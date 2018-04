Nausea, perchè accade?: le cause scatenanti e le soluzioni anche in gravidanza

Come nutrirsi al meglio se si soffre di emesi gravidica (nausea e vomito) Almeno il 50% delle donne soffre di nausea e/o vomito nel primo trimestre di gravidanza e in alcune il problema si prolunga fino a tutto il quarto mese. Oltre allo stato di malessere generale che questi disturbi comportano, diventa difficile nutrirsi in modo adeguato proprio in un momento in cui è così importante garantire le aumentate necessità di nutrienti per la mamma ed il suo bambino.

Va ricordato che non alimentarsi a causa della nausea determina un calo dello zucchero nel sangue (ipoglicemia) e l’lipoglicemia a sua volta determina nausea e peggiora quella già presente! Qui di seguito vengono forniti alcuni suggerimenti per una nutrizione idonea in presenza di questi sintomi. Qualora però questi consigli non siano sufficienti a garantire una alimentazione adeguata è necessario rivolgersi al proprio medico per la prescrizione di terapie specifiche volte a combattere la nausea e il vomito.

Mantieni un livello adeguato di zucchero nel sangue, assumendo piccoli pasti in modo frequente, ad intervalli non maggiori di 3-4 ore. Assumi zuccheri complessi come quelli contenuti in; crackers, pane tostato, fette biscottate, dolci di riso, biscotti integrali, patate. Fanno alzare la glicemia più lentamente e la mantengono nei valori normali più a lungo. Evita invece gli zuccheri semplici come le bevande zuccherate o i dolci di pasticceria. Inoltre le fibre contenute nei cibi integrali aiutano a mantenere più a lungo i normali livelli di zucchero nel sangue. Insieme agli zuccheri ed alle fibre assumi sempre una certa quantità di grassi e proteine: preferisci pollame o pesce che è più facilmente digeribile rispetto alle carni rosse. Evita i condimenti troppo elaborati, salati o speziati. Assumi i pasti prima che insorga il senso di fame: quando la fame compare, infatti aumenta la secrezione acida dello stomaco che può ulteriormente peggiorare la nausea. Se ti nutri quando ti senti relativamente bene, riuscirai a evitare un altro attacco di nausea. Prima di andare a dormire, fai uno spuntino preferibilmente a base di crackers, pane tostato, fette biscottate. Passeranno infatti molte ore prima della colazione, e a causa dell’abbassamento dei livelli di zucchero nel sangue sarai più soggetta alla nausea del risveglio. Cerca di mangiare qualcosa prima di alzarti dal Ietto. Resta a letto 20-30 minuti dopo il risveglio ed assumi uno spuntino ricco di dolci di riso, biscotti integrali, ecc. Alcune donne preferiscono invece snack salati (crackers, grissini salati). Una volta alzata, muoviti lentamente perché i movimenti bruschi e rapidi peggiorano la nausea. Cerca di assumere una quantità sufficiente di acqua, almeno un litro al giorno. Infatti uno dei rischi dell’emesi gravidica è la disidratazione. Bere troppi liquidi può tuttavia aggravare o scatenare la nausea, specie a stomaco vuoto. Bevi quindi a piccoli sorsi durante la giornata, e preferibilmente acqua gassata, eventualmente con l’aggiunta di limone spremuto. Evita i succhi di frutta o il caffè che possono aumentare la nausea. Evita i cibi che ti scatenano la nausea: sii creativa nelle scelte alimentari cercando comunque di rispettare il fabbisogno giornaliero di 80-100 grammi di proteine: se pesce e carne ti provocano nausea ricorda che latte, yogurt, spinaci e legumi sono fonti importanti di proteine. 10. Ricorda di assumere tutte le vitamine necessarie: chiedi al tuo medico quale integratore utilizzare se non riesci ad assumere capsule. Se ti alimenti in modo inadeguato hai ancora più bisogno di una corretta integrazione!

NAUSEA: “Sensazione dell’imminente desiderio di vomitare” Questa definizione sottolinea il suo carattere soggettivo, quindi di un’elaborazione psichica di alcune sensazioni e il fatto che essa preceda temporalmente il vomito anche se non necessariamente debba da questo essere seguita. La nausea è accompagnata usualmente da disturbi vasomotori a carico del sistema nervoso vegetativo, quali la debolezza, la salivazione, il pallore, la tachipnea come pure da bradicardia e da ipotensione. La cefalea può anche essere associata alla nausea. Alcune persone hanno nausea osservando scene non piacevoli, assaggiando cibi particolari, annusando odori specifici, a sottolineare l’importanza di certi riflessi visivi-gustativi-olfattivi che hanno un’integrazione corticale. Esiste cioè un centro corticale specifico che viene stimolato e da cui partono riflessi neurovegetativi che si accompagnano alla nausea. Questa può associarsi anche ad aumento della pressione endocranica, a patologie toraciche e addominali, a sintomatologia dolorosa severa, a farmaci o a stimoli a partenza dell’apparato vestibolare. E’ quindi concepibile che esistono degli impulsi provenienti da recettori periferici che vengono portati attraverso vie afferenti, al sistema nervoso centrale che siano capaci di stimolare sia il centro del vomito sia quello della nausea e che quest’ultima sia strettamente legata al primo ma presenta una soglia di stimolazione più bassa. Questo spiega l’abbinamento dei due fenomeni e del fatto che la nausea precede o possa presentarsi indipendentemente dal vomito.

Nausea / vomito A seguito della chemioterapia possono manifestarsi nausea e vomito. In particolare il vomito può comparire sia immediatamente dopo la terapia che dopo alcuni giorni. Per prevenire tali disturbi il suo medico curante le consiglierà dei farmaci efficaci, chiamati antiemetici, che l’aiuteranno a controllare il problema. Le diamo inoltre alcune idee per mantenere un’alimentazione che garantisca il necessario apporto calorico: √ Non si sforzi di mangiare se non ne ha voglia. √ Non soggiorni in cucina e, non scelga per mangiare un ambiente mal ventilato, troppo caldo o con odori provenienti dalla cottura dei cibi. √ Se l’odore dei cibi le dà nausea, può consumare solo piatti freddi o a temperatura ambiente. √ Prepari il pasto in compagnia di qualcuno: cucinare risulterà più piacevole e più veloce. Eventualmente preferisca pietanze surgelate assicurandosi di cuocerle bene. √ Mangi lentamente e preferibilmente piccole porzioni, soprattutto quando ne sente il desiderio. A volte è utile cambiare l’orario del pasto, mangiando quando si vuole, senza limitazioni di tempo. √ Consumi cibi leggeri e poco conditi, eviti pietanze fritte, molto grasse, troppo salate o dolci. Scelga gli alimenti preferiti e nel caso di avversione per il gusto della carne, la sostituisca con pesce, pollo, uova, formaggio. √ Presti attenzione a ciò che può provocare nausea (cibi, situazioni, ambienti) al fine di introdurre dei cambiamenti che le consentiranno di sentirsi a proprio agio. √ Beva poco durante i pasti per diminuire la sensazione di pienezza e di gonfiore; può essere utile usare una cannuccia.