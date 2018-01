Mutui, tutte le migliori offerte disponibili d’inizio anno

Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 10.724 milioni di euro nel terzo trimestre 2017. Rispetto allo stesso trimestre del 2016 si registra un diminuzione delle erogazioni pari a -6.4%, per un controvalore di -729 mln di euro. È il dato che emerge dal report Banche e istituzioni finanziarie-III trimestre 2017 pubblicato da Banca d’Italia a fine dicembre. Conclusasi nel secondo trimestre dell’anno, la serie positiva che aveva fatto registrare una crescita delle erogazioni che durava dal terzo trimestre del 2014, nel corso del terzo trimestre si trova conferma della tendenza al lieve calo dei volumi erogati alle famiglie. La crescita negli ultimi anni è stata repentina, spesso in doppia cifra, tale che in poco meno di tre anni la dimensione annuale del mercato del credito finalizzato all’acquisto dell’abitazione è passato da circa 21 miliardi a quasi 51 miliardi.

Quale mutuo è bene accendere? A pochi giorni dall’inizio del 2018, gli aspiranti mutuatari si interrogano sulla fatidica domanda: quale sarà la migliore offerta presente sul mercato per il prossimo anno?

Il presupposto per risparmiare è mettere a confronto le varie proposte. Gennaio si apre con delle novità: UBI, Credem, BNL e Cariparma hanno fatto alcuni ritocchi verso il basso dei tassi.

Per avere un’idea delle migliori offerte di gennaio più nel dettaglio, vediamo quali sono le banche che offrono le condizioni più convenienti. Ecco due simulazioni di acquisto realizzate per AdnKronos da MutuiSupermarket.it:

Simulazione per mutuo a tasso variabile– Mutuo acquisto, tasso variabile a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell’immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma.

Fra gli istituti che offrono i mutui più vantaggiosi figurano ai primi 5 posti Credem (istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 0,80%; TAN 0,47%; rata 611,05 €; TAEG 0,78%), Che Banca! (istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 1,03%; TAN 0,70%; rata 625,04 €; TAEG 0,82%), Banca Sella (istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 1,00%; TAN 0,67%; rata 623,21 €; TAEG 0,83%), Hello Bank! (istruttoria online; indice Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,73%; rata 627,19 €; TAEG 0,84%), IW Bank (istruttoria online; indice Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,80%; rata 631,44 €; TAEG 0,90%).

Seguono BNL (istruttoria in filiale; indice Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,73%; rata 627,19 €; TAEG 0,90%); Webank (istruttoria online; indice Euribor 3 mesi; Spread 0,90%; TAN 0,90%; rata 637,63 €; TAEG 0,93%); UBI Banca (istruttoria in filiale; indice Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,80%; rata 631,44 €; TAEG 0,94%); Intesa Sanpaolo (istruttoria in filiale; indice Euribor 1 mese; Spread 1,15%; TAN 0,78%; rata 630,27 €; TAEG 0,94%); Crédit Agricole – Cariparma (istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 1,18%; TAN 0,85%; rata 634,59 €; TAEG 0,94%).

Simulazione per mutuo a tasso fisso– Mutuo acquisto, tasso fisso a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell’immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma.

In questo caso le 5 offerte migliori sono quelle di IWBank (istruttoria online; TAN 1,65%; rata 685,26 €; TAEG 1,76%), Hello Bank (istruttoria online; TAN 1,65%; rata 685,26 €; TAEG 1,77%), Intesa Sanpaolo (istruttoria in filiale; TAN 1,60%; rata 682,02 €; TAEG 1,78%), Crédit agricole – Cariparma (istruttoria in filiale; TAN 1,68%; rata 687,22 €; TAEG 1,78%), BNL (istruttoria in filiale; TAN 1,65%; rata 685,26 €; TAEG 1,83%).

Seguono Credem (istruttoria in filiale; TAN 1,56%; rata 679,43 €; TAEG 1,89%); Banca Sella(istruttoria in filiale; TAN 1,80%; rata 695,05 €; TAEG 1,98%); Webank (istruttoria online; TAN 1,94%; rata 704,27 €; TAEG 1,98%); UBI Banca (istruttoria in filiale; TAN 1,85%; rata 698,33 €; TAEG 2,03%); Deutsche Bank (istruttoria in filiale; TAN 1,99%; rata 707,57 €; TAEG 2,14%).

Tra le decisioni di natura economica per la famiglia, il mutuo è forse la più importante. Ma avviene in un contesto sconosciuto alla maggioranza. Questo manuale intende provvedere in poche pagine le cognizioni essenziali. Così si potrà affrontare un colloquio allo sportello dotati di sufficiente competenza e senza rischiare di sottostare a conclusioni indotte dalle preferenze della banca. Conoscendo meglio la materia diventerà anche più facile scegliere il mutuo più idoneo per la propria famiglia. Non ultimo emergerà quanto sia importante valutare diverse proposte, perché possono differire tra loro molto più di quel che si crede. Esempio: al momento dell’ultima revisione di questo manuale il costo di un mutuo trentennale a tasso fisso proposto da uno dei principali istituti di credito nazionali ammontava al 2,8%. Una banca partner di TeleMutuo lo proponeva all’1,7%. Considerando un tipico mutuo di 120.000 Euro la differenza di spesa risultava essere così di oltre 24.000 Euro! La lunga esperienza dell’autore permetterà infine di identificare preventivamente le insidie dell’operazione, come anche molti artifizi utilizzati per nascondere il vero costo del mutuo. Insomma, un investimento di tempo minimo per conoscere l’indispensabile PRIMA di chiedere un mutuo.

LA SCELTA DEL MUTUO GIUSTO QUANTO CHIEDERE Diverse motivazioni suggeriscono di non limare l’importo all’indispensabile. In primo luogo perché le esigenze finanziarie correlate all’acquisto o alla ristrutturazione di una casa eccedono sistematicamente le aspettative. A quel punto un po’ di liquidità in più farà comodo. Poi va ricordato che il mutuo è il finanziamento meno costoso di tutti, nonché l’unico fiscalmente detraibile. Quindi può essere vantaggioso utilizzarlo anche per estinguere prestiti personali o costituire un fondo che eviti di contrarne in seguito. E se si è ecceduto nella richiesta, nessun problema: la quota superflua potrà essere restituita in qualsiasi momento senza penali, risparmiando tutti i relativi interessi. L’unica considerazione “al ribasso” riguarda le soglie percentuali da non superare per evitare tassi o spese più alti. Quasi tutte le banche che si dimostrano competitive sul fronte dei mutui propongono tassi o spese di istruttoria che crescono all’aumentare dell’LTV (Loan To Value), cioè il rapporto tra importo del mutuo e valore dell’immobile posto a garanzia. Bisognerà quindi cercare di evitare la soglia che comporta un maggior costo quando non è indispensabile.

LA DURATA IDEALE Esistono due correnti di pensiero. La prima suggerisce di rimborsare il debito nel più breve tempo possibile, in modo da risparmiare interessi. L’altra introduce un concetto di serena convivenza con il debito, che deve essere lungo per incidere il meno possibile sulla qualità della vita. La valutazione è ovviamente soggettiva, ma la seconda filosofia garantisce maggiore flessibilità: mentre non è consentito richiedere un allungamento del mutuo, è sempre nelle facoltà del debitore effettuare estinzioni parziali di capitale, anche più volte. Sostenendo una rata più bassa correlata ad una durata più lunga potranno essere accumulate delle somme da destinare a questo fine. Assicurandosi così la possibilità di chiudere il debito in anticipo, risparmiando sugli interessi proprio come avverrebbe scegliendo un rimborso originario più corto, ma senza trovarsi costretti a farlo. La durata ideale sembra perciò quella che permette di pagare una rata sostenibile con la minima fatica possibile, evitando tuttavia di estendere il rimborso fino ad ottenere riduzioni insignificanti. Esempio: per osservare come oltre un certo limite l’importo della rata del mutuo diventa poco sensibile all’allungamento della durata, si consideri prima la differenza di rata tra due mutui rispettivamente di 5 e 10 anni e poi quella esistente tra 25 e 30. Con un mutuo di 120.000 Euro al 3% la differenza è di circa 1.000 Euro al mese nel primo caso e di soli 63 Euro nel secondo, nonostante entrambe le coppie di mutui differiscano tra loro di 5 anni. Suggerimento: per visualizzare contemporaneamente le rate e la spesa in interessi nel caso dell’importo voluto si può usare la calcolatrice della rata nel sito TeleMutuo (http://www.telemutuo.it/calcolatriciegrafici/calcoloratamutuo.html).

TASSO FISSO O TASSO VARIABILE? Le famiglie preferiscono pressoché sempre i mutui a tasso fisso, che fanno dormire sonni più tranquilli. Qualcuno si è pentito di averli scelti, ma solo perché li aveva stipulati ad un tasso molto alto. Oggi le novità legislative allontanano questo timore; la portabilità del mutuo permette infatti il cambio di contratto senza spese, consentendo in qualsiasi momento il passaggio da una formula fissa ad una variabile. Certo tutto può cambiare: la legge, la disponibilità delle banche ad accettare la portabilità, le opportunità di accesso al credito della famiglia… Allora per stare tranquilli basterà garantirsi un tasso fisso inferiore al 3%. A questo livello il risparmio conseguibile ricorrendo al tasso variabile si assottiglia, facendo prevalere il beneficio della tranquillità procurato dalla certezza di una rata che non cambierà mai.

Quando invece si parla del 4% o più, l’alternativa del tasso variabile va presa in seria considerazione, soprattutto se offerta ad un tasso significativamente più basso. In tal caso si potrà cominciare subito a risparmiare, proprio quando il debito residuo è massimo e le differenze di tasso esplicano i loro effetti maggiori. Suggerimento: è fondamentale prestare particolare attenzione ai primi anni di vita del mutuo, in quanto gli interessi vengono calcolati sul debito residuo che in tale fase manifesta la sua maggiore consistenza. Così mentre una riduzione di tasso negli ultimi anni comporta vantaggi trascurabili, il suo contenimento nel periodo iniziale ottiene grandi benefici. Ciò ha un riflesso importante nella valutazione del tipo di tasso da preferire, la cui scelta dipenderà in gran parte dalle attese per le epoche più imminenti. A questo riguardo il sito di TeleMutuo mostra le previsioni aggiornate degli esperti per i 5 anni successivi. Consente inoltre, con una comoda calcolatrice, di ricavare un confronto tra le rate e i costi a tasso fisso e a tasso variabile su tale orizzonte temporale. (http://www.telemutuo.it/culturamutui/previsioni-euribor.php).

PARAGONARE LE PROPOSTE Su un mutuo ventennale a tasso variabile di 100.000 Euro possono esserci fino a 20.000 Euro di differenza tra una banca e l’altra; se è trentennale oltre 30.000! Quindi la “fatica” di esaminare diverse offerte potrà venire ripagata molto profumatamente. Il sistema di confronto più semplice viene dal paragone del TAEG (detto anche ISC ovvero Indicatore Sintetico di Costo). Questo comodo tasso, puramente virtuale, rappresenta un ottimo rivelatore del costo complessivo del mutuo. Ciò perché congloba in un unico valore sia gli interessi che tutte le spese correlate all’apertura e alla gestione del finanziamento. L’unico limite del TAEG è che ti dice quale offerta costa meno ma non sa esprimerne la differenza in Euro, aspetto invece importante per contrapporre il beneficio del risparmio agli eventuali vantaggi contrattuali non economici di altre proposte. Essa può tuttavia essere determinata paragonando la differenza tra le rate virtuali calcolate utilizzando rispettivi TAEG. Esempio: confrontando due mutui trentennali di 120.000 Euro, il primo con un TAEG del 2,15% e il secondo del 2,35% si desidererà capire a quanto corrisponde la differenza di spesa dello 0,2%. Allora si calcolino le due rate virtuali ai rispettivi tassi con una calcolatrice della rata di mutuo, come quella presente nel sito TeleMutuo (http://www.telemutuo.it/calcolatriciegrafici/calcoloratamutuo.html). Al 2,15% corrisponderanno 453 Euro, che al 2,35% diventeranno 465. Lo scarto di 12 Euro moltiplicato per 360 pagamenti (12 rate annue x 30 anni) rivelerà la differenza di costo tra i due mutui, ovvero 4.320 Euro.