Muore la storica mendicante: scoperta choc della polizia

Quante volte nelle grandi città ci capita di stabilire un vero e proprio rapporto con i mendicanti della zona? Li troviamo sempre là, nello stesso posto. E spesso ci fermiamo a parlare con loro e diamo qualcosa per la colazione, il pranzo o la cena. E così anche la protagonista di questa storia, una mendicante conosciuta da tutti e che era diventata un’istituzione. Le persone che hanno fatto una donazione a lei (che era anche disabile), però, sono rimasti scioccati nello scoprire che aveva quasi un milione di euro in banca.

La polizia locale, in una nota, afferma la sorpresa di quando si sono presentati per indagare sulla morte di Fatima Othman nella capitale libanese, Beirut, per scoprire l’enorme riserva di denaro. Hanno scoperto che aveva due sacchi contenenti 5 milioni di LBP in contanti. Ma sono rimasti ancora più sorpresi quando hanno trovato un libretto di un deposito in una banca locale di 1,7 miliardi di LBP (euro 875,000). Il portavoce della polizia Joseph Musallem ha detto che non c’è nulla di sospetto e la 52enne è semplicemente morta per un infarto.

“E’ stata una grande sorpresa”, conclude il portavoce della polizia. La gente del posto che conosceva la donna, molti dei quali hanno donato soldi e cibo, hanno riferito di essere anche sorpresi della quantità di denaro che la mendicante aveva. È diventata una celebrità dopo che uno spietato soldato libanese le ha offerto un drink e del cibo e non essendo stata in grado di usare le sue mani è finita sul web.

Dopo la sua morte, la polizia ha rintracciato la sua famiglia nella città di Ain Al-Zahab, ad Akkar, nel nord del Libano, per far seppellire il corpo della donna e loro ritengono che fosse troppo spaventata per ammettere di avere dei soldi nel caso fosse stata derubata, e così aveva continuato a mendicare perché era quello che sapeva fare.