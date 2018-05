Muore a 37 anni per una folata di vento, lo sconforto della famiglia

È morto all’età di 37 anni proprio mentre stava facendo qualcosa di bello, qualcosa per cui il giovane pare vivesse. Una passione quella delle kitesurfing che però lo ha portato alla morte. E’ deceduto così Christian Pesavento, un 37enne che dal 2011 Lavorava come gelatiere a Porto Seguro nello stato di Bhaia. Il giovane trentasettenne è morto così in una uscita sull’oceano Atlantico in kitesurfing uno sport estremo che praticava ormai da tempo. La vittima infatti era istruttore di KiteSurfing, ma purtroppo l’esperienza non è bastata al 37enne per poter evitare la morte che non è stata provocata non dà un errore, ma da una tragica Fatalità ovvero un anomalo colpo di vento.

L’incidente pare si sia verificato lo scorso Mercoledì intorno alle ore 14:00 corrispondenti alle ore 19:00 in Italia. Quel giorno la vittima con quattro amici aveva preso il suo kitesurf e pensava di trascorrere una intensa giornata di puro divertimento. Purtroppo però non è andato così perché una giornata di puro relax si è trasformato nel giro di Pochi istanti in un vero e proprio dramma.

Una volta in acqua il giovane pare che non sia riuscito a gestire un repentino colpo di vento, che ha spinto in modo piuttosto brusco La Vela e così il giovane è caduto ed è stato colpito al collo dal surf cioè gli ha causato la morte. Una tragica Dunque fatalità che non ha lasciato scampo al trentasettenne. Ad ogni Modo è stata disposta l’autopsia sul corpo del 37enne, che stabilirà la causa del decesso e quindi se effettivamente ad uccidere il giovane è stato un colpo al collo oppure se il 30 settembre sia morto per annegamento.

Il giovane era un thienese e la sua salma dovrebbe rientrare proprio a Thiene tra una decina di giorni. La notizia è stata accolta con grande dolore dalla famiglia lanciando nello sconforto più totale i papà Antonio, la mamma Gabriella e la sorella Laura. Proprio lui su Facebook spesso scriveva dei post segnalando la pericolosità di questa disciplina Ovvero quella del kitesurf e invitava tutti coloro che la praticavano a fare attenzione quando si usciva in mare.