, la prudente gestione della posizione di liquidità, i rischi finanziari e in particolare il rischio di tasso di interesse, le dinamiche del consistente portafoglio titoli di Stato italiani in larga parte a lungo termine, la qualità del credito, la verifica dei modelli interni di misurazione dei rischi di credito e operativi, l’adeguatezza del management e del sistema dei controlli interni. Nelle pagine seguenti i principali interventi di vigilanza su MPS vengono brevemente descritti in ordine cronologico.