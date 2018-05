Muoiono a distanza di 9 ore dopo 60 anni di matrimonio, il triste destino di Peter e Ruth

Una storia d’amore vissuta intensamente fino alla fine. E’ questo quello che ha unito due anziani signori che per oltre 60 anni sono stati indivisibili ed hanno condiviso l’amore, le gioie e i dolori della vita e infine si sono spenti A poche ore di distanza l’uno dall’altro per sempre. I protagonisti di questa storia sono due coniugi neozelandesi di Kaikohe, una cittadina del nord del capoluogo del distretto di far north, ovvero Ruth e Peter Bedford, i quali come abbiamo già anticipato sono morti Praticamente lo stesso giorno per cause naturali dovuti alla loro età.

La loro storia è davvero molto singolare ed incredibile ed è stata raccontata ai giornali dalla nipote ovvero cadense Bedford, la quale racconta che la prima a lasciare questa vita è stata la nonna di 83 anni, la quale pare sia stata colta improvvisamente da un malore mentre si trovava in casa. Appreso la notizia della morte della donna i familiari avrebbero avvertito il marito di 86 anni che purtroppo in quei giorni non si trovava in casa perché ricoverato in ospedale per alcuni acciacchi dovuti all’età.

Peter appresa la notizia è deceduto soltanto dopo 9 ore raggiungendo la sua amata donna con la quale aveva vissuto 60 anni. Un dolore Troppo forte Dunque per essere sopportato a lungo e così Peter si è spento soltanto 9 ore dopo la morte della sua amata donna. “Quando abbiamo portato il nonno in ospedale abbiamo avuto la sensazione che la nonna pensasse che nom sarebbe mai più tornato” hanno spiegato i familiari, commentando: “Il fatto che siano morti a poca distanza l’uno dall’altra dopo una vita felice insieme è qualcosa di incredibilmente speciale“.

I due, marito e moglie si erano conosciuti intorno alla seconda metà degli anni 50 in una sala da ballo a Auckland e pare si fossero innamorati praticamente da subito. I due si fidanzarono subito e dopo un breve fidanzamento si sposarono il 30 dicembre del 1957. Nel corso della loro vita e più nello specifico nel 1980 la coppia si era trasferita a Kaikohe dove lei Lavorava come impiegata presso uno studio di avvocati e Peter invece era custode al Northland College

Dove ha lavorato Fino all’età di 80 anni. Come abbiamo detto Dunque, i due hanno vissuto una vita piuttosto piena ma soprattutto sempre a fianco l’uno dell’altro e questo lo hanno fatto fino alla fine dei loro giorni, perché sono morti a distanza di 9 ore. I loro funerali saranno celebrati rigorosamente in comune e così potranno fare anche quest’ultimo viaggio insieme.