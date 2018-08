Neonato trovato morto in un sacchetto di plastica. Era appena nato

La storia è accaduta in Italia ed è piuttosto drammatica. Si tratta di un neonato trovato morto in un sacchetto di plastica vicino ad un supermercato. La vicenda è avvenuta a Terni. Il corpo era in una busta di plastica, vicino una siepe che costeggia il parcheggio dell’ Eurospin di Borgo Rivo, nella periferia della cittadina Umbra e ora si cerca la madre. È davvero drammatica la scoperta effettuata nel parcheggio dell’ Eurospin di Borgo Rivo a Terni.

Il corpo senza vita del neonato nudo di sesso maschile di carnagione chiara è stato trovato intorno alle ore 20:00 di ieri giovedì 2 agosto, in via Ponte Le Cave a poche decine di metri dallo svincolo dalla superstrada 675 umbro-laziale. Subito dopo sul posto Sono arrivate le forze dell’ordine e la Scientifica. Da quanto si apprende il corpicino si trovava all’interno di una busta di plastica, di quelle della spesa robusta di colore celeste con manici, lasciata vicino una siepe che costeggia il parcheggio del negozio dalla città umbra.

A dare l’allarme sarebbe stata una donna che avrebbe intravisto il sacchetto e avrebbe immediatamente avvertito le commesse nel supermercato, ma purtroppo dopo che sono arrivati i soccorritori avrebbero cercato di rianimare il neonato ma non c’era più nulla da fare. Sul posto è arrivato il vice questore vicario Raffaele Clemente, il dirigente della volante Francesco Petitti ed il dirigente della Digos Marco Colurci. Arrivati avrebbero informato il pubblico ministero Barbara Mazzullo che coordina le indagini.

Molto probabilmente il piccolo sarebbe stato partorito poco prima del ritrovo, quindi non si esclude che sia stato lasciato lì da una persona diversa dalla madre.“Non è stato gettato – ha spiegato il vice questore aggiunto Raffaele Clemente – ma non è stato neppure posto lì ‘con il cuore’, come farebbe una madre”. Nell’area sono presenti delle telecamere di sicurezza e così gli inquirenti, andranno ad analizzare le immagini registrate. La salma del piccolo è stata trasferita nel dormitorio dell‘ospedale di Santa Maria per il successivo esame autoptico ed Anche per capire se al momento dell’abbandono il piccolo fosse ancora in vita.