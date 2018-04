NADIA TOFFA. La presentatrice posta questa foto, il messaggio poco fa

Nadia Toffa continua ad affrontare con il sorriso il buio periodo della lotta contro un tumore. La conduttrice de Le Iene ha rivelato in diretta tv la sua malattia e parla dell’argomento sia nel programma che sulle sue pagine social, raccogliendo un grande affetto da parte dei suoi tantissimi fan. È il caso di un post pubblicato nelle scorse ore, in cui chiede consiglio alle follower sull’utilizzo della fascia per coprire i capelli, in gran parte caduti a causa della chemioterapia: “Eccomi qua con una nuova fascia, ragazze se avete da consigliarmi fasce carine io sono qui. Tutti i giorni devo mettermi qualcosa in testa“. Manco a dirlo, i commenti e i like sono stati tantissimi.

A Le Iene ammise di usare una parrucca

Nadia Toffa rivelò di avere il cancro lo scorso febbraio, quando tornò a Le Iene dopo alcuni mesi di assenza. Scoperta in seguito a un grave malore a dicembre, la malattia è stata combattuta con un’operazione chirurgica e diverse sessioni di chemioterapia e radioterapia preventive. La Toffa è tornata a lavorare con regolarità: a parte un’assenza forzata da Le Iene a inizio aprile, perché troppo provata dalle cure, continua a condurre senza fermarsi, con una grande forza di volontà. Proprio al momento dell’annuncio in diretta, ammise senza problemi di portare una parrucca, che ora, con l’arrivo del caldo, sta sostituendo con più leggere fasce colorate.

Nadia al concerto dell’Uno Maggio

Nadia Toffa ha inoltre promesso che farà di tutto per partecipare al concerto Uno Maggio a Taranto, città che le è stata molto vicina dopo il malore (organizzando una fiaccolata per lei) e che le ha concesso addirittura la cittadinanza onoraria. Ogni anno, il capoluogo pugliese organizza un evento musicale alternativo a quello più celebre di Roma, per sensibilizzare la popolazione sui gravi problemi di salute e sull’inquinamento causati dal complesso siderurgico dell’Ilva.