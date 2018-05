Nadia Toffa assente a Le Iene. Il messaggio durante la puntata

Continua la pausa di Nadia Toffa a Le Iene a causa delle cure che la conduttrice e inviata del programma di Davide Parenti sta conducendo da diversi mesi per sconfiggere il cancro da cui ha confessato in diretta tv di essere stata colpita. Ad annunciarlo è stato Nicola Savino, in occasione dell’ultima puntata domenicale della stagione del 20 maggio 2018. “Stasera ci guarda da casa, sta riposando”, ha precisato il conduttore, annunciando che questo sarebbe stato l’ultimo appuntamento domenicale dell’anno.

Mercoledì 23 maggio l’ultima puntata de Le Iene

I telespettatori del programma, dunque, dovranno aspettare l’inizio della prossima stagione per rivedere la conduttrice al timone del programma, salvo che Nadia Toffa non faccia una sorpresa al pubblico e ai suoi colleghi per l’ultima puntata di mercoledì 23 maggio, quando Teo Mammucari e Ilary Blasi chiuderanno la stagione.

Nadia Toffa telefona in diretta a Le Iene

Nadia Toffa, che in questa occasione non ha pubblicato messaggi particolari sulle sue pagine social, si era dovuta assentare già nelle scorse due puntate (una prima volta era accaduto ad aprile), a causa del forzato riposo imposto dai medici che stanno seguendo il suo percorso di cure. In occasione della puntata del 13 maggio, l’inviata aveva fatto anche un’incursione telefonica in diretta, rassicurando il pubblico da casa sul suo stato di salute. “Ci manchi tanto, ti aspettiamo”, le avevano detto Nicola Savino, Giulio Golia e Andrea Agresti, mentre lei era in collegamento telefonico in diretta con la trasmissione di Italia 1. La conduttrice aveva affermato di stare molto meglio di quanto si potesse pensare e Savino la invita al riposo assoluto, per potersi riprendere quanto prima e tornare in trasmissione.