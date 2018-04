Napoli shock, muore 16enne per sospetta meningite: ricoverata anche la sorella, è grave

La meningite torna a far paura nel nostro paese, dopo che nella giornata di ieri è morto un ragazzo di appena 16 anni. Si chiamava Luigi Passaro ed era un ragazzo di 16 anni napoletano, il quale sarebbe deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni piuttosto critiche alle 5:00 di mattina. Il giovane che risultava residente a Marano, sarebbe stato soccorso dal personale ospedaliero con un codice di massima urgenza, ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano ed i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita e ne hanno constatato il decesso alle ore 6:45. Si è trattato ovviamente di una tragedia immane che ha lasciato tutti davvero senza parole. Tutt’ ora Sono in corso le indagini e le analisi per accertare i motivi del decesso e sono in Corso gli esami microbiologici sul corpo del sedicenne il cui esito dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Come accade in questi casi, la magistratura ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane vittima che verrà effettuata molto probabilmente nei prossimi giorni.

Per il giovane nella mattinata di ieri era si era prospettata una possibile Comunque infezione da meningite, Ma voi questa ipotesi sembra essere decaduta Dopo alcune ore. Per poter scongiurare definitivamente il rischio meningite, bisognerà attendere le prossime ore, quando finalmente arriveranno gli esiti degli esami effettuati sul corpo del giovane ragazzo. Purtroppo ci sarebbe anche molta apprensione per le condizioni di salute della sorella della vittima, una giovane ragazza di vent’anni la quale sempre nella giornata di ieri sarebbe giunta in ospedale con febbre molto alta e trasferita poi all’ospedale Cotugno dove risulta ancora ricoverata.

Sui due fratelli l’equipe ospedaliera sembra che abbia eseguito gli esami infettivologici di cui però come già abbiamo detto ancora non si conoscono gli esiti. Tutti i prelievi sarebbero stati inviati nell’ ospedale Cotugno ed è stata ipotizzata una sospetta sepsi da meningococco. Così come accade in questi casi, su indicazione del magistrato la polizia sta ascoltando in queste ore tutti i familiari e le persone che negli ultimi giorni sarebbero venuti a contatto con i due fratelli.

Le ipotesi Dunque sono due o entrambi i fratelli sono stati colpiti da una meningite fulminante oppure hanno assunto dell’acqua contaminata che avrebbe potuto provocare un avvelenamento, forse dell’acqua ingerita magari in una scampagnata fatta il giorno di Pasquetta. Tuttavia, al momento riguardo le condizioni di salute della giovane ragazza il direttore del dipartimento di malattie infettive e urgenze infettivologiche dell’ospedale Cotugno Rodolfo Punti avrebbe dichiarato che i dati clinici e di laboratorio farebbero escludere l’ipotesi di infezione da meningococco. La famiglia dei due giovani è originaria di Marano, in provincia di Napoli.

C’è oggi un’emergenza meningite?

Non c’è attualmente un’epidemia di meningite. In base ai dati dell’ISS, nel 2015 e nel 2016 si sono verificati in Italia quasi 200 casi per anno di malattia invasiva da meningococco, la maggior parte dei quali causati dai sierogruppi B e C. L’andamento rispecchia il trend degli ultimi anni. In generale, la letalità riguarda il 10% dei casi. Il vaccino va somministrato solo alle fasce di popolazione raccomandate e ai gruppi a rischio, per mantenere alta la protezione collettiva e individuale dalla malattia. La diffusione della meningite in generale è bassa ed è rimasta costante negli ultimi cinque anni. L’unica variazione epidemiologica negli ultimi due anni riguarda il focolaio di meningococco C presente in Toscana che è però circoscritto in un’area specifica nella quale la Regione ha immediatamente predisposto l’offerta gratuita della vaccinazione ad una ampia quota della popolazione.

2. Quali batteri causano la meningite?

Tra gli agenti batterici che causano la meningite il più temuto è Neisseria meningitidis (meningococco), oltre a Streptococcus pneumoniae (pneumococco) e Haemophilus influenzae. Del meningococco esistono diversi sierogruppi, dei quali i più diffusi sono: A, B, C, Y, W135, X. Il più aggressivo è il meningococco di sierogruppo C, che insieme al B è il più frequente in Italia e in Europa.

3. Quali sono le fasce più a rischio di contrarre l’infezione causata dai diversi tipi di meningococco?

I bambini piccoli (al di sotto dei 5 anni di età) e gli adolescenti, ma anche i giovani adulti sono a rischio più elevato di contrarre infezione e malattia. Per quanto riguarda il sierogruppo B, la maggior parte dei casi si concentra fra i bambini più piccoli, al di sotto dell’anno di età.

4. Quali sono i vaccini anti-meningococco a disposizione ed esattamente contro quali ceppi?

Esistono tre tipi di vaccino anti-meningococco:  il vaccino coniugato contro il meningococco di sierogruppo C (MenC): è il più frequentemente utilizzato e protegge solo dal sierogruppo C  il vaccino coniugato tetravalente: protegge dai sierogruppi A, C, W e Y  il vaccino contro il meningococco di sierogruppo B: protegge esclusivamente contro questo sierogruppo.

5. Sono obbligatori o raccomandati?

I vaccini anti-meningococco sono vaccini raccomandati. Sono tutti inseriti nel nuovo Calendario vaccinale LEA, incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, ed è previsto siano offerti gratuitamente a specifiche fasce di popolazione, che sono quelle a maggior rischio di infezione. La scheda vaccinale in vigore prevede:  la vaccinazione contro il meningococco B nei bambini nel corso del 1° anno di vita (3 dosi al 3°, 4°, 6° mese di vita e 1 richiamo al 13° mese)  la vaccinazione anti-meningococco C nei bambini che abbiano compiuto un anno di età (1 dose al 13°-15° mese)  la vaccinazione con vaccino coniugato tetravalente nell’adolescenza, sia come richiamo per chi è già stato vaccinato contro il meningococco C da piccolo sia per chi non è mai stato vaccinato. Al di fuori delle fasce di età sopracitate, il vaccino è fortemente raccomandato in persone a rischio perché affette da alcune patologie (talassemia, diabete, malattie epatiche croniche gravi, immunodeficienze congenite o acquisite, asplenia, etc.) ed è consigliato anche in presenza di particolari condizioni (lattanti che frequentano gli asili nido, ragazzi che vivono in collegi o dormono in dormitori, reclute militari, e per chiunque debba recarsi in Regioni del mondo dove la malattia meningococcica è comune, come ad esempio alcune zone dell’Africa).

6. Quali sono gratuiti e quali a carico del cittadino? I vaccini contro la meningite inseriti nel nuovo Calendario vaccinale LEA, incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, sono gratuiti per specifiche fasce di popolazione, che sono quelle a maggior rischio di infezione. In particolare:  la vaccinazione contro il meningococco B è gratuita per i bambini nel corso del 1° anno di vita (3 dosi al 3°, 4°, 6° mese di vita e 1 richiamo al 13° mese)  la vaccinazione anti-meningococco C è gratuita per i bambini che hanno compiuto un anno di età (1 dose al 13°-15° mese)  la vaccinazione con vaccino coniugato tetravalente è gratuita per gli adolescenti, sia come richiamo per chi è già stato vaccinato contro il meningococco C da piccolo sia per chi non è mai stato vaccinato. La vaccinazione contro il meningococco B prevede dosaggi diversi a seconda dell’età in cui si inizia a vaccinare, anche se il vaccino è indicato soprattutto al di sotto di un anno di età. Per quanto riguarda i vaccini contro gli altri agenti batterici della meningite, la vaccinazione contro Haemophilus influenzae tipo b (emofilo tipo b) è solitamente effettuata, gratuitamente, insieme a quella antitetanica, antidifterica, antipertosse, antipolio e antiepatite B, al 3°, 5° e 11° mese di vita del bambino, come da calendario vaccinale italiano. Non sono necessari ulteriori richiami. La vaccinazione contro lo Streptococcus pneumoniae (pneumococco) è offerta gratuitamente e il calendario nazionale prevede la somministrazione di tre dosi: al 3°, 5° e 11° mese di vita del bambino. Il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale ne prevede l’offerta attiva e gratuita anche ai soggetti di 65 anni di età.

7. Quanto dura l’effetto della protezione vaccinale?

Generalmente, la durata della protezione dipende dal tipo di vaccino e dall’età in cui viene somministrato. Infatti, mentre alcuni vaccini, come quello anti-epatite B, conferiscono una protezione duratura lungo tutto l’arco della vita, per altri vaccini, come quelli contro difterite e tetano, sono raccomandati richiami decennali. Riguardo ai vaccini anti-meningococcici, i dati attualmente disponibili in letteratura non consentono di stabilire la necessità di un richiamo. In Italia, con il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, è stata inserita una dose di richiamo nell’adolescenza in quanto è un’età a maggior rischio (seppure sempre molto basso) rispetto al resto della popolazione, per rafforzare la risposta immunitaria ad una eventuale infezione.

8. Qual è il valore del richiamo vaccinale?

Il richiamo di una vaccinazione permette di mantenere elevata la protezione immunitaria individuale nei confronti di una specifica malattia infettiva e garantire, qualora i livelli di copertura vaccinale siano elevati, anche nella popolazione generale l’instaurarsi della cosiddetta immunità di gregge, una specie di scudo di protezione, essenziale a limitare la circolazione di un determinato microbo ed evitare il riemergere di malattie ormai sotto controllo, difendendo così anche le fasce di popolazione più vulnerabili come anziani, bambini molto piccoli ancora non completamente vaccinati e soggetti a rischio.

9. Negli adolescenti va fatta la vaccinazione?

E se è stata fatta a un anno di età va fatto un richiamo? La vaccinazione anti-meningococcica con vaccino tetravalente è raccomandata agli adolescenti, in quanto rientrano tra le categorie a maggiore rischio di contagio, sebbene limitato rispetto ad altre malattie infettive molto più contagiose, come influenza e morbillo. Il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale raccomanda la vaccinazione nell’adolescenza anche per chi sia stato vaccinato contro il meningococco C da piccolo. Nell’evenienza di soggetti già vaccinati, la dose di richiamo serve a rafforzare la risposta immunitaria ad una eventuale infezione.

10. Per gli adulti che nell’infanzia non sono stati vaccinati contro il meningococco è consigliata la vaccinazione?

La vaccinazione negli adulti non è raccomandata, a meno che non siano presenti i fattori di rischio o le condizioni sopra riportate. Chi ha dubbi è opportuno che si rivolga alla ASL o al proprio medico di base.

La meningite è un’infiammazione delle membrane (le meningi) che avvolgono il cervello e il midollo spinale. La malattia è generalmente di origine infettiva e può essere virale, batterica o causata da funghi. La forma virale, detta anche meningite asettica, è quella più comune: di solito non ha conseguenze gravi e si risolve nell’arco di 7-10 giorni. La forma batterica è più rara ma estremamente più seria, e può avere conseguenze fatali. Il periodo di incubazione della malattia può variare a seconda del microorganismo causale. Nel caso della meningite virale va dai 3 ai 6 giorni, per la forma batterica dai 2 ai 10 giorni. La malattia è contagiosa solo durante la fase acuta dei sintomi e nei giorni immediatamente precedenti l’esordio. In Italia dal 1996 è attivo un sistema di sorveglianza dedicato alle meningiti batteriche che negli anni successivi si è ampliato a includere tutte le malattie invasive da meningococco, pneumococco ed emofilo.

Cause e agenti patogeni

I batteri che sono più frequente causa di meningite sono tre: • Neisseria meningitidis (meningococco) è un ospite frequente delle prime vie respiratorie. È stato identificato per la prima volta nel 1887, anche se la malattia era già stata descritta nel 1805 nel corso di un’epidemia a Ginevra. Dal 2 al 30% della popolazione sana alberga meningococchi nel naso e nella gola senza presentare alcun sintomo, e questa presenza non è correlata a un aumento del rischio di meningite o di altre malattie gravi. La trasmissione del germe avviene per via respiratoria, e il rischio di sviluppare la malattia sembra essere maggiore in persone che hanno acquisito l’infezione da poco, rispetto a chi invece è portatore da più tempo. Esistono 13 diversi sierogruppi di meningococco, ma solo 5 (denominati A, B, C, W 135 e Y) causano meningite e altre malattie gravi. In Italia e in Europa i sierogruppi B e C sono i più frequenti.

I sintomi non sono diversi da quelli delle altre meningiti batteriche, ma nel 10-20% dei casi la malattia è rapida e acuta, con un decorso fulminante che può portare al decesso in poche ore anche in presenza di una terapia adeguata. I malati di meningite o altre forme gravi sono considerati contagiosi per circa 24 ore dall’inizio della terapia antibiotica specifica. La contagiosità è comunque bassa, e i casi secondari sono rari. Il meningococco può tuttavia dare origine a focolai epidemici. Per limitare il rischio di casi secondari, è importante che i contatti stretti dei malati effettuino una profilassi con antibiotici. Altra misura da adottare sui contatti è la sorveglianza degli stessi; tale misura costituisce fondamentale importanza per identificare chi dovesse presentare febbre, in modo da diagnosticare e trattare rapidamente eventuali ulteriori casi. • Streptococcus pneumoniae (pneumococco) è, dopo il meningococco, uno degli agenti più comuni della meningite.

Oltre alla meningite, può causare polmonite o infezioni delle prime vie respiratorie, come l’otite. Come il meningococco, si trasmette per via respiratoria e può trovarsi nelle prime vie respiratorie senza causare alcuna malattia. Esistono molti tipi diversi di pneumococco. Le meningiti da pneumococco si presentano in forma sporadica, e non è indicata la profilassi antibiotica di chi è stato in contatto con un caso. • Haemophilus influenzae tipo b (emofilo o Hib) era fino alla fine degli anni Novanta la causa più comune di meningite nei bambini fino a 5 anni. Con l’introduzione della vaccinazione i casi di meningite causati da questo batterio si sono ridotti moltissimo. In caso di meningite da Hib, è indicata la profilassi antibiotica dei contatti stretti. Per quanto riguarda la meningite virale, gli agenti più frequenti sono herpes virus ed enterovirus. La meningite di origine fungina si manifesta invece soprattutto in persone con deficit della risposta immunitaria, come per esempio i malati di Aids, e può rappresentare comunque un pericolo per la vita. Sintomi I sintomi della meningite sono indipendenti dal germe che causa la malattia. I sintomi più tipici includono: • irrigidimento della parte posteriore del collo (rigidità nucale) • febbre alta • mal di testa • vomito o nausea • alterazione del livello di coscienza • convulsioni. Fattori di rischio e possibili complicazioni Tra i fattori di rischio per lo sviluppo della meningite batterica vanno elencati: • età: le meningiti batteriche colpiscono soprattutto i bambini sotto i 5 anni e altre fasce di età che variano a seconda del germe. Infatti le forme da meningococco interessano, oltre i bambini piccoli, anche gli adolescenti e i giovani adulti, mentre le meningiti da pneumococco colpiscono soprattutto gli anziani • vita di comunità: le persone che vivono e dormono in ambienti comuni, come gli studenti nei dormitori universitari o le reclute, hanno un rischio più elevato di meningite da meningococco • fumo ed esposizione al fumo passivo • altre infezioni delle prime vie respiratorie. La malattia può avere complicazioni anche gravi, con danni neurologici permanenti, come la perdita dell’udito, della vista, della capacità di comunicare o di apprendere, problemi comportamentali e danni cerebrali, fino alla paralisi. Tra le complicazioni di natura non neurologica possono esserci danni renali e alle ghiandole surrenali, con conseguenti squilibri ormonali.

LA MENINGITE MENINGOCOCCICA EPIDEMIOLOGIA

Le infezioni meningococciche sono diffuse in tutto il mondo. L’incidenza maggiore si ha durante l’inverno e la primavera. La malattia meningococcica, pur essendo prevalentemente una malattia che colpisce la prima infanzia, si manifesta spesso in bambini e giovani adulti, e in particolare tra giovani adulti che vivono in condizioni di sovraffollamento, come caserme e comunità chiuse. L’incidenza della meningite da meningococco in Italia é bassa rispetto al resto dell’Europa (3-6 casi/1.000.000 abitanti, rispetto alla media europea di 14,5 casi ogni 1.000.000 di abitanti). Una quota sempre crescente di meningococchi identificati in Italia negli ultimi anni (69%) è risultata appartenere al sierogruppo B mentre il sierogruppo C è stato identificato nel 24% dei pazienti ed la restante proporzione è divisa tra gruppo A e W135, che sono più rari. In genere, nella popolazione generale, esiste una consistente proporzione di soggetti che sono colonizzati dal batterio nel rino-faringe, i cosiddetti portatori sani.

La prevalenza di portatori sani è assai variabile in rapporto a fattori diversi, quali le aree geografiche, le condizioni socio-economiche e di densità di popolazione, l’età dei soggetti. Essa può oscillare entro limiti ampi, dall’1-2% fino al 15-20% della popolazione sana, salvo raggiungere livelli assai elevati (60- 70%) in comunità chiuse e circostanze particolari, quali ad esempio quelle che si realizzano con le reclute militari. In Italia la frequenza dei portatori sani sull’intero territorio nazionale è in media del 10-20%, con profonde differenze in rapporto alle diverse zone e ai gruppi di popolazione esaminati. In confronto ai portatori sani, tuttavia, il numero di casi di malattia è molto piccolo; non sono ancora completamente noti i fattori che scatenano la malattia. Data la frequenza con cui possono essere identificati dei portatori sani, la loro ricerca non è consigliata per chiarire l’origine del contagio di casi sporadici di malattia. Al di fuori dell’organismo il meningococco presenta scarsissima resistenza agli agenti fisici ambientali (luce solare, essiccamento, ecc.) ed ai comuni disinfettanti. La trasmissione dell’infezione avviene per via aerea da persona a persona.

La probabilità di osservare casi secondari ad un primo caso di malattia meningococica è stata stimata da dati americani, essere di circa 4 su 1000 soggetti esposti nell’ambito familiare; tale stima risulta essere 500-800 volte maggiore rispetto alla popolazione generale. Nella casistica italiana il numero di casi secondari è molto basso: meno del 2% di tutti i malati notificati. Tale bassa percentuale può essere anche in parte spiegata alla efficacia della profilassi post-esposizione se effettuata tempestivamente (entro le 24 ore dall’ultimo contatto, in pratica entro 24 dall’esordio clinico del caso). I soggetti con deficit immunitari presentano un aumentato rischio di malattia: in particolare le persone con deficit di fattori terminali del complemento, carenza di properidina e quelle con asplenia anatomica o funzionale hanno un particolare rischio di contrarre un’infezione invasiva; anche la positività per HIV sembra essere una condizione favorente le forme gravi. Il decorso è notevolmente influenzato dalla terapia: nella maggior parte dei casi si ha rapida guarigione senza postumi. La malattia conserva una letalità piuttosto elevata (5-10%) soprattutto nelle forme cliniche con sepsi.

PERIODO DI INCUBAZIONE

Il periodo di incubazione va da 1 a 10 giorni, in media è di 3-4 giorni.

PERIODO DI CONTAGIOSITA’ Il periodo di contagiosità dura fintanto che N. meningitidis è presente nelle secrezioni nasali e faringee. Il trattamento antimicrobico con farmaci a cui N. meningitidis è sensibile e che raggiungono adeguate concentrazioni nelle secrezioni faringee, determina la scomparsa dell’agente patogeno dal naso-faringe entro 24 ore.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE La colonizzazione asintomatica delle alte vie respiratorie è frequente e costituisce la fonte di diffusione del microrganismo. La trasmissione avviene per contatto diretto da persona a persona attraverso le goccioline respiratorie. L’infezione di solito causa soltanto una rino-faringite acuta oppure una infezione subclinica della mucosa rino-faringea. Una piccola percentuale di soggetti sviluppa la meningite o la sepsi.

DIAGNOSI L’identificazione del microorganismo responsabile viene effettuata su un campione di liquido cerebrospinale o su sangue. Relativamente al meningococco, la diagnosi di laboratorio prevede l’utilizzo delle seguenti metodiche: – l’Individuazione di Neisseria meningitidis in un sito solitamente sterile (ad esempio, sangue o liquido cerebrospinale, ovvero, più raramente, liquido articolare, pleurico o della regione pericardica). – La rilevazione dell’acido nucleico della N. meningitidis in un sito solitamente sterile. – la rilevazione dell’antigene della N. meningitidis in un sito solitamente sterile. – La dimostrazione della presenza di diplococchi Gram-negativi in un sito solitamente sterile tramite esame microscopico. Per casi probabili: — Un unico titolo elevato di anticorpi ai meningococchi nel siero di un paziente convalescente. La diagnosi viene confermata dall’identificazione del microrganismo nel liquor o nel sangue. La coltura batterica va sempre tentata, anche in presenza di pregressa terapia antibiotica, perché dall’isolamento è possibile caratterizzare il ceppo per sierogruppo e determinare la quota di casi attribuibili a meningococchi per cui è disponibile la vaccinazione. La ulteriore caratterizzazione del ceppo in tipo e subtipo viene effettuata presso l’Istituto Superiore di Sanità ed è utile a determinare la circolazione degli stessi batteri. Con tecniche di agglutinazione al latex è possibile identificare nel liquor i polisaccaridi meningococcici gruppo-specifici e quindi effettuare in pochi minuti una diagnosi etiologica. La ricerca degli antigeni nel liquor è un test rapido con buona sensibilità e specificità. Questi esami possono essere utili in pazienti ai quali siano stati somministrati antibiotici prima di ottenere un campione per la coltura. In caso di mancata positività successivi ulteriori accertamenti di conferma possono essere richiesti all’Istituto Superiore di Sanità dove viene effettuato un saggio PCR su un campione di liquor per la ricerca di materiale genetico del meningococco.

E’ stata una meningite fulminante da meningococco a stroncare ieri notte Luigi Passaro, un ragazzo di 16 anni residente a Marano, ricoverato in codice rosso al pronto soccorso del Cardarelli. Qui il giovane era giunto con mezzi propri alle 6 del mattino. Le condizioni cliniche erano subito apparse critiche ai sanitari di turno. Alla febbre alta, accusata nel corso della giornata precedente, si erano aggiunti i segni di una sepsi, ossia della diffusione dell’infezione nell’intero organismo. Situazione clinica disperata dunque, caratterizzata dall’alterazione dei parametri della coagulazione e da insufficienza dei principali organi. Nonostante l’assistenza in rianimazione e i ripetuti tentativi di stabilizzare i parametri vitali, il giovane è deceduto circa45 minuti dopo ilrico- vero. I campioni di sangue, prelevati per le analisi, sono stati inviati al Cotugno per chiarire la causa dell’infezione e in serata è giunto il responso. Il laboratorio del Monaldi, diretto da Luigi Atripaldi, è infatti l’unico, in Campania, attrezzato per esami batteriologici in urgenza e utilizza tecniche molecolari, ovvero di amplificazione genica, in grado di diagnosticare sia i tipi batterici (e virali) responsabili di un’infezione sia, tramite kit specifici, i sottotipi della meningite.

Esami che, tuttavia, quando positivi, richiedono poi la certificazione, controanalisi e controlli, effettuati dall’Istituto superiore di Sanità. Circa un’ora dopo il decesso del giovane, pochi minuti dopo le 7, al pronto soccorso del Cardarelli è poi arrivata la sorella ventenne, anch’essa con mezzi propri. A spingerla al ricovero una febbre accusata da alcune ore. I sanitari dell’ospedale collinare hanno a questo punto deciso l’immediato trasferimento al Cotugno, presidio mono specialistico per le malattie infettive. Per la ragazza sono scattati i controlli sanitari e gli approfondimenti diagnostici. Le sue condizioni cliniche sono buone e non sono finora emersi segni meningei d’infezione.

Il direttore del dipartimento di Malattie infettive e urgenze infettivo- logiche dell’Ospedale Cotugno, Rodolfo Punzi, dichiara infatti che “al momento, i dati clinici e di laboratorio consentirebbero di escludere l’ipotesi di infezione da meningococco”. La ragazza resta, tuttavia, sotto stretta osservazione presso il reparto di Neuropatie infettive del Cotugno.

Con questo nuovo caso ricondotto a un meningococco si tratta del sesto decesso registrato dall’inizio dell’anno in Campania. L’ultimo risaliva al 12 marzo, una bambina di appena 7 mesi del nolano. Salgono così a 13 le infezioni da meningococco fino racontate nel2018. Rispetto ai 20 o 30 casi registrati in media ogni anno, concentrati soprattutto nei mesi freddi, si osserverebbe più che un picco di incidenza (numero dei casi) un aumento della mortalità, solitamente limitata al 20-30% dei casi. Quel che è certo è che anche in questo caso la tragedia si è consumata nell’arco di una manciata di ore. “La sepsi – sottolinea Carolina Rescigno, dirigente medico del reparto di neuropatie infettive del Cotugno esperta delle forme pediatriche – è un processo difficilissimo da contrastare sul piano clinico e che, col passare delle ore, diventa purtroppo irreversibile e mortale nella maggiorparte dei casi”. Parliamo della famigerata Cid (Coagulazione intravasale disseminata) che è una delle possibili manifestazioni cliniche dell’infezione da Neisseria della meningite. Il Cotugno è in questi casi l’ospedale di riferimento, l’unico presidio attrezzato con una rianimazione infettivologica e dotato delle competenze e dell’esperienza clinica per tentare di fronteggiare il tumultuoso incedere mortale della sepsi.

MARANO. È ricca di riferimenti e citazioni musicali la pagina Face- book di Luigi Passaro, il 16 enne di Marano morto ieri al Cardarelli. Una passione, quella per la musica, condivisa con il padre Biagio, il 49 enne operaio che l’altra notte ha accompagnato il figlio in ospedale. Aveva la febbre alta Luigi, iscritto al terzo anno di un istituto tecnico di Fuorigrotta, quando i genitori – compresa la gravità delle sue condizioni – lo hanno prelevato da letto e si sono precipitati al Cardarelli. Prima di recarsi in ospedale – racconta uno zio del 16 enne – i genitori di Luigi avevano contattato un medico e provato a far scendere la febbre somministrandogli una compressa di tachipirina. Il ragazzo continuava a peggiorare e a quel punto hanno deciso di portarlo al pronto soccorso. Dopo qualche ora anche Chiara, la sorella di Luigi, è stata trasportata al Cardarelli poiché accusava gli stessi sintomi». La ragazza è arrivata in ospedale quando il fratello era già morto.

Papà Biagio e mammaMaria sono sotto choc: nel giro di poche ore hanno visto morire il figlio, per quella che credevano fosse una banale influenza, e hanno temuto anche per la sorte della primogenita. La famiglia Passaro è molto nota in città, soprattutto nella popolosa frazione periferica di San Rocco, dove da anni risiedono. Luigi era appassionato di musica e seguiva, non di rado, il papà nelle sue esibizioni al piano bar. La sua passione trapela dai post pubblicati sul suo profilo Facebook. «Non serve strappare le pagine della vita, basta saper voltare pagina e ricominciare». La frase di Jim Morrison, uno dei suoi idoli, è solo uno dei tanti post in cui Luigi prende in prestito frasi di celebri rockstar. Lui, purtroppo, non potrà voltare pagina, non potrà coltivare i suoi sogni: la musica, il calcio e le giornate in compagnia degli amici. «La sera prima che morisse – racconta un altro familiare di Luigi – avrebbe dovuto disputare una partita di calcio con gli amici. A loro aveva detto di non sentirsi bene e che preferiva restare a casa». Una famiglia estremamente unita, quella di Luigi Passaro, descritta dai vicini come una di quelle che si vedono nelle pubblicità. «Una famiglia da Mulino bianco. Due genitori fantastici e due ragazzi educati e perbene – sottolineano i vicini di via Pio La Torre – È una tragedia immane, ora speriamo che Chiara possa riprendersi presto e riesca, insieme ai genitori, ad affrontare tutto questo dolore». I due fratelli frequentavano assiduamente la chiesa di San Rocco, dove nei prossimi giorni si terranno le esequie di Luigi. A Pasquetta, per la classica gita fuori porta, erano stati in provincia di Caserta con la comunità parrocchiale. Le persone vicine alla famiglia non hanno escluso che, proprio durante quella giornata trascorsa con gli amici, Luigi e Chiara possano essere entrati in contatto con qualcosa (bevande, cibo o insetti) che abbia alterato il loro stato di salute. Ma in serata la diagnosi dei medici: meningite fulminante.