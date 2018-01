Muore Ingvar Kamprad, fondatore del marchio Ikea

Il suo nome, probabilmente, non vi dice nulla. Ma alzi la mano chi non ha passato una domenica all’Ikea. O che non abbia passato una serata a leggere il suo catalogo (il secondo libro più consultato dopo la Bibbia) per montare mensole, camerette o cucine acquistate presso uno dei 21 centri commerciali spuntati nella Penisola dal 1989 in poi (il primo a Cinisello) più simili a città che a negozi. Anche perché è lì che molti italiani hanno appreso, pratica oggi comune, a combinare lo shopping con la colazione del sabato a base di polpette e salmone. Tutto questo si deve a In- gvar Kamprad, il papà di Ikea scomparso ieri all’età di 91 anni, in una modesta villetta vicino della Svezia meridionale, ad Almhult, la cittadina in cui aveva aperto, anno 1953, il primo negozio Ikea e in cui si era trasferito nel 2014 dopo la morte della seconda moglie, interrompendo così il suo volontario esilio in Svizzera per motivi fiscali (in un elegante sobborgo sulle colline del Canton Ticino) che durava dal 1977.

Grazie all’impero Ikea, che trae il nome dalle sue iniziali (i-k) più quelle della fattoria El- mtaryd (e) oltre che quelle del villaggio Agunnaryd (a), in cui aveva trascorso l’infanzia, Kamprad è diventato uno degli uomini più ricchi del pianeta, accreditato da «Forbes» di una fortuna personale di circa 33 miliardi di dollari. Un patrimonio custodito in una fondazione che vigila sui frutti di una straordinaria avventura imprenditoriale da cui è emerso un gruppo con un giro d’affari annuo di 38 miliardi di euro realizzato in 403 centri commerciali che occupano più di 190 mila persone in 49 Paesi, da quattro anni (dopo il suo ritiro) gestito dai tre figli avuti dalla seonda moglie, morta nel 2011: Peter (44 anni), Jo- nas (41) e Matthias (39).

Eppure il giovane Ingvar era considerato dal padre uno scansafatiche che coglieva ogni pretesto per sottrarsi all’alba alla mungitura delle mucche. Chissà, forse è stata questa la molla che lo ha spinto, ancora con i calzoni corti, a trovare un’alternativa alla vita del contadino. Correva l’anno 1943 quando Kamprad, per giunta affetto da dislessia, avviò la sua prima impresa, grazie ai soldi prestati dal padre per gli studi. Il primo business fu quello dei fiammiferi, i famosi svedesi, ma fin da allora Ingvar dimostrò di essere più avanti: presto trasformò il capannone in una sorta di magazzino per parcheggiare le merci che vendeva via corrispondenza, dagli accendini alle cartoline di Natale che consegnava di persona ai clienti utilizzando il camioncino del latte del padre. Solo qualche anno dopo iniziò la sua avventura nei mobili, investendo iri- sparmi in una partita di sedie

senza braccioli, da lui battezzate Ruth e vendute nel giro di pochi giorni. Stesso successo con una partita di sofà e di tavolini da caffè, al punto da convincere il giovanotto che i mobili erano i il

business ideale. Di qui l’apertura del primo Ikea ad Almhurst, una vera rivoluzione. Contrastata daiprodut- tori locali che, permettere fuori mercato il concorrente, decisero di non vendergli più nulla. Pessima idea. Ikea decise che era giunta l’ora per rifornirsi all’estero, in Polonia per l’esattezza, dove i prezzi erano molto più bassi.

Da allora, innovazioni a getto continuo: su consiglio di un impiegato cominciò a smontare le gambe dei tavoli per render più facili le spedizioni, grazie a un sistema che prevede per ogni oggetto un packaging dal trasporto facile. Insomma, un genio del business che si è sempre tenuto alla larga dalla Borsa e che, per molti anni, è stato ritenuto un portabandiera del modello scandinavo di integrazione sociale.

Immagine con più di una crepa, come dimostra il recente licenziamento a Corsico di una mamma, obbligata a turni di lavoro che le rendevano impossibile seguire il figlio con handicap. Una macchia che non può essere attribuita al fondatore, da anni fuori dalla gestione del gruppo. Lo stesso non si può dire per le simpatie giovanili verso il nazismo. Kam- prad, tra i 16 e i 25 anni, fu amico e seguace di Per Engdhal, il leader del movimento svedese di estrema destra filofascista che, tra l’altro, fu ospite al ricevimento per le prime nozze dell’imprenditore, nel 1950. Va detto che mister Ikea ha chiesto scusa per questo «peccato di gioventù» con una lettera aperta ai suoi dipendenti. «È stato il peggior errore della mia vita – scrisse – Ma per quanto tempo dovrò ancora chieder scusa?». E quanto tempo durerà il contenzioso fiscale con l’Ue che ha citato Ikea per elusione delle tasse. Eppure, dopo unavita passata ad allontanare lo scudo del terribile fisco svedese, Kampard alla fine ha cambiato idea: «Il denaro non è tutto – ha detto -. Alla fine mi sono detto che conta più vivere a casa, tra gli amici con cui sono cresciuto da ragazzo e poi da giovane adulto, e i di- pendenti che sono come una famiglia-azienda». Anche questo è stato mister Ikea, parsimonioso più di Paperone al punto di far la spesa di persona al supermercato, vestire solo abiti acquisti di seconda mano («per dare il buon esempio») ed aver viaggiato sempre in aereo e treno solo in classe economica. E i mobili? Ovviamente li ha sempre montati di persona.

Le origini di Ikea

Ikea nacque in Svezia nel 1943, quando l’allora diciassettenne Ingvar Kamprad decise di effettuare un servizio di consegna a domicilio di pesce, verdure, sementi, giornali e fiammiferi utilizzando prima la bicicletta e, successivamente, il furgone dei latte. Più tardi, Kamprad incluse tra i prodotti offerti le penne a sfera, gli orologi e gli articoli per la casa. Il servizio venne interrotto nel 1947 e sostituito con la vendita per corrispondenza poiché l’elevato numero di clienti non permetteva più l’effettuazione della consegna a domicilio. Tra il 1935 ed il 1946, la domanda svedese di mobili aumentò notevolmente. Nello stesso periodo, i produttori e i distributori svedesi di mobili si accordarono per incrementare i prezzi. Kamprad considerò questa situazione come un’ottima opportunità per sviluppare la sua attività imprenditoriale con l’obiettivo di “offrire un ampio assortimento di mobili caratterizzati da un buon equilibrio tra estetica e funzionalità ad un prezzo talmente basso che chiunque può acquistarli”.

Kamprad si presentò alla fiera annuale di Stoccolma con un’intera collezione di mobili a prezzi stracciati e incontrò le prime opposizioni da parte del cartello dei distributori svedesi di arredamento. I distributori avevano impedito a Kamprad di vendere i mobili direttamente ai visitatori della fiera, di esporre i prezzi e raccogliere gli ordini. La situazione divenne ancor più critica quando i distributori obbligarono tutti i produttori svedesi a non intrattenere alcuna relazione commerciale con Kamprad. Sin da allora, ci si era resi conto che non era facile ostacolare le brillanti idee di Ingvar. Egli trovò immediatamente un’alternativa: individuare piccoli produttori svedesi indipendenti (non associati all’esistente cartello dei produttori) e nuove fonti di approvvigionamento nei Paesi dell’Est Europa. Quest’abile mossa consentì a Ingvar di abbattere notevolmente i costi di approvvigionamento. Nel 1953, Ikea si trasferì ad Almhult, un piccolo centro nel Sud della Svezia, dove, nel 1958, Kamprad decise di aprire il suo primo show room, che vendeva i prodotti illustrati nel catalogo. Fu l’inizio di una fortunatissima attività: Ikea si specializzò nel settore dell’arredamento sviluppando un proprio assortimento esclusivo, internamente progettato e fatto poi realizzare da fornitori esterni, spesso in altri Paesi. Nel 1965, Kamprad apri un secondo negozio nella periferia di Stoccolma, di grande superficie (il più grande in Europa) e dotato di ampi parcheggi. Le principali innovazioni distributive di Ikea nacquero in questo periodo: il modello dei self-service applicato anche ai beni problematici, facilitato da cataloghi informativi e cartellini sulla merce esposta; i mobili in kit confezionati in flat pack box di facile stoccaggio e trasporto; la localizza ione periferica dei magazzini. L’insieme di queste caratteristiche consentì ad Ikea di diventare leader di prezzo nel settore del mobile. Anche il target di Ikea era diverso da quello dei tradizionali distributori svedesi di mobili: i giovani che devono arredare la loro prima casa.

Nel 1965, Ikea raggiunse il 15% della quota di mercato in Svezia. Tuttavia, all’inizio degli anni ’70 la stagnazione della domanda interna stimolò Kamprad ad intraprendere un’espansione quasi senza limiti, in Europa, America e Asia. Oggi, Ikea ha più di 100 negozi – alcuni in franchising – in 28 Paesi e attraverso 60 milioni di cataloghi pubblicati in 17 lingue diffonde il proprio design e le proprie tradizioni in tutto il mondo. Ikea vende gli stessi prodotti in tutti i negozi, in tutto il mondo. Invece di adattarsi ai gusti dei singoli mercati locali, Ikea ha sempre cercato di progettare mobili che potessero essere acquistati dal consumatore di qualsiasi Paese. E per mantenere una prospettiva globale, lo staff si reca regolarmente all’estero, per lavorare in diversi punti vendita per brevi periodi. Quando si accinge ad entrare in un nuovo mercato o ad espandersi in un mercato dove è già presente, Ikea cerca di: