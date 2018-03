Neonata morta e trovata in un centro rifiuti: dall’autopsia “E’ nata viva”

È stato ritrovato in una ditta di trattamento rifiuti di Ostra, in provincia di Ancona il corpicino di una neonata su un nastro trasportatore. Stando a quanto riferito, sembra che la piccola fosse nata viva senza essere stata in qualche modo accudita e neanche allattata, ma nel momento in cui è finita sul nastro trasportatore pare che fosse già morta. E’ questo quanto emerso dall’autopsia che è stata effettuata nella giornata di ieri sul corpicino della piccola e le notizie sono state riferite dal PM di turno, Serena Bizzarri che ha aperto un fascicolo per infanticidio. Al momento l’ipotesi più accreditata sembra essere quella secondo la quale la bambina sia stata abbandonata subito dopo la nascita in un cassonetto visto che l’azienda raccoglie rifiuti in Molti centri. Viste le condizioni in cui versava il corpo della bambina, queste non hanno permesso di individuare la causa della morte che molto probabilmente potrebbe essere attribuita al freddo oppure ad un arresto cardiocircolatorio con conseguenze derivate dalle mancate cure dopo la sua nascita.

Vicino al corpo pare sia stata ritrovata anche una busta di plastica, macchiata di sangue che è stata sequestrata dagli inquirenti e verrà analizzata. Al momento gli inquirenti stanno anche esaminando le bolle di conferimento di vari camion che raccolgono i rifiuti per l’azienda in questione per cercare di risalire effettivamente al luogo di provenienza del materiale tra cui anche il corpo. Gli inquirenti stanno anche compiendo delle verifiche negli ospedali vicini e punti di raccolta al fine di rintracciare la madre della neonata che molto probabilmente potrebbe essere originaria del Nord Africa o ancora del Sud est asiatico.

Al momento la PM che segue il caso pare abbia risposto il test del DNA al fine di valutare se il sangue trovato sulla busta di plastica lasciato accanto al corpicino sia lo stesso della neonata oppure possa essere quello della madre e la procura di Ancona ha aperto un fascicolo per infanticidio molto probabilmente per ora carico di ignoti oltre che per occultamento di cadavere e si sta cercando di verificare la località in cui la piccola è stata abbandonata. “Fare di più per diffondere la legge che tutela il parto in anonimato in ospedale e rafforzare le reti di cura e di prevenzione per le future mamme e i loro bambini”, è quanto chiede in una nota Save the Children commentando la notizia.

“Nella nostra esperienza diretta all’interno degli ospedali siamo stati testimoni di diverse situazioni di grave fragilità sociale e psicologica tra le neomamme le quali, tuttavia, adeguatamente informate e preparate, si sono sentite sufficientemente protette e assistite e hanno scelto di salvaguardare la vita e il benessere del loro bambino, partorendo in ospedale in anonimato senza sentirsi obbligate a riconoscere il proprio figlio al momento della nascita”, spiega Raffaela Milano, direttrice dei programmi Italia-Europa di Save the Children.