Multinazionali e tasse: pagano sempre meno, grazie alla politica

Le multinazionali del nostro paese, ma anche nell’Unione europea, stando ad ultime ricerche economiche, pagano sempre meno tasse, anche per i molti favori che provengono dai governi che chiudono un occhio, mentre tutto questo non giova affatto sulla pressione fiscale aumenta a dismisura per i normali cittadini.

Dieci anni fa, mentre stava dirompendo la crisi dei mutui subprime, ma il crac di Lehman era ancora un fantasma lontano all’orizzonte, le grandi multinazionali pagavano molte più tasse di adesso. Secondo una ricerca del Financial Times, i grandi protagonisti internazionali dell’economia pagano oggi oltre il 9 per cento in meno di tasse rispetto al 2008.

Soprattutto, evidenzia l’Ft, esiste un evidente gap tra quanto è il «tax rate», ovvero la percentuale di tasse pagate sugli utili e quanto effettivamente i grandi gruppi pagano ai governi cash. Considerando le prime dieci società al mondo per fatturato e la media degli ultimi tre esercizi, Apple ha dichiarato di pagare il 25 per cento di tasse sui propri utili mentre risulta aver versato attorno al 15 per cento, Alphabet (che poi è Google) ha dichiarato il 18 per cento di tax rate ma risulta aver pagato il 10 per cento. E così le altre big: Microsoft 19-10; Facebook 27-5; Amazon 40-3; Alibaba 19-8; Tencent 19-11; Johnson & Johnson 19-13; Samsung 27-13 e Nestlé 29-19. È un trend evidente anche nel lungo periodo. Sempre il quotidiano londinese evidenzia come il contributo delle grandi aziende multinazionali alle finanze pubbliche sia crollato di quasi un terzo dal 2000 a oggi. Allora le grandi compagnie pagavano circa il 34 per cento di tasse, oggi la media indica valori vicino al 24 per cento. Alla base di questa singolare evidenza, c’è stata prima di ogni altra cosa la volontà dei governi di facilitare un clima di ripresa economica dopo il grande crack del 2007-2008 e l’apertura di una serie di crisi che da allora è continuata quasi senza quasi soluzione di continuità fino a un paio di esercizi fa. Di più, in alcuni casi si è aperta una vera e propria competizione tra i governi, al fine di attrarre sui propri territori di competenza le grandi aziende in grado di fare utili e, conseguentemente, di garantire lavoro e tasse. La recente manovra fiscale del presidente americano Trump, ad esempio, dovrebbe pesare alle casse di Washington per complessivi 400 miliardi di dollari di mancati introiti, ma contemporaneamente permettere un anche maggiore risparmio alle imprese rispetto ai livelli dichiarati. Solo l’Italia, con questo scherzo, ci perde 10 miliardi. Seguendo il lavoro di mesi di Giuliano Balestreri su Business Insider, si ha una conferma di come il mondo si divida in due, i fessi che pagano le tasse e i furbi che non le pagano. Verrebbe da dire gli onesti e gli evasori, ma a leggere Balestreri non è proprio così. Non è questione di onestà ma di condizioni oggettive e di capacità negoziale. L’articolo contiene un elemento di consolazione per gli italiani, massacrati dalla propaganda demagogica e populista della pseudo sinistra come i più grandi evasori del mondo. Invece, sentite qua: “Nel 2013 l’economista britannico di “Tax Research”, Richard Murphy, aveva calcolato che l’evasione fiscale all’interno del Vecchio continente ammonta a circa 850 miliardi, mentre l’elusione vale altri 150 miliardi di euro. Alla fine del 2016, tra le note del Def, il ministero dell’Economia aveva calcolato che solo all’Italia mancano almeno 31 miliardi di base imponibile”. È difficile orientarsi fra tutte le cifre sull’evasione che ci vengono propinate a ondate successivo dal Fisco stesso e poi dall’Istat e poi da tutti quelli che aspirano a un titolo certo su giornali e siti internet. Si sovrappongono imponibile e imposta, si mettono assieme Irpef e Irap, Iva e contributi previdenziali. Guardando i numero di Richard Murphy vien fuori chiaro che anche come evasori gli italiani non sono granché. Ma cosa c’è all’origine di quello che per noi è uno scandalo e per le autorità fiscali di tutta Europa è cosa che “se po’ fa”? Mentre un lavoratore dipendente o un pensionato subisce il prelievo fiscale alla fonte, mentre la piccola impresa si arrangia, subisce ma difficilmente è in grado di pagarsi mega avvocati e mega commercialisti (alla fine per i peones il migliore commercialista è quello che ti fa pagare un euro in più piuttosto che in meno), le grandi multinazionali possono giostrarsi fra uno Stato e l’altro, dispongono dei migliori cervelli applicati allo studio dei sistemi fiscali. Non ci sono ruberie, né evasioni. Tutto è legale. Segreto ma legale. In Italia, secondo Balestreri, gli accordi segreti sono 78, l’Espresso ne harivelato l’identità di 3, con Michelin, Microsoft e Philip Morris. Se uno di noi ha problemi col Fisco, deve fare ore di coda, previo numeretto, per accedere a un estenuato funzionario se ti va bene prima dell’ora di pranzo. Loro, quelli delle multinazionali, trattano direttamente a livello di primo ministro o di ministro delle Finanze, Hanno argomenti pesanti da sbattere sul tavolo: promettono investimenti e occupazione in cambio di tassazioni agevolate, spiega Balestreri. Poi, però, una volta stabilitesi spostano i profitti da una controllata all’altra per ridurre al minimo le imposte. Eppure, spiega Business Insider, sono proprio questi accordi ad aver fatto di Lussemburgo lo snodo centrale della finanza europea: molte imprese versano al Granducato un’aliquota effettiva inferiore all’1% degli utili dichiarati. L’Ue è intervenuta quando è riuscita a dimostrare che gli accordi hanno permesso alle multinazionali firmatarie di godere di un trattamento fiscale privilegiato, conseguire forti benefici fiscali e mantenere un considerevole vantaggio competitivo rispetto alle piccole e medie imprese domestiche, distorcendo la concorrenza nel mercato unico europeo.

Già nel lontano 2006 un rapporto della Cisl internazionale fa emergere il paradosso Per le multinazionali profitti e poche tasse

Il tasso medio delle imposte sulle società nei paesi industrializzati è diminuito di un terzo, passando dal 45% al 30%, solo a causa della concorrenza fiscale. Il rapporto della CISL è ricco di informazioni supportate da dati puntuali: dal 2000 al 2005, 24 dei 30 paesi OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) hanno diminuito le imposte societarie e nessun paese le ha aumentate. In media, i tassi sono scesi dal 33,6% nel 2000 al 28,6% nel 2005. Ed un andamento simile si è verificato nei 45 paesi che non fanno parte dell’OCSE, in cui i tassi, che erano appena oltre il 40%, sono passati a meno del 30%. Negli Stati Uniti ed in Italia, Germania e Giappone, cioè in quattro paesi che rappresentano quasi la metà dell’economia mondiale, il peso delle imposte sulle società nell’amU bito delle finanze pubbliche é diminuito di circa il 20% dalla metà degli anni ’90 ad oggi. Negli Stati Uniti, 82 delle 275 maggiori imprese non hanno pagato alcuna imposta, oppure hanno beneficiato di un rimborso almeno per un anno tra il 2001 ed il 2003. Nell’Unione Europea, servendosi della grande mobilità di capitali, investimenti ed imprese, gli Stati membri si sono lanciati in una corsa al ribasso dei tassi di imposta delle società, tendenza che si é intensificata dal 2004, vale a dire dopo l’entrata dei nuovi Paesi. Gli autori dello studio individuano la causa principale di questo processo, soprattutto nell’ultimo decennio, nella crescente espansione delle multinazionali, la gran parte delle quali ha la sede di origine nelle grandi economie. Esse, in ragione della loro dimensione, sono in grado di costringere numerosi Governi a concedere loro degli alleggerimenti fiscali. Grazie al carattere internazionale del loro campo di azione, riescono poi facilmente a trasferire redditi, benefici, perdite e debiti a loro arbitrio. Si disegna così un quadro nel quale, in modo progressivo negli anni, la mobilità delle multinazionali si è ancora ulteriormente accentuata e con essa la concorrenza fiscale, che è divenuta uno strumento per attirare capitali. La mondializzazione del mercato del lavoro ha dato al capitale una capacità di dominio che non ha precedenti dalla rivoluzione industriale. L’internazionalizzazione crescente delle imprese private fa sì che una parte considerevole dei profitti sfugga ai sistemi di tassazione e a tutto questo si accompagna il progressivo venir meno dei sistemi di finanziamento sociale da parte dell’impresa. In molti paesi, si sono concepite forme varie di incentivazione di investimenti che consentono alle società multinazionali condizioni speciali come la deduzione di imposta o l’esonero fiscale temporaneo, vale a dire dei periodi durante i quali non vi sono imposte da pagare. La concorrenza fiscale assume, comunque, varie forme e non si presenta solo come diminuzione più o meno trasparente di tassi legali. Due esempi per tutti: le zone franche e i paradisi fiscali. Per usufruire di esenzioni fiscali permanenti esiste il ricorso alle zone franche di esportazione. Il numero di zone industriali franche é passato da 850 nel 1998 a oltre 5.000 nel 2004. Esse da un lato avvantaggiano le società sotto il profilo fiscale, dall’altro rappresentano un costo (piuttosto che un beneficio, come talvolta viene fatto credere) per i paesi in cui sono impiantate, poiché necessitano di investimenti ed infrastrutture pagati dallo Stato. Il rapido aumento dei paradisi fiscali ha anch’esso favorito questo processo. Esistono oggi almeno 73 paesi o territori che possono essere classificati come paradisi fiscali, la metà dei quali é stata creata negli ultimi 25 anni. La loro normativa “leggera” é ragione di attrazione non solo per i singoli individui ricchi ma anche per le multinazionali che se ne servono per sfuggire al fisco. E’ estremamente difficile quantificare l’ammontare di denaro che viene così sottratto alle entrate degli Stati. Secondo uno studio citato dal rapporto, solo a causa dei paradisi fiscali i paesi in via di sviluppo perdono 50 miliardi di dollari all’anno, vale a dire l’equivalente dei flussi annuali di aiuto verso questi paesi o sei volte il costo stimato per anno per finanziare l’educazione primaria universale. Va ancora aggiunto che, grazie alla sofisticazione ed alla diversificazione crescente dei prodotti e servizi finanziari, le società dispongono di una quantità di mezzi cosiddetti legali per venir meno alle loro responsabilità e non contribuire ai bisogni della società. In ogni caso e in tutte le sue varie forme, la concorrenza fiscale inevitabilmente genera la diminuzione delle entrate pubbliche ed accresce il peso sui cittadini, i lavoratori ed i consumatori. Il rapporto della CISL mette l’accento su un’evoluzione ben preoccupante, che prospetta la possibilità di una grave crisi delle finanze statali, sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. Le 250 maggiori società degli Stati Uniti e le 50 più grandi nel Regno Unito, negli ultimi venti anni, hanno da sole contribuito per un terzo della totalità delle imposte societarie dei loro Paesi. Un’eventuale progressiva riduzione non potrà non pesare sulle piccole imprese, sui lavoratori ed i consumatori, che dovranno pagarne il conto. E’ di tutta evidenza un circolo vizioso ingiusto, antidemocratico e non sostenibile, che favorisce la crescita delle disuguaglianze: le multinazionali pagano meno imposte in maniera crescente mentre i loro profitti sono in verticale ascesa e i livelli di occupazione storicamente bassi. Solo delle soluzioni multilaterali possono contrastare questa tendenza. Occorre il riconoscimento, al livello mondiale, che tutti i paesi hanno un interesse comune a negoziare un livello minimo di imposta sulle società, a cominciare dai paesi che hanno dei comparabili livelli di sviluppo economico e sono in prossimità geografica. Nessun paese, quale che sia il suo peso, é in grado di far fronte da solo alla pressione verso il basso. Anche se é comunemente riconosciuto che le grandi economie sono meno esposte, che esse devono dispiegare meno sforzi per attirare gli investimenti stranieri e pertanto che hanno meno ragioni per impegnarsi nella concorrenza fiscale, sono comunque le grandi economie quelle che più hanno perso in termini di entrate negli ultimi decenni. Ancora una volta, affinché i governi, la comunità politica internazionale e le sue istituzioni si impegnino in un’azione realmente costruttiva ed efficace per contrastare queste pratiche che minano lo sviluppo e la democrazia dalle sue fondamenta, occorre una chiara e ferma volontà politica.

Sapete qual è il Paese al mondo che investe di più in Cina? Le Isole Vergini, che stracciano letteralmente gli Stati Uniti – il secondo best investor nella dittatura “comunista” che ha sposato il capitalismo più sfrenato – con un poderoso 14% contro il misero 4% di Washington sul totale degli investimenti che ogni anno arrivano a Pechino per costruire grattacieli e palazzi, fabbriche e dighe, strade e ponti. In India, invece, la parte del leone la fanno le minuscole Isole Mauritius che, addirittura, contribuiscono ad un quarto (il 24% a voler essere pignoli) dell’Ide – acronimo con cui tra gli analisti si indicano gli Investimenti esteri diretti – complessivo di New Delhi. Per non parlare della Russia, dove Cipro non ha davvero rivali e contribuisce al 28% del totale dei dollari che foraggiano l’economia di Mosca.

BILANCI SOSPETTI Naturalmente nessuno o quasi scrive o parla di queste percentuali incredibili (ma vere). Né su giornali né in tv e tantomeno se ne discute nel nostro Parlamento. Eppure mentre le tasse sul lavoro aumentano ovunque – in Italia hanno raggiunto percentuali esorbitanti, circa il 50%, ma la situazione non è molto differente in Brasile, negli altri Paesi dell’America Latina o nel resto dell’Unione Europea – le strane “potenze economiche” di Isole Vergini, Mauritius e Cipro indicano due cose, chiare come il sole. La prima è che ormai il mondo virtuale ha superato quello reale non solo in internet ma, purtroppo, anche nella vita di tutti i giorni e a farne le spese sono al solito i più deboli, ovvero i lavoratori. La seconda è che i numeri che vi abbiamo appena snocciolato (fonte OCSE, ricerca “Affrontare l’erosione della base fiscale e lo sviamento dei profitti”, 2013) altro non sono che il risultato di decenni di bilanci assurdi delle multinazionali. Bilanci in teoria: conformi alla legge ma, nella pratica, falsi come una banconota da tre euro. Già, perché proprio per non pagare tasse ed emettere sovrafatturazioni con cui controbilanciare gli utili, quelle che negli Stati Uniti si chiamano Corporations e da noi multinazionali hanno creato negli ultimi decenni sedi legali e filiali fantasma in paradisi fiscali come sono, naturalmente, Virgin Islands, Mauritius e Cipro.

CHI COMANDA NEL MONDO Secondo il giornalista Mino Carta, una sorta di Indro Montanelli italo – brasiliano dal carattere fumantino che non ha problemi a fare considerazioni che la maggior parte delle grandi firme tace, «oggi chi comanda al mondo, molto più degli Stati, sono 140-160 multinazionali ». A guardare i numeri dell’elusione/evasione fiscale planetaria delle multinazionali e lo scarso impegno con cui le nazioni “sovrane” cercano di fermarla tassando il loro lucro, mentre si accaniscono nel porre balzelli di ogni tipo sul lavoratore, il sospetto che Carta abbia ragione c’è tutto. Il problema non riguarda solo l’Italia – dove molto si è discusso di Fiat che ha trasferito la sede legale in Olanda e quella fiscale a Londra, città che ha tributi inferiori rispetto a Torino – ma il mondo intero. Negli Stati Uniti, Paese dove opera il maggior numero di imprese transnazionali, quanto, ad esempio, viene raccolto via tassazione sul lavoro delle persone fisiche dall’Internal Revenue Service (Irs) che equivale alla nostra Equitalia, è quasi quattro volte superiore a quello che hanno pagato le Corporations. Lo scorso anno negli Usa le persone che lavorano hanno sborsato una cifra che supera ampiamente i 1.000 miliardi di euro e, in molti casi, hanno perso la loro unica casa perché non erano in grado di pagare. Questo contro i neanche 300 miliardi pagati dalle grandi imprese, da Google ad Apple, passando per Facebook e, tanto per tornare in Italia, Fca, ovvero quella che prima del patto con Chrysler si chiamava Fiat.

COPERTURE INTERNAZIONALI In America Latina i casi di evasione fiscale delle multinazionali non si contano ed in quella regione, che va dalla Patagonia al Messico, i Paesi cardine per l’elusione sono Panama, oltre ad una decina di micro – Stati dei Caraibi tra cui spiccano le isole Cayman, le Bahamas, Barbados, Aruba, Antille olandesi, il Belize, Dominica, Grenada. A questi bisogna aggiungere Andorra, Bahrein, isole Cook, Jersey, Monaco, Seychelles, Anguilla, Liberia, Montserrat, Saint-Kitts e Nevis, Tonga, Antigua e Barbuda, Gibilterra, Liechtenstein, Nauru, Sainte-Lucie, Isole Turk e Caicos, Maldive, Saint-Vincent e Grenadine, Guernesey, l’Isola di Man, Isole Marshall, Niue, Samoa occidentali e Vanuat. L’elenco completo dei Paesi usati dalle multinazionali “senza Stato” per evadere le tasse è sterminato e gli importi evasi al fisco con artifizi contabili sono enormi: migliaia di miliardi di euro. Nelle Cayman, ad esempio, c’è una casa di proprietà di un europeo che dietro lauto compenso ha posizionato migliaia di buche delle lettere sulle pareti esterne della sua proprietà, ognuna con un numero facente riferimento alla sede legale di qualche impresa straniera che ha acquistato quell’indirizzo solo per non pagare le tasse. Gabriele Galimberti, un fotografo italiano che ha girato il mondo proprio per scattare immagini dei più famosi paradisi fiscali, qualche mese fa l’ha scoperta per primo, non l’Onu, né l’Interpol.

LE VITTIME DELLE SPECULAZIONI Tutti gli organismi internazionali sanno che gran parte della crisi mondiale che oggi colpisce quasi solo i lavoratori della classe medio-bassa, in Europa come nel resto del mondo, ha origine in questi “paradisi fiscali” ma la loro reazione molto soft non deve stupire. Basti pensare che l’Onu, all’ultimo vertice Rio+20 che dovrebbe garantire al mondo un futuro ambientale sostenibile, aveva invitato come “ospite d’onore” niente meno che Stephan Ernest Schmidheiny. Sì, proprio mister Eternit la cui attività imprenditoriale, oltre ad aver causato migliaia di morti da amianto negli ultimi decenni in tutto il mondo, ancora oggi uccide oltre 50 persone l’anno solo in quel di Casale Monferrato. In quell’occasione solo le proteste vibranti dell’Abrea – l’Associazione delle vittime brasiliane dell’amianto (Eternit aveva uno stabilimento killer ad Osasco, città della cintura industriale di San Paolo che è la Casale Monferrato verdeoro) che se ne accorse in tempo – fecero fare alle Nazioni Unite, loro malgrado perché Schmidheiny è un grande “donatore” di progetti “sostenibili”, marcia indietro. Spesso le stesse multinazionali che pagano poco o nulla di tasse sono anche quelle che più distruggono l’ambiente e sfruttano i poveri. Noti sono i casi del Messico, dove intere comunità sono rimaste senza acqua a causa delle mega dighe costruite da giganti del settore edile, o i 15mila morti ogni anno in Brasile a causa dell’amianto prodotto dalle 16 multinazionali attive nel Paese e dove c’è l’unica miniera a cielo aperto delle Americhe, quella di Cana Brava, nel Goias. Anche una nazione come l’Argentina dall’ottobre dello scorso anno ha sospeso per frode fiscale tutte le attività all’interno del Paese di P&G, la multinazionale che produce e vende di tutto, dagli spazzolini per i denti ai detersivi, passando per il cibo per cani. È solo la punta dell’iceberg ma è già qualcosa.