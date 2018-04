Napoli, studentessa si getta dal tetto dell’Università e muore: non aveva completato gli esami

E’ davvero incredibile quanto accaduto nella giornata di ieri a Napoli dove una giovane ragazza si è tolta la vita lanciandosi dal tetto di uno degli edifici del complesso Universitario di Monte Sant’Angelo. Da quanto si è appreso la giovane ragazza di soli 26 anni originaria di Isernia, si è tolta la vita lanciandosi dal tetto di uno degli edifici dell’università proprio mentre erano in corso le cerimonie di laurea ed è morta così la studentessa. Da quanto sembra, la giovane aveva detto ai suoi genitori che si sarebbe laureata ma in realtà non aveva completato il ciclo di esami e forse sarebbe stato questo a indurre la ragazza a togliersi la vita. Purtroppo la giovane 26enne è salita sul tetto dell’università e di colpo si è lanciata giù, morendo schiacciata sul suolo davanti agli occhi degli altri studenti, dei genitori e di tutti gli amici rimasti sotto choc. La vittima era originaria di Sesto Campano ed era iscritta alla facoltà di Scienze Naturali ma purtroppo quella laurea non la conseguirà mai più, perché ha deciso di togliersi la vita lanciandosi dal tetto dell’edificio.

Sul luogo della tragedia è giunto il rettore dell’università Federico II di Napoli, Gaetano Manfredi e da quanto si è preso sembra che presso l’ateneo fossero presenti alcuni Familiari della vittima, molto probabilmente per festeggiare la sua laurea. Quindi da quanto sembra, la ragazza aveva fatto capire a tutti che in quella giornata si sarebbe laureata ma effettivamente pare non avesse completato il ciclo di studi e quindi da lì sarebbe scaturita la decisione di farla finita.

Questo gesto ha inevitabilmente turbato il clima di festa che si respirava per tanti studenti universitari che proprio nella giornata di ieri avrebbero festeggiato il giorno più importante della loro vita Ovvero la laurea. “Alla luce di quanto avvenuto a Monte Sant’Angelo dove una nostra collega si è tolta la vita, crediamo sia giusto rinviare le elezioni studentesche. Ora è solo il momento del raccoglimento per tutta la nostra comunità. Ci uniamo al dolore della famiglia e degli amici”, è questo quanto scritto in un post su Facebook Confederazione Degli Studenti Napoli.

Il rettore dell’Università degli Studi di Napoli sezione di Monte Sant’Angelo, ovvero il professor Gaetano Manfredi, una volta appresa la notizia del suicidio proprio dal tetto dell’università e accogliendo la proposta della Confederazione degli Studenti Napoli, ha deciso di contattare la polizia annunciando anche la sospensione di ogni attività fino a data da destinarsi. È stato inoltre proclamato il lutto in tutte le università napoletane e salteranno anche tutti quegli appuntamenti importanti previsti nelle prossime ore a cominciare dalle lauree fino alla visita dei calciatori del Napoli e a tutte le lezioni per le rappresentanze studentesche universitarie.