Neonato abbandonato a Brescia in mezzo alla strada: ha circa un mese

Scoperta shock a Brescia, dove un residente del centro storico ha trovato ieri sera un neonato abbandonato in strada. Il bimbo, di circa un mese e di pelle chiara, era stato lasciato sul marciapiede dentro la carrozzina in vicolo delle Nottole.

Carrozzina incustodita. E proprio la presenza di quella carrozzina lasciata incustodita in tarda serata aveva allarmato l’inquilino del palazzo che era sceso in strada per controllarne la provenienza. L’uomo l’aveva notata dal balcone di casa. Una volta sceso, ha scoperto che nel passeggino c’era un bambino vestito con una tutina azzurra.

Subito ha chiamato le forze dell’ordine e i sanitari che, dopo un primo rapido accertamento, hanno portato il piccolo in ospedale. Il neonato sta bene. La Questura di Brescia ha avviato le indagini per risalire ai genitori.

Il precedente. Come riporta il Giornale di Brescia, un simile ritrovamento era avvenuto nel 2016, sempre in città all’esterno del seminario diocesano di via Bollani, nella zona nord della città. In quel caso, ad essere abbandonata e poi salvata, era stata una femminuccia di due giorni.

Per lei, chiamata Maria Lucia, era scattata una vera e propria gara di solidarietà tra i concittadini che in poche ore avevano riempito il reparto del Civile di Brescia di vestitini, ninnoli e copertine. Fonte: interris