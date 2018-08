NADIA TOFFA Aveva augurato a tutti buone vacanze, dando appuntamento a settembre. Poi il messaggio

Aveva augurato a tutti buone vacanze, apprestandosi alle sue e dando appuntamento a settembre, per il ritorno in diretta a Le Iene, ma Nadia Toffa non rinuncia mai agli aggiornamenti periodici sulla sua vita, consapevole di avere ormai una numerosissima base di fan interessati alle sue attività quotidiane.

L’inviata e conduttrice de Le Iene, reduce da mesi difficili in cui si è trovata costretta a lottare con un cancro che sta tutt’ora combattendo, ha pubblicato sul suo profilo una foto dalle sue vacanze, restituendo un’idea serena e spensierata della sua quotidianità, che è poi ciò che tutti i suoi ammiratori e seguaci vorrebbero vedere. Nell’ultima foto pubblicata sul suo account social la vediamo con una corona di fiori, sorridente, in piscina, foto accompagnata da una didascalia che fa intuire il clima estivo di queste giornate di riposo:

Intanto la notizia più bella è arrivata proprio pochi giorni fa, con la conferma della sua presenza nel cast della prossima edizione de Le Iene, che partirà alla fine di settembre. Il programma di Davide Parenti, in verità, non ha mai escluso Nadia Toffa, ma si è anzi stretto attorno a lei, facendole da scudo e permettendole di tornare a lavorare molto presto.

L’assenza forzata dal programma

Nel corso degli ultimi mesi della stagione sono stati diversi i momenti in cui la Toffa è stata costretta ad un improvviso forfait a poche ore dalla messa in onda della trasmissione, a causa delle condizioni di salute precarie e su consiglio dei medici, che le imponevano un riposo forzato. La conduttrice si è vista obbligata a salutare con largo anticipo il pubblico, risultando assente nelle ultime puntate della stagione e lasciando il testimone ai suoi compagni di viaggio. A settembre, però, dovrebbe regolarmente ritornare a sedere sulla sua poltrona al centro dello studio.

