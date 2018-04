Napoli, video shock: non si ferma all’alt, botte e insulti dai poliziotti

Un video diventato virale sul web, in cui due poliziotti picchiano e offendono una persona fermata in strada, è al centro di un duro intervento del Questore di Napoli Antonio De Iesu, che annuncia «rigorosi accertamenti ai fini della valutazione di pertinenti responsabilità disciplinari ed eventualmente penali». I poliziotti sono due agenti motociclisti.

Un video choc scuote Napoli: due poliziotti filmati mentre insultano e picchiano un ragazzo che non si era fermato all’alt in sella al suo motorino. I due agenti del «Nibbio» – una sezione specializzata dei motociclisti che fanno capo all’Ufficio prevenzione generale della Questura – si erano lanciati all’inseguimento di un ciclomotore sul quale viaggiava un giovane. I poliziotti avevano appena ricevuto una segnalazione che indicava uno scippatore in fuga. Intercettato lo scooter, che – stando

ad una prima ricostruzione – si era imbucato ignorando l’alt lungo via Santa Brigida. In realtà alla guida del motorino c’era un ventenne che si guadagna la giornata trasportando merende e pasti caldi.

I due agenti hanno raggiunto il ragazzo, che, bloccato, è caduto a terra procurandosi ferite al volto. Il capo-pattuglia del «Nibbio» lo ha spinto contro il muro di un palazzo, iniziando a insultarlo pesantemente. Frasi volgari e irripetibili. Poi, si vede l’agente mettergli le mani addosso colpendolo almeno due volte alla testa. Questo almeno documenta il video girato con

gli smartphone da due diverse persone che assistono al di là delle scale di un palazzo adiacente. «Pezzo di m… Uomo di sf…. Str…!», urla l’uomo in divisa. E giù i cazzotti. Come se non bastasse, il poliziotto corona il suo «intervento» sputando sul volto della vittima.

Quel video, ben presto, diventa virale. Si diffonde su alcune pagine Facebook, poi viene ripreso dai media. E, infine, dalle agenzie di stampa. Attenzione: perché, almeno fino a quel momento, in Questura nessuno è stato informato del gravissimo episodio. Il ragazzo fermato, immobilizzato e picchiato risulterà poi estraneo ad ogni accusa. E a quel punto interviene una dura nota della Questura.

È direttamente il questore Antonio De Iesu a firmare il comunicato stampa. «In riferimento al video diventato virale in cui viene ripresa la scena di due agenti motociclisti della Questura di Napoli che, attuando comportamenti sicuramente censurabili dal punto di vista deontologico, appaiono percuotere un cittadino nel corso di un controllo di polizia – si legge – il questore di Napoli assicura che saranno operati rigorosi accertamenti ai fini della valutazione di pertinenti responsabilità disciplinari ed eventualmente anche di carattere penale». Deontologia e codice penale, dunque. E accertamenti «rigorosi».

De Iesu tiene a sottolineare anche un punto importante: «Comportamenti deontologicamente non corretti non possono offuscare la costante ed impegnativa attività di polizia che la stragrande maggioranza delle donne e degli uomini di quest’ufficio svolgono quotidianamente al servizio delle comunità locali».

Ricordiamo tutti il caso di Federico Aldrovandi

Con sentenza del 6 luglio del 2009 il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica condannava Paolo Forlani, Monica Segatto, Enzo Pontani, Luca Pollastri alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione; li condannava altresì al risarcimento dei danni in favore delle parte civili Lino Aldrovandi, Patrizia Moretti, Germano Moretti e Stefano Aldrovandi da liquidarsi in separato giudizio ed al pagamento di una provvisionale che liquidava in euro centomila ciascuno per Lino Aldrovandi e Patrizia Moretti; cinquantamila ciascuno per Germano Moretti e Stefano Aldrovandi. L’imputazione. Paolo Forlani, Monica Segatto, Enzo Pontani, Luca Pollastri erano e sono imputati del reato previsto e punito dagli artt. 113, 51, 55 e 589, c.p., per avere, con azioni indipendenti tra loro, in qualità di componenti le volanti Alpha 2 e Alpha 3, intervenuti in via Ippodromo a seguito di chiamate di privati cittadini che avevano segnalato la condotta molesta e di disturbo di un giovane (successivamente identificato in Federico Aldrovandi), con colpa consistita: 1. nell’avere omesso di richiedere immediatamente l’intervento di personale sanitario per le necessarie prestazioni mediche a favore di Federico Aldrovandi descritto dagli stessi agenti in stato di evidente agitazione psicomotoria; 2. nell’avere in maniera imprudente ingaggiato una colluttazione con Federico Aldrovandi al fine di vincere la resistenza eccedendo i limiti del legittimo intervento; in particolare pur trovandosi in evidente superiorità numerica, percuotevano Federico Aldrovandi in diverse parti del corpo facendo uso di manganelli (due dei quali andavano rotti) e continuando in tale condotta anche dopo l’immobilizzazione a terra in posizione prona; 3. nell’avere omesso di prestare le prime cure pur in presenza di richiesta espressa da parte di Aldrovandi che in più occasioni aveva invocato “aiuto” chiedendo altresì di interrompere l’azione violenta con la significativa parola “basta”, mantenendo al contrario lo stesso Federico Aldrovandi, ormai agonizzante, in posizione prona ammanettato, così rendendone più difficoltosa la respirazione; cagionato o comunque concorso a cagionare il decesso di Federico Aldrovandi determinato da insufficienza cardiaca conseguente a difetto di ossigenazione correlato sia allo sforzo posto in essere dal giovane per resistere alle percosse sia alla posizione prona con polsi ammanettati che ha reso maggiormente difficoltosa la respirazione.

Il fatto. Il decesso di Federico Aldrovandi era stato constatato, dopo alcuni vani tentativi di rianimazione, attorno alle ore 6.15 del 25 settembre del 2005 da personale del 118, intervenuto su richiesta della sala operativa della Questura di Ferrara, nel piccolo parco sito in fondo alla via Ippodromo nella prima periferia di Ferrara. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, offerta dallo stesso personale di Polizia intervenuto, una cittadina – Chiarelli Cristina – alle ore 5.45 telefona al 112 segnalando che di fronte a casa sua c’è un giovane che urla, da in escandescenze e “sbatte dappertutto”. La segnalazione, per competenza territoriale in base alla ripartizione delle zone della città tra le due forze dell’ordine, viene dall’operatore del 112 “girata” al pronto intervento della Questura. Sempre secondo la versione “ufficiale”, viene inviata sul posto la volante Alpha 3, in quel momento presente in Questura, il cui equipaggio è composto da due degli odierni imputati, Pollastri e Pontani. I due si trovano di fronte all’Aldrovandi infuriato che si scaglia contro di loro e con il quale ingaggiano una colluttazione per contenerlo. Nel corso di questo scontro, per come riportato dagli agenti, Aldrovandi salta sul cofano e sul tetto dell’auto di servizio, per poi cadere sulla portiera aperta. Pontani e Pollastri richiedono l’intervento di un’altra volante e la sala operativa del 113 invia la volante Alpha 2, reduce da un intervento in via Aldighieri per un tentato furto in abitazione, il cui equipaggio è composto da Forlani e Segatto. A questo punto riprende lo scontro con Aldrovandi. I due poliziotti arrivati ripongono le armi nel baule dell’auto e ne estraggono i manganelli. Il confronto tra i quattro agenti e la vittima è violento e viene richiesto l’invio di rinforzi che la sala operativa della Questura richiede all’Arma dei Carabinieri, ma la pattuglia del 112 arriverà quando ormai l’epilogo si è ormai verificato e Federico Aldrovandi è già a terra, prono e ammanettato dietro la schiena con gli operanti, attuali imputati, che lo tengono immobilizzato. Alla fine Federico Aldrovandi viene quindi immobilizzato a terra, prono e ammanettato. Gli operanti si rendono conto che il soggetto versa in gravi condizioni, respira a fatica e chiedono alla loro sala operativa l’intervento di un equipaggio del 118 che, però, arriverà quando Federico Aldrovandi è ormai cadavere. Interviene sul posto un cospicuo numero di funzionari – la quasi totalità dell’organico – e agenti della Questura di Ferrara ma non il Sostituto Procuratore della Repubblica di turno quel giorno, facilmente dissuaso da un funzionario della Questura, che addebita la morte di Aldrovandi a un fatto accidentale, presumibilmente dovuto ad una precedente assunzione di stupefacenti. Federico Aldrovandi era reduce da una serata passata con altri tre amici in una discoteca di Bologna, il “Link” e aveva chiesto loro di essere lasciato nel punto di ritrovo da cui erano partiti, limitrofo a via Ippodromo, per fare rientro a casa a piedi. In via di estrema e sommaria sintesi questi sono i fatti all’origine del presente processo.

La sentenza del Tribunale di Ferrara. Il primo giudice, dopo una introduzione di carattere generale 1 e una minuziosa descrizione delle attività processuali che hanno scandito il lungo dibattimento 2, descrive ed analizza le fonti di prova offerte dalle indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero – iniziate nella sostanza vari mesi dopo i fatti e in seguito alla sostituzione del primo Sostituto Procuratore – quelle formate in esito alle prime indagini svolte nell’immediatezza dagli stessi protagonisti della vicenda e dai loro colleghi e quelle offerte dalle parti civili.

La sentenza da diffusamente atto delle attività istruttorie compiute e della scansione temporale delle udienze.

La prima ricostruzione del fatto. Nell’assenza del Pubblico Ministero ed essendo stata la base delle prime indagini fornita dall’informativa dell’ispettore Dossi della stessa Questura di Ferrara, realizzata sulla base del racconto di quelli che, a distanza di mesi, sarebbero divenuti gli odierni imputati, osserva il Tribunale che il thema probandum presuppone un dato di partenza incontrovertibile, sul quale sia il Pubblico Ministero che le parti civili sono state costrette a impostare la propria linea, sino al momento dell’intervento dei consulenti tecnici di parte Zanzi, Gualandri e Beduschi. Tale dato consiste nell’assunto che al momento del contatto con la prima volante, Federico Aldrovandi si trovasse in uno stato psicofisico alterato all’interno del parchetto antistante l’ippodromo. La teste Chiarelli Cristina aveva, infatti, dato atto che un ragazzo urlava e si muoveva avanti e indietro davanti all’ingresso dell’Ippodromo, così da indurre timore e preoccupazione nella teste che, intorno alle 5,45 dello stesso giorno, si accingeva ad uscire di casa per recarsi a lavorare e era stata talmente intimorita dalle urla provenienti dal parchetto da telefonare ai carabinieri per chiedere soccorso, uscendo poi da un altro passaggio dell’abitazione, per non dovere transitare di fronte al parchetto da dove le grida provenivano . Il primo giudice riteneva possibile che le grida udite dalla Chiarelli fossero l’effetto del primo scontro tra Aldrovandi e la prima pattuglia della polizia, Alpha 3, il cui equipaggio era composto dal Pontani e dal Pollastri. A supporto di tale convinzione, innanzitutto il Tribunale poneva l’inverosimiglianza di un alterazione così eclatante delle condizioni di salute mentale del giovane per effetto dell’assunzione di modeste quantità di sostanze stupefacenti, una delle quali, la morfina, dall’effetto antitetico, all’altra la ketamina dal dubbio effetto eccitante in concreto .

Anticipando quella che sarà una trattazione più ampia nel prosieguo della sentenza 6 , il Tribunale esaminava la vexata quaestio dell’excited delirium syndrome, di cui le urla dell’Aldrovandi udite dalla Chiarelli sarebbero state la prima manifestazione, avanzata per spiegare in chiave difensiva sia il comportamento della vittima, sia l’esito finale mortale 7 . Dopo avere con particolare ampiezza esaminato le motivazioni della mancata presenza del Pubblico Ministero e, al contrario, la presenza in forze di tutta la Questura di Ferrara 8, il primo giudice ricostruisce, sulla base della testimonianza del carabiniere Ricci, inviato dalla centrale del 112 sia le due richieste di aiuto provenienti da una volante della polizia (la prima per problemi con una persona che dava in escandescenze, la seconda, subito dopo, che invitava ad affrettare l’intervento), sia la situazione di fatto come trovata al momento dell’arrivo in via Ippodromo: All’arrivo, i carabinieri trovano due pattuglie delle volanti, un individuo riverso per terra prono e ammanettato e due poliziotti che lo trattenevano nella posizione. Il teste colloca il proprio arrivo sul posto tra le 6,05 e le 6,10. Descrive la posizione delle auto della polizia in modo conforme alle risultanze delle fotografie agli atti 9. Incidentalmente il primo giudice, a questo punto, esamina la questione, che assumerà ben altra rilevanza nel prosieguo della sentenza, delle lesioni allo scroto riportate dall’Aldrovandi. L’imputato Pontani al teste carabiniere Ricci avrebbe riferito che il ragazzo dopo essere andato in escandescenze, avrebbe cercato di saltare sulla vettura e quindi sul tetto della macchina in movimento, cadendo per terra, mentre l’agente chiudeva lo sportello, dopo essere passato a gambe aperte da sopra lo sportello. Secondo il primo giudice, l’evidente e significativa contusione allo scroto che il ragazzo riporta è l’effetto di una bastonata o di un calcio, attestando essa la violenza dell’intervento degli agenti, e non dell’implausibile caduta a cavalcioni sullo sportello aperto della macchina, secondo la dinamica descritta da Pontani nella sua relazione.