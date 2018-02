Nadia Toffa torna a Le Iene ma con una parrucca “Ho avuto un cancro”

Nadia Toffa è tornata finalmente in tv dopo il malore avuto lo scorso 2 dicembre. Il suo ritorno non poteva che essere alle Iene, dove è stato segnato da alcune confessioni shock. Seduta al tavolo delle Iene su Italia 1, fra Nicola Savino e Matteo Viviani, con tanto coraggio ma soprattutto sorriso Nadia Toffa ha raccontato di aver avuto un cancro.

“Ho avuto un cancro. In tutto questo tempo mi sono curata: prima ho dovuto operarmi, poi la solita prassi, chemioterapia e la radioterapia. Per fortuna l’’intervento ha tolto tutto il tumore, ma c’era il rischio che una piccola cellula impazzita sia rimasta e quindi ho seguito i consigli del medico seguendo le cure previste. Ora finalmente è tutto finito: il 6 febbraio ho finito la radio e la chemio“, è questo raccontato dalla giornalista. Fortunatamente le sue condizioni di salute sono migliorate e quindi possiamo dire che il peggio è passato. A distanza di due mesi dal suo malore, Nadia Toffa è tornata in tv scegliendo però di rivelare al suo pubblico che tanto le è stato vicino e supportata in questi mesi, cosa gli sia accaduto nel periodo di assenza dal piccolo schermo.

La dichiarazione Shock della Toffa

La sua confessione inevitabilmente ha lasciato senza parole il pubblico e tutti i presenti i studi, anche perchè, la giornalista ha poi fatto un lungo discorso molto commovente.“Vorrei spendere due minuti per raccontarvi questi ultimi mesi. Il rapporto tra di noi è sempre stato di sincerità e voglio condividere quello che è capitato. Ho avuto un cancro. Mi sono operata e mi hanno tolto il 100%. Ma ho fatto un radio e chemio preventiva, le ho finite pochi giorni fa. Ho deciso di non dirlo, lo sapevano pochissime persone”,

ha esordito così la giornalista. Nadia Toffa avrebbe, dunque, scoperto di avere un tumore circa due mesi fa e racconta di essersi sottoposta alle dovute cure, ovvero alla chemioterapia ed alla radioterapia che nel corso di queste ultime settimane le ha permesso di poter riuscire a sconfiggere la terribile malattia.

Giusto lo scorso 5 febbraio, Nadia si era sottoposta ad un controllo medico che le ha dato un esito positivo, ovvero la giovane ha combattuto la battaglia più dura della sua vita, vincendola. Nelle prossime punte Nadia indosserà una parrucca, inevitabilmente le sono caduti i capelli. Infine, ha voluto anche lanciare un messaggio a tutte le persone che combattono il cancro, dicendo che “non sono dei malati ma dei guerrieri”.

“Chi combatte contro il tumore è un figo pazzesco. Ho affrontato questa battaglia con il sorriso e ottimismo, sono orgogliosa di aver provato quello che hanno provato tante persone che ho intervistato a Taranto o nella Terra dei Fuochi. Se possibile vi sono ancora più vicina di prima. Rispetto coloro che scelgono di non parlare della propria salute, ma l’amore che mi avete dimostrato mi ha spinto a condividere questa cosa. Voglio dire un’ultima cosa: ho fatto tanti servizi di persone che dicono di guarire il cancro con pomate e acqua fresca. Le uniche cure, grazie a Dio, sono la chemio e la radio. Ci sono tante cose che contano, lo stile di vita e l’umore. Ma non si parte senza chemio e radio“, ha concluso Nadia Toffa.