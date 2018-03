Nel 2017 i voli low cost hanno sorpassato quelli tradizionali

Sorpasso delle low cost sulle compagnie tradizionali: nel 2017, per la prima volta, le compagnie aeree a basso costo in Italia hanno trasportato più passeggeri di quelle tradizionali. Una tendenza che emerge dai dati sul traffico aereo diffusi dall’Enac. L’anno scorso i vettori “a basso costo” hanno trasportato 88,8 milioni di persone il 9,27% in più rispetto al 2016. Le compagnie tradizionali hanno invece trasportato 85,8 milioni di passeggeri (+3,28%).

Se avete intenzione di programmare un bel viaggio in una delle principali località europee, e avete scelto l’Aeroporto internazionale d’Abruzzo di Pescara come base di partenza per il vostro girovagare, siete nel posto giusto: abbiamo infatti voluto fare il punto sulle rotte disponibili dallo scalo da fine marzo a ottobre, e che potranno portarvi a destinazione ai migliori prezzi di mercato, grazie al servizio proposto da alcune delle più note compagnie in grado di assicurarvi biglietti aerei low cost a condizioni irripetibili.

Ryanair, voli dall’Abruzzo

Cominciamo da Ryanair, sicuramente il nome più conosciuto quando si tratta di voli low cost in ambito europeo. La compagnia aerea irlandese attualmente serve lo scalo abruzzese con un discreto numero di voli, prevalentemente stagionali.

Da fine marzo fino a ottobre è ad esempio in vigore il volo verso Barcellona Girona, con frequenza bisettimanale (il giovedì e la domenica) alle ore 10. La compagnia ci può inoltre portare a BruxellesCharleroi con quattro voli alla settimana (il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica) con partenza dalle ore 15.20. Sempre con orario stagionale, e partenza il sabato alle ore 14.05, Ryanair ci porta anche a Dusseldorf Weeze, mentre è ben più ricco il ventaglio di voli con cui la compagnia aerea irlandese collega l’Abruzzo allo scalo tedesco di Francoforte Hahn.

Tra gli altri voli dallo scalo abruzzese, anche quello verso Cracovia, che Ryanair serve durante il periodo primaverile ed estive con il volo di venerdì, alle ore 15.20. Più frequente è il pacchetto di voli verso lo scalo londinese di Londra Stansted, mentre è bisettimanale il volo per l’aeroporto di Malta, il martedì e il sabato, alle ore 9.50. Completano infine i voli Ryanair attualmente disponibili presso lo scalo abruzzese quelli verso Varsavia Modlin, il giovedì alle 15.15.

Wizz Air, voli dall’Abruzzo

Presente allo scalo abruzzese anche la compagnia Wizz Air, altro nome piuttosto noto nel mondo dei low cost del vecchio Continente. La società serve tutto l’anno le partenze verso l’aeroporto di Bucarest, con una periodicità diversa a seconda dei periodi dell’anno (il lunedì e il venerdì a giugno e luglio, il martedì e il sabato negli altri periodi dell’anno).

Se invece amate i viaggi nazionali, vi ricordiamo che Ryanair serve anche alcuni trasferimenti all’interno dei confini italiani. È il caso dei voli che sono in calendario verso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Serve invece i collegamenti tra l’Abruzzo e lo scalo torinese la Blue Air, mentre la Mistral Air collega lo scalo pescarese con Tirana, in Albania. Alitalia collega invece lo scalo verso Milano.

Insomma, tante opportunità per chi vuole partire dall’aeroporto pescarese alla ricerca di qualche giorno di svago in giro per l’Italia o per l’Europa, approfittando magari delle tariffe concorrenziali che sono state predisposte dalle principali compagnie aeree low cost, in attesa che altri operatori e altri voli possano aggiungersi per rendere le prossime stagioni estive ancor più varie sotto il profilo dei trasferimenti aerei.