Neonata ha un cancro all’occhio e i genitori lo scoprono grazie ad una foto

La vita di una bambina è stata salvata grazie ad una fotografia. La protagonista di questa storia è la piccola Presley, una bambina che adesso ha 2 anni e la cui storia è stata raccontata dalla madre ai media britannici. È stato l’effetto occhi rossi su una fotografia scattata in vacanza da una fotografa a fare scattare un campanello d’allarme nella fotografia. Effettivamente in questa fotografia la bambina presentava un occhio rosso e l’altro quasi bianco e questo fu un vero e proprio Campanella d’allarme per la fotografa che lo fece notare questo alla madre. “Io pensai a un problema col flash, chiesi alla fotografa se si potesse far qualcosa per cancellare quella macchia, ma lei mi disse che poteva esserci qualcosa di serio, che l’occhio non viene mai bianco, e ci consigliò di farla controllare”, è questo quanto riferito dalla 33enne Sophi, Ovvero la mamma della bambina.

Preoccupati da quanto riferito dalla fotografa, i genitori della bambina una volta tornati dalla vacanza hanno deciso di portare la loro piccola in ospedale scoprendo purtroppo che piccola era affetta da retinoblastoma. Così viste le condizioni molto gravi della bambina, quest’ultima venne sottoposta alla chemioterapia e inizialmente i medici non erano molto ottimisti e pensavano che la piccola potesse perdere l’uso dell’occhio destro, ma a quasi 2 anni di distanza adesso la bambina sta bene. Non significa però la bambina sia guarita del tutto, perché dovrà ancora curarsi ma tanti passi in avanti sono stati effettuati.

La mammina Dunque è salva proprio grazie a quella fotografia scattata in vacanza ma soprattutto grazie alla fotografa che in qualche modo ha fatto presente alla madre che molto probabilmente qualcosa di grave vi era sotto. “Dobbiamo tutto ad Alessia, la fotografa non c’erano sintomi, non ci saremmo mai accorti di niente per anni”, conclude la donna. Per chi non lo sapesse il retinoblastoma è una forma di tumore piuttosto grave che colpisce l’occhio è che può interessare talvolta uno su due o anche entrambi.

Il sintomo principale di questo tumore è un riflesso bianco sulla pupilla che chiamata leukocoria e nel nostro paese Sono circa 50 i bambini che ogni anno si ammalano di retinoblastoma. Esistono circa 2 tipi di patologia ovvero il retinoblastoma ereditario e quello sporadico. Il primo è generalmente dovuto all’eredità di un allele che è mutato del Gene oncosoppressore RB1 13q14, per cui gli individui colpiti hanno una forte predisposizione genetica e sono maggiormente a rischio di sviluppare la patologia in tempi più brevi e anche nella formula bilaterale ovvero ad entrambi gli occhi. Il secondo invece non è influenzato da alcuna componente genetica e colpisce soltanto un occhio e il decorso è generalmente più lento rispetto al primo.