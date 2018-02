New Horizons scatta immagini record: sono le più distanti mai realizzate

Il programma di New Horizons non è di certo finito qui: si prevede che a gennaio dell’anno prossimo debba incontrare un ulteriore oggetto della fascia di Kuiper denominato MU69 2014 con un diametro compreso tra 25 e 45 km e che diventerà l’oggetto del sistema solare più lontano mai visitato da un veicolo spaziale. L’immagine qui sotto, acquisita il 5 dicembre scorso, è stata catturata da una distanza di 6,12 miliardi di km (41 volte la distanza Terra-Sole): è la foto più lontana da Terra mai scattata finora.

L’ultima foto di navigazione all’ammasso stellare Wishing Well, ripresa dalla camera Long Range Reconnaissance Imager a bordo di New Horizons lo scorso 5 dicembre, rappresenta un piccolo scatto per una sonda ma un record per il genere umano.

Un particolare di “Pale Blue Dot”.

Non contenta di avere surclassato il record del Voyager 1, subito dopo New Horizons ha scattato altre due immagini, puntando questa volta la sua camera telescopica verso due oggetti della fascia di Kuiper, 2012 HZ84 e 2012 HE85, per indagarne forma e dimensioni e verificare se presentassero anelli o lune.

Riprese in falsi colori di 2012 HZ84 e 2012 HE85.

Solo due ore più tardi, New Horizons batteva di nuovo il suo stesso record andando a scattare, sempre con lo stesso strumento, diversi oggetti della fascia di Kuiper.