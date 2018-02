Napoli, gioielliere uccide rapinatore: è indagato per omicidio colposo

Il punto, come sempre in questi casi, è capire di chi è la colpa. Se del vero colpevole o di chi, suo malgrado, è costretto a compiere un “omicidio colposo”; se del criminale che attenta alla persona,alla proprietà e alla ricchezza altrui, o se di chi prova a difendersi, in tutti i modi e con tutti i mezzi, per salvarsi la borsa e la vita.

Due giorni fa a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, un gioielliere trentenne ha esploso un colpo di pistola e ucciso Raffaele Ottaiano, uno dei rapinatori che avevano fatto irruzione nel suo negozio, la gioielleria Corcione. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti ) il gioielliere in quel momento era nella sua casa, che si trova proprio sopra il negozio: rendendosi conto della rapina è sceso in strada e ha fatto fuoco contro il rapinatore entrato nella gioielleria con addosso una maschera di Hulk.Ora nei suoi confronti si profila un’accusa di omicidio colposo,sebbene il procuratore di Napoli Nord Francesco Greco, che conduce l’inchiesta, lo abbia definito «un atto dovuto».Mala verità è che l’esercente napoletano rischia un calvario giudiziario -dall’apertura del fascicolo di indagine potrebbero scaturire una misura cautelare e quindi un processo – solo per aver rivendicato, armi in mano, il diritto a difendere la propria attività e la propria incolumità.

SE L’È CERCATA A prescindere da quale sia stata la dinamica dei fatti (da appurare), è evidente che chi cerca di rapinare armato un negozio un po’se la va a cercare: dovrebbe mettere in conto che non verrà accolto proprio a braccia aperte (al massimo, a mani alzate) e che potrebbe esserci qualcuno che usi a sua volta una pistola contro di lui. Ma forse – ed è questa la ragione che lo incoraggiare ad agire – mette in conto anche la possibilità che, se riesce a cavarsela da questo punto di vista, la giustizia sarà molto clemente nei suo confronti, con pene minime e scarcerazione rapida (in Italia un arrestato per rapina su due è fuori dalla cella già dopo un anno). E qua emergono appunto le responsabilità della politica.

Con una legislazione severa nei confronti del reo e sanzioni altrettanto dure, forse si riuscirebbe a ottenere una funzione deterrente riguardo a certi crimini. E soprattutto, dando al cittadino la possibilità di difendersi legittimamente laddove nessun’altra autorità possa tutelarlo, si dissuaderebbe lo stesso ladro dall’agire.

O, quanto meno, si eviterebbe la beffa di vedere la vittima condannata di più o al posto del reo. E invece la politica, da questo punto di vista, nicchia ormai da tempo. Lo scorso anno la Camera aveva partorito e approvato una legge imbarazzante sulla legittima difesa, un testo rabberciato pieno di tanti “se” e “ma” che, di fatto, garantiva la possibilità di sparare al ladro solo in condizioni estreme (di notte, quando si profilava «violenza fisica sulle persone o sulle cose»,in situazioni«di pericolo attuale per la vita e l’integrità fisica»). Quel testo, va da sé, era stato accantonato al Senato e mai più votato.

Aveva pesato anche la scelta della maggioranza di governo di dedicarsi a ben altri temi, a questioni più scottanti, dicevano loro, come la caccia ai fantasmi fascisti e l’urgente dibattito sullo ius soli, di cui agli italiani cale ben poco. Così, traccheggiando e rinviando, la legislatura è finita, con tanti saluti al diritto legittimo di difendersi.E con la ricaduta inevitabile che, fino a che non verrà approvata una norma solida senza compromessi di sorta,il comune cittadino continuerà, come può, a tutelarsi, anche a costo di subire le conseguenze di un processo o addirittura del carcere.

PRIORITÀ E allora non sarebbe male se, qualunque sia il partito o la coalizione a vincere le elezioni,mettesse al primo posto dell’agenda questo tema. Sarebbe un interessante rovesciamento di prospettiva: anziché continuare a spararle grosse quanto a promesse, si inizierebbe a promettere di poter sparare. Ma soprattutto sarebbe un modo per restituire credibilità ai politici. Contro quelli che dicono che sono tutti ladri, ci dimostrerebbero coi fatti che riescono a difenderci dai ladri, quelli veri.