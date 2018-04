Netflix gratis: Il modo di guardare film, serie tv e contenuti ultra HD senza pagare

Netflix continua a riscuotere un grande successo nel nostro Paese. Sono infatti ormai numerosi gli utenti che hanno deciso di attivare un abbonamento a questa piattaforma di intrattenimento multimediale alla quale è possibile accedere con ogni sorta di dispositivo. Recenti statistiche dicono, infatti, che il 54% degli utenti italiani guarda Netflix su una TV connessa a Internet, mentre il 23% sul proprio computer desktop; il restante 23% utilizza il servizio su device mobile come smartphone e tablet. Per incentivare gli abbonamenti Netflix, fin da quando ha aperto i battenti in Italia, propone un mese di prova gratuito, terminato il quale però molti hanno deciso di non effettuare il rinnovo, evitando così di pagare. Chi in passato aveva sfruttato questo periodo di prova, non poteva più ottenerne un altro se non effettuando una nuova registrazione usando una mail e un metodo di pagamento differente (ad esempio PayPal o una carta di credito virtuale). Netflix successivamente era ricorso a controlli più accurati basati anche sugli indirizzi IP riuscendo praticamente a riconoscere se gli utenti avevano già usufruito di un mese gratuito verificando anche il dispositivo utilizzato. Recentemente, però, una seconda possibilità è stata data a questi utenti: Netflix sembra infatti aver cancellato (o non aver più conservato) i dati raccolti relativi ai periodi di prova usufruiti in passato dagli utenti, per cui sostanzialmente è possibile registrarsi nuovamente alla piattaforma e sfruttare un nuovo mese di prova gratuito.

IL MOTIVO DI TANTO SUCCESSO

Netflix ha registrato fin dall’inizio grandi consensi, grazie soprattutto a un catalogo completo e variegato. Inoltre, può essere utilizzato praticamente su qualsiasi dispositivo, comprese SmartTV, console, smartphone, tablet e PC. Ricordiamo che Netflix non è solo una piattaforma di streaming, ma produce anche numerose serie televisive di successo sulle quali mantiene l’esclusiva; infatti, potranno essere visualizzate solo dai suoi utenti. Questo mese abbiamo deciso, così, di riproporre uno speciale sulla piattaforma di streaming, partendo da come effettuare la registrazione per usufruire del mese di prova gratuita a come creare un profilo personalizzato per tutta la famiglia. Abbiamo inoltre scovato delle soluzioni per rendere il suo utilizzo ancora più formidabile e funzionale.

NETFLIX SBLOCCATO

Come sempre gli smanettoni riescono a stupirci con le loro trovate. C’è, infatti, chi è riuscito ad estendere non solo il periodo di prova ma addirittura ad accedere gratuitamente alle serie TV senza sborsare un centesimo. Come? Il trucco adottato dai pirati (vedi pagina 42) consiste nel cercare particolari codici (in buona sostanza si tratta di cookie delle connessioni di altri utenti) che incolla in un’estensione del browser. In questo modo il pirata si connette, illegalmente, al servizio di streaming utilizzando i cookie sottratti a ignari iscritti regolarmente al servizio. Il metodo dei cookie non è, come vedremo, il solo.

C’è poi chi ricorre a uno screen recorder per catturare il video riprodotto sullo schermo, cercando così, di bypassare i blocchi imposti da Netflix. Non sempre i risultati sono eccellenti, dal momento che per fare ciò è necessario riprodurre almeno una volta i titoli da registrare e procurarsi un PC abbastanza veloce per la cattura in tempo reale. Ma non finisce qui. Uno smanettone dello streaming ci ha rivelato anche una serie di trucchi per estendere per più mesi il periodo di prova gratuito del servizio. “Innanzitutto ho attivato l’account di prova utilizzando la mia PostePay come modalità di pagamento ed ho – usufruito dei 30 giorni. Disdetto l’abbonamento, per evitare l’addebito automatico per il mese successivo, ho provato a registrare un nuovo account utilizzando un diverso indirizzo e-mail ma la stessa carta prepagata: il sistema mi ha negato la prova gratuita in quanto già usufruita in precedenza.”

A questo punto il pirata ci ha raccontato tutte le prove effettuate per tentare di ottenere al tri mesi gratuiti su Netflix. “Il passo successivo è stato quello di associare un account Paypal alla PostePay; in questo modo sono riuscito ad ottenere un altro mese di prova gratuita utilizzando per la registrazione un nuovo indirizzo e-mail e questa nuova modalità di pagamento. E allora perché non provare ad associare la mia carta PostePay ad altre modalità di pagamento consentite da Netflix? Allo scadere del secondo mese di prova abbinerò la PostePay al mio account iTunes e scaricherò l’app Netflix sul mio iPad per continuare a vedere film e serie TV gratis per

altri 30 giorni. Nel frattempo vedrò di procurarmi altre carte prepagate”. Netflix, per rendere la vita difficile ai soliti furbetti, ha anche introdotto un controllo sull’indirizzo IP, ma sfruttando un altro dispositivo lo smanettone riesce ugualmente ad usufruire di un ulteriore periodo di prova gratuito. Rimane da chiedersi se il gioco vale la candela: un abbonamento a 7,99 euro al mese che offre accesso ad un ricco palinsesto di film e serie TV ci sembra una cifra assoluta- mente onesta e sostenibile. Perché dunque doversi inventare accrocchi impossibili?