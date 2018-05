“Nessuna insegnante vuole fare l’insulina a mia figlia”, l’appello disperato della mamma

È piuttosto sconfortata Jessica ovvero la mamma di una bambina di 4 anni la quale Purtroppo è affetta da diabete mellito di tipo 1. La donna pare sia piuttosto scoraggiata per il semplice fatto che nessun insegnante abbia voluto prendere in carico la figlia a scuola e o meglio nessuno pare si sia messo a disposizione per poter fare l’insulina alla figlia. Quello che la donna chiede è semplicemente che la figlia possa avere una vita normale, quella che merita nonostante qualche settimana fa le sia stato diagnosticato il diabete mellito di tipo 1. La bambina frequenta la scuola materna di Tagliata di Cervia ma pare che da quando abbia scoperto di avere il diabete la scuola ha iniziato a fare problemi. Jessica spiega che sarebbe stata indetta una riunione tra la sottoscritta, la dottoressa dell’Ausl che segue i bambini con delle patologie come quella della bambina e le insegnanti e collaboratrici della scuola materna.

Nel corso di questa riunione la dottoressa pare avesse spiegato tutto l’iter della malattia e anche tutte le procedure necessarie per somministrare l’insulina e mentre inizialmente le insegnanti pare si fossero dimostrate disponibile, quando hanno capito che Gioia avrebbe dovuto ricevere una iniezione Prima di ogni Pasto e quindi tre o quattro volte al giorno, avrebbero iniziato a deviare.”Io avrei dato un cellulare in dotazione a mia figlia e prima di ogni pasto ci sarebbe stato uno scambio di messaggi tra me e l’insegnante preposta, perchè le dosi di insulina che deve ricevere Gioia non sono fisse, ma variano in base a quello che mangia, al peso e al livello di glicemia: avrei fatto il conteggio della dose che andava iniettata e lo avrei scritto all’insegnante, in modo che non avesse responsabilità di dosaggi errati“, racconta ancora la mamma.

Non ci sarebbe stato nulla da fare per convincerli e addirittura le hanno risposto che non se la sentivano e che non avrebbero avuto del tempo e che questo poteva in qualche modo andare a disturbare anche gli altri bambini. Venuta alla luce questa vicenda, inevitabilmente ha destato parecchie polemiche.

La prima ad intervenire è stata Mariapia metallo ovvero la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Cervia 2 di cui fanno parte entrambe le scuole materne di tagliata e Pinarella, la stessa ha riferito che purtroppo le cose non sono così semplici perché durante l’incontro la dottoressa avrebbe spiegato la procedura per effettuare le iniezioni che non è poi così tanto semplice e che le insegnanti sarebbero Entrate nel panico e non se la sono sentita di prendersi questa responsabilità ma ha anche chiesto che almeno per i primi tempi potessero essere affiancate o dalla madre testa oppure da un’infermiera cosa che non è risultata possibile. La Donna si è vista costretta a doversi rivolgere ad una scuola materna vicina dove pare abbia trovato una risposta diversa Ovvero le hanno detto che le insegnanti attraverso una previa formazione si occuperanno delle iniezioni.