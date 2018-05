Napoli incredibile, risponde al telefono durante tac al cervello: immagine choc diventa virale

Ha davvero dell’incredibile la scena che è stata immortalata da una TAC effettuata presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Sembra proprio che prima che cominciasse questo esame diagnostico, una donna ha pensato bene di rispondere ad una telefonata che le è arrivata sul cellulare, contravvenendo al protocollo e alla richiesta dei medici e di nascosto senza farsi vedere, avrebbe portato il telefonino con se durante l’esame. In realtà nessuno si era accorto che la donna avesse portato con sé il telefonino nella stanza dove doveva effettuare questa TAC in realtà a riferirlo è stato proprio il referto della Tac. Ovviamente l’esame diagnostico pare sia stato sospeso immediatamente e la donna è stata rimproverata dai medici anche un modo piuttosto Severo. I tecnici Infatti pare avessero sistemato davanti all’apparecchiatura la donna per effettuare l’esame e proprio mentre stavano per scattare la fotografia, hanno visto la sagoma del teschio della donna con un cellulare all’orecchio.

La foto è stata scattata e ovviamente l’immagine non ha lasciato alcun dubbio, la donna stava parlando al telefono. Nonostante la paziente avrebbe tentato di giustificarsi dicendo di averlo portato con se per errore. Come sappiamo però il regolamento vieta ai pazienti espressamente di portare lo Smartphone con se quando si effettuano degli esami. Questa immagine Evidentemente ha fatto parecchio scalpore. Fortunatamente però la salute della paziente non è stata compromessa da questo suo gesto sconsiderato e la radiografia della donna nella quale si distingue tranquillamente e nitidamente di profilo la forma del cellulare, è rimasta nel sistema informativo dell’ospedale Cardarelli e sicuramente si presta a diventare virale già dalle prossime ore.

Stando a Quanto emerso, sembra che la donna fosse arrivata al Pronto Soccorso dell’Ospedale napoletano per una forte emicrania e così è stato sottoposto ad una TAC piuttosto urgente, ma una volta arrivata nell’unità di radiologia del Cardarelli i medici l’avrebbero posizionata sul macchinario, iniziando ad acquisire un’immagine dove inevitabilmente Come già abbiamo detto è stato evidenziato un cellulare. La tac è stata poi effettuata regolarmente e dal referto pare non sia risultato alcuna patologia.

“Mi è sembrato paradossale ma è successo ci siamo accorti che la signora stava parlando al telefono”, ha detto sorridendo il primario, il professor Mario Muto. Quello di portare il telefonino dappertutto e di rispondere anche in situazioni che in qualche modo potrebbero mettere a serio rischio la propria salute è diventato Purtroppo una situazione alla quale bisogna al più presto porre rimedio, visto che questo tipo di disagio potrebbe crescere ancora di più. Siamo tutti dipendenti dalla tecnologia e nello specifico da tutti quelli che sono i dispositivi che ci permettono di telefonare e di rimanere in contatto con il mondo, ma bisogna capire che esistono delle circostanze in cui Bisogna metterli da parte soprattutto quando si tratta di salute.

Tomografia computerizzata

La Tomografia Assiale Computerizzata è il primo esempio di tecnica radiologica digitale che converte le informazioni di tipo analogico in dati numerici trattabili da elaboratori. Da un punto di vista teorico le basi della TAC furono introdotte dal matematico J. Radon nel 1917. Questi stabilì che una qualsiasi sezione di un oggetto solido poteva venire ricostruita univocamente da un insieme infinito di proiezioni dello stesso. Solo negli anni 50’-60’ alcuni studiosi, fra i quali il fisico Comack, misero a punto gli algoritmi per ricostruire immagini di sezioni di un corpo mediante un numero finito di proiezioni.

Nel periodo 1967/1971 Hunsfield realizzò, mediante un massiccio utilizzo della crescente tecnologia dei minicomputer, la prima apparecchiatura per tomografia assiale computerizzata. Il primo apparecchio tomografico fu sperimentato clinicamente in Gran Bretagna a partire dal 1971 e da allora sono stati notevolmente ridotti sia i tempi di acquisizione che i tempi di ricostruzione delle immagini. Inizialmente l’acquisizione dei dati richiedeva circa 5 minuti e la successiva elaborazione circa 20 minuti. Oggi sono comuni tempi di acquisizione e di ricostruzione di circa 3 secondi. La tomografia assiale computerizzata (TAC) è ancora oggi un esame di routine, perché le macchine sono ormai di vasta diffusione nei centri ospedalieri e perché è rapida ed economica. La TAC è un esame leggermente invasivo, come gli altri esami radiologici che usano i raggi X. È indicata in tutte le situazioni di emergenza (traumi cranici, diagnosi di emorragie, ischemie, tumori, diagnosi nei casi di coma per causa sconosciuta) in cui un esame di risonanza magnetica (RM) non è accessibile o praticabile. Mentre in tali situazioni (in particolare per la visualizzazione di emorragie cerebrali) la TAC può avere vantaggi rispetto alla RM, in molti altri casi è preferibile un esame di RM perché completamente innocuo e di risoluzione notevolmente migliore. La TAC può essere eseguita senza o con iniezione endovenosa di un mezzo di contrasto, che facilita la visualizzazione di processi infiammatori e di tessuti molto vascolarizzati, come ad es. nel caso di tumori.

La tomografia convenzionale è una tecnica radiografica-volumetrica che produce l’immagine di uno strato singolo e quindi i dati ottenuti possono essere considerati ‘analitici’ riguardanti cioè la sola struttura inclusa nello strato sezionato. La Tomografia Computerizzata (tc) è inoltre un procedimento radiografico-digitalizzato che permette di rappresentare sezioni assiali o parassiali di spessore finito del corpo umano tramite immagini esenti da sovrapposizioni e da cancellazioni, caratterizzate da una elevatissima risoluzione contrastografica.

I valori di densità dei singoli elementi di volume in cui viene suddiviso lo strato in esame si traducono in corrispondenti tonalità di grigio sull’immagine. Si effettua in pratica una misura di una mappa di valori di assorbimento e successivamente una trasformazione in una mappa di differenti valori di grigio. Nella ricostruzione dello strato, la sua superficie viene suddivisa in una matrice di elementi di dimensioni uniformi (pixel) ed in una superficie di elementi di volume e di dimensioni uniformi (Voxel), che risultano quindi definiti stabilendo lo spessore dello strato. La TC è stata la prima metodica di immagine diagnostico ad avvalersi del computer ed ha aperto la via all’immagine digitale. In un tomografo computerizzato il sistema di misura costituito da una sorgente radiogena e da un detettore, allineati e contrapposti, opera una scansione lineare sul piano topografico lungo tutta la sezione trasversale interessata.

Segue una rotazione del sistema di misura di circa 1° alla quale succede una nuova scansione lineare in senso opposto e così via fino anche non sia stata completata una rotazione complessiva di almeno 180°. Durante l’intero procedimento di scansione, il segnale di misura ottenuto da un penello raggi finemente collimato, viene campionato, digitalizzato e trasmesso ad un computer. Questo calcola dai valori di misura la distribuzione bidimensionale di valori di assorbimento dello strato in esame, la quale infine dopo la commutazione in segnale video permette di rappresentare l’immagine della sezione sul monitor televisivo. Come si vede si attua in realtà un procedimento di tomodensitometria computerizzata e per questo motivo ha trovato larga diffusione nei paesi francofoni il termine di Tomodensitometria (TDM). La TC ha confermato in pieno le sue promesse e si è inserita nel novero dei procedimenti di immagine diagnostico più affermati, rivestendo spesso il ruolo di metodica elettiva od assumendo quanto meno una posizione di priorità di impiego. La TC dopo essersi attestata negli anni ’80 su di un plafond di altissimo livello informativo e densità di utilizzo si è avvalsa del balzo in avanti compiuto dall’innovazione tecnologica negli ultimi anni di quel decennio per entrare in una fase di ulteriore continuo progresso applicativo e lanciarsi verso nuove frontiere diagnostiche.

Il processo tecnologico della TC è avanzato lungo le seguenti principali direttrici.: _ sviluppo di nuovi sistemi, fondati su differenti principi di scansione, nell’intento prioritario di abbreviare il tempo di raccolta delle misure; _ sviluppo e d’utilizzo di nuovi e più perfezionati componenti d’impianto al fine di migliorare la qualità dell’immagine e aumentare l’efficienza operativa. _ sviluppo di sistemi di calcolo più efficienti al fine di ridurre il tempo d’attesa dell’immagine e aumentare il flusso degli esami ; _ sviluppo di software applicativi per l’esecuzione di esami funzionali. Nell’intento di migliorare le prestazioni riducendo il tempo di misura sono stati sviluppati e introdotti nell’esercizio clinico tomografi computerizzati realizzati secondo i quattro fondamentali principi di scansione: a) L’impianto a scansione parallela per mezzo di un singolo pennello raggi che viene alternativamente traslato e ruotato e che utilizza in modo assolutamente scarso la radiazione del tubo radiogeno e richiede un lungo tempo di misura b) L’impianto a scansione parallela per mezzo di più pennelli raggi offre un migliore utilizzo della radiazione emessa e porta quindi ad abbreviare il tempo di misura c) L’impianto con fascio a ventaglio presenta una rotazione solidale intorno al paziente della sorgente radiogena ed un sistema rilevatore ad essa contrapposto ed allineato d) L’impianto ad anello di detettori con una corona fissa di rilevatori., lavora con un fascio a forma di ventaglio piatto di apertura tale da investire simultaneamente tutta la sezione trasversale del corpo e richiede per tanto solo un movimento di rotazione della sorgente radiogena I sistemi TC con fascio a ventaglio e i sistemi ad anello di detettori attualmente in esercizio nel mondo ammontano a 28000 unita. La TC volumetrica con sistemi a rotazione continua è costituita dalla: -TC RAPIDA -TCSPIRALE Pur disponendo di sistemi a rotazione continua la TC convenzionale mantiene alcune notevoli limitazioni. Il tempo di esame risulta notevolmente più lungo del tempo effettivo di scansione, in quanto sono richiesti intervalli di interscansione per consentire gli avanzamenti della tavola e per i comandi respiratori. Ciò influisce in modo particolarmente negativo quando viene impiegato il m.d.c. in quanto è possibile acquisire soltanto poche sezioni durante il periodo di massima intensificazione del contrasto. Inoltre esiste sempre il rischio di non rilevare la presenza di piccole lesioni o di rilevarle in modo non corretto per la variazione dei livelli non respiratori od altro movimento del paziente. Nell’intento di superare tutti questi limiti della TC convenzionale, fu ideata nel 1989, la tecnica della TC SPIRALE, caratterizzata dalla scansione continua di un intero volume anatomico nel più breve tempo possibile. Essa entrò in esercizio clinico nel 1990; attualmente viene considerata il metodo di scelta per la TC volumetrica. La scansione continua di volume viene ottenuta dall’acquisizione continua dei dati di molteplici rotazioni del sistema tubo radiogeno – detettore intorno ad un paziente in movimento continuo longitudinale attraverso il foro di Gantry. Ne risulta, per il fuoco della sorgente radiogena, un movimento a spirale cilindrica o di tipo elicoidale, da cui sono nate due diverse denominazioni della tecnica. I parametri di scansione della TC spirale sono da considerarsi molto simili a quelli della TC convenzionale con tempi complessivi di scansione (da 20 a 60 secondi ) e valori di corrente che devono essere limitati per evitare l’eccessivo riscaldamento del tubo. L’unico parametro aggiuntivo è dato dall’avanzamento in mm della tavola per 360° di rotazione del sistema misura, tipicamente variabile da 1 a 10 mm. Viene definito Pitch il rapporto fra l’avanzamento corrispondente a 360° di rotazione e lo spessore dello strato collimato. Il rapporto ottimale ai fini della qualità è costituito da un valore di Pitch =1. Valori di Pitch superiori a 1,5 rappresentano una soluzione di compromesso fra l’esigenza di una grande estensione di spirale e quella di una qualità d’immagine accettabile. L’esame Tc volumetrico può essere condotto con una sola TC spirale oppure con una combinazione di diversi segmenti successivi di spirali. Vengono successivamente ricostruite sezioni transassiali con intervalli di ricostruzione arbitri e con possibilità di sovrapposizione; da processi di post elaborazione si ottengono immagini multiplanari o in 3D. Vi è poi la TECNICA TC ANGIO che consiste in un acquisizione volumetrica continua a mezzo di TC spirale, effettuata in sincronismo con l’iniezione intravenosa in sede periferica di m.d.c.; e infine si ha la TC ULTRARAPIDA con sistemi a fasci di elettroni EBT. L’acquisizione delle immagini avviene attraverso questa apparecchiatura:

Il principio di base della TC ultrarapida si fonda sull’uso della deflessione magnetica di un fascio di elettroni in luogo del classico tubo radiogeno ad anodo rotante. Il fascio di raggi a ventaglio che genera i profili di assorbimento non si muove più per effetto di movimenti meccanici del sistema tubo radiogeno-detettore; si ha quindi la possibilità di una drastica riduzione dei tempi di scansione e di alta emissione radiante, in modo continuo senza limitazioni di durata.

I PARAMETRI TECNICI DELLA TC possono essere suddivisi in: • Parametri di scansione • Parametri di ricostruzione • Parametri di visualizzazione Parametri di scansione Questi determinano la modalità di scansione ed hanno effetto sulla qualità dell’immagine, sulla dose assorbita dal paziente e sulla durata dell’indagine. In base alla loro funzione possono essere suddivisi: – parametri di esposizione – parametri geometrici I Parametri di Esposizione determinano la modalità di emissione dei fotoni da parte del tubo radiogeno e sono analoghi a quelli della TC tradizionale; i parametri Geometrici sono invece connessi alla modalità di acquisizione tomografica dell’immagine, non sono perciò presenti in radiologia tradizionale. I parametri di esposizione comprendono i KV (kilovolt), i mA (milliampere) e il tempo di scansione. a)CHILOVOLT Negli apparecchi di tomografia computerizzata la possibilità di variare i kv è estremamente limitata ; alcuni apparecchi consentono di utilizzare un solo valore (120 –130 Kv), altri consentono di utilizzare due o più valori compresi tra gli 80 e 140 kv. Vi possono essere infatti, delle situazioni in cui è necessario poter avere la possibilità di variare i kv questo sia per migliorare la qualità delle immagini che per la TC quantitativa. Miglioramento della qualità delle immagini L’aumento della tensione, ad esempio da 120 a 130 kv, determina l’aumento dell’energia media dei fotoni, quindi un numero maggiori di fotoni attraverserà la sezione corporea e aumenterà cosi il numero dei fotoni rilevabili dai detettori, consentendo un basso rumore di fondo TC quantitativa Questa è alla base della densitometria ossea che può essere condotta con tecnica a singola energia o a doppia energia; quest’ultima ha il vantaggio di essere una metodica più accurata rispetto alla tecnica a singola energia. b)MILLIAMPERE E’ un parametro molto importante in quanto influenza sia la qualità dell’immagine che la dose del paziente. Aumentando i milliampere, e mantenendo inalterati gli altri parametri, aumenta il numero dei fotoni emessi dal tubo radiogeno e quindi il numero rilevato dai detettori e perciò diminuisce la rumorosità dell’immagine. L’aumento della dose, che si verifica aumentando i mA o il tempo di scansione, influenza la qualità dell’immagine e in particolare la risoluzione di contrasto, presentando tuttavia anche problematiche di tipo protezionistico per il paziente; infatti se si vuole ridurre il rumore è necessario quadruplicare la dose ma è altrettanto opportuno operare in modo da contenere l’esposizione del paziente. Le strutture anatomiche che vengono esaminate in TC vengono distinte sulla base delle caratteristiche di contrasto: – strutture ad alto contrasto – strutture a basso contrasto a) Strutture ad alto contrasto L’alto contrasto può essere dato dalla presenza di una struttura costituita da un’ elemento ad elevato numero anatomico, quale il calcio a livello delle ossa, oppure dalla presenza di una struttura con densità estremamente bassa, quale l’aria presente a livello dei polmoni. In queste applicazione è possibile ottenere dei buoni risultati applicando delle dosi di esposizione molto contenute.

b) Strutture a basso contrasto Il numero delle strutture anatomiche con basso contrasto è decisamente superiore rispetto a quelle dotate di alto contrasto ed è riconducibile alle cosiddette ‘strutture molli ‘. In molte di queste strutture trovano impiego i mezzi di contrasto che hanno l’obbiettivo di aumentare le differenze di contrasto fra le varie strutture; così ad esempio nell’encefalo in cui il basso contrasto è particolarmente elevato tra la sostanza bianca e la sostanza grigia, nel fegato a livello dell’addome, nei dischi intervertebrali a livello del rachide. c)

TEMPO DI SCANSIONE Il tempo di scansione indica il tempo impiegato dal tubo radiogeno o dal sistema tubo radiogeno-detettori per completare una rotazione di 360°. Ogni scansione consente diverse velocità di scansione in quanto la massima velocità non sempre fornisce il migliore risultato iconografico.Se da un lato la riduzione del tempo di scansione permette di ridurre l’incidenza degli artefatti da movimento e la durata dell’indagine, dall’altro lato determina, mantenendo costanti gli altri parametri, la riduzione dei fotoni emessi dal tubo radiogeno e quindi del numero dei fotoni rilevati dai detettori, con conseguente aumento di rumorosità dell’immagine. Il rumore di fondo può essere mantenuto costante se alla riduzione del tempo di scansione si accompagna un aumento proporzionale dei mA. In generale tempi di scansione brevi sono preferibili nell’indagine del collo, del torace dell’addome per ridurre i tempi di apnea del paziente, mentre tempi di scansione più lunghi sono in genere preferibili nell’indagine di parti anatomiche che non risentono dell’attività respiratoria. La riduzione del tempo di scansione può essere anche realizzata limitando la rotazione del tubo radiogeno ad un’ arco di 220°; questo tipo di acquisizione denominata ‘ half scan’ consente di ridurre del 40% la durata stessa della scansione; tuttavia con questa modalità la qualità dell’immagine tende ad essere inferiore rispetto a quella ottenuta con una rotazione completa del tubo radiogeno denominata ‘ full scan ‘(360°). In alcuni apparecchi la rotazione del tubo radiogeno, anzichè limitarsi a 360°, può proseguire per un’ angolo pari all’ampiezza del fascio, ne risulta una rotazione di circa 400° detta ‘overscan’. I Parametri Geometrici comprendono il campo di scansione, lo spessore dello strato, l’incremento degli strati, il pich factor e l’inclinazione dello strato. a)

CAMPO DI SCANSIONE (FOV) Corrisponde al diametro della superficie circolare acquisita durante la scansione. Ogni apparecchio consente di scegliere tra diversi campi di scansione, in funzione dell’area anatomica sede dell’indagine e delle dimensioni fisiche del paziente. Il campo di scansione scelto dall’operatore deve essere il più piccolo possibile tra quelli disponibili, in grado di contenere tutta la struttura anatomica del paziente. La scelta di un campo di scansione eccessivamente grande determina la presenza nell’immagine di un’ampia superficie contenente aria, la quale per la sua bassa densità ,tende a determinare un’ imprecisione nei valori densitometrici che vengono calcolati dal logaritmo di ricostruzione; se invece il campo di scansione è troppo piccolo per contenere tutta la struttura anatomica si determina la comparsa di artefatti in corrispondenza dei bordi dell’immagine e ciò avviene poichè l’algoritmo di ricostruzione presume che l’attenuazione dei fotoni si sia verificata esclusivamente all’interno del campo selezionato. Questo artefatto può presentarsi anche quando il paziente viene posizionato sul lettino eccessivamente a destra o a sinistra oppure quando il lettino stesso è troppo alto o troppo basso. c)

SPESSORE DELLO STRATO Questo parametro di scansione ha effetto sia sulla qualità dell’immagine che sulla dose del paziente. E’ opportuno un’ uso corretto di questo parametro in quanto può, in alcune situazioni, modificare in modo sensibile la qualità dell’immagine TC. La scelta dello spessore dello strato è di solito dettata dall’estensione in senso verticale della struttura anatomica che deve essere esaminata; pertanto lo spessore più grosso(7_10mm)si usa quando viene esaminato l’encefalo, il torace, l’addome; lo spessore intermedio (3-5mm) è impiegato nello studio di strutture anatomiche di dimensioni più ridotte, quali ad esempio la fossa cranica superiore, i surreni, la vescica; lo spessore più piccolo è impiegato per lo studio di strutture anatomiche di piccole dimensioni ed è riservato all’ipofisi, alle orbite, alla rocca petrosa. La variazione dello spessore determina una variazione nel rumore dell’immagine TC; la riduzione dello spessore della metà determina un’ aumento del rumore del 40%. Questo aumento del ‘ rumore quantico ‘ è un fenomeno statistico presente in ogni sistema che usa fotoni (quanti) per produrre immagini. La compensazione di questo aumento del rumore può essere ottenuta raddoppiando la dose, va però tenuto presente che vi sono delle limitazioni nella possibilità di raddoppiare la dose soprattutto in pazienti robusti e in sedi anatomiche critiche, come nel caso che le scansioni vengano condotte attraverso le spalle o nella regione lombo-sacrale. In alcune situazioni l’aumento del rumore che si induce con scansioni eccessivamente sottili può determinare un sensibile aumento del ‘noise’ comportando una perdita della risoluzione del contrasto; va infatti tenuto presente che il rumore risente molto dello spessore dello strato in quanto si riduce, a collimazione più stretta, il flusso fotonico del tubo a raggi x.