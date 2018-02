Niente sesso, e il marito la massacra di calci e pugni

Si rifiuta di fare sesso con il marito e viene colpita a pugni in faccia. Gli agenti del reparto volanti sono intervenuti ieri mattina presso un ospedale della Capitale, dove era stata segnalata la presenza di una donna percossa dal marito.

IL TRAUMA – Su posto i poliziotti hanno accertato che la vittima, durante la notte, a seguito di una banale lite, prima veniva rimproverata e poi, al rifiuto della stessa di avere un rapporto sessuale con il marito, veniva colpita ripetutamente con pugni al volto, riportando un trauma cranio facciale guaribile in 25 giorni di prognosi.

L’ARRESTO – Rintracciato dagli agenti, l’uomo, 37enne del Bangladesh, è stato accompagnato negli uffici del commissariato Colombo di Roma, diretto da Ada Nitoglia, dove è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

“Vogliamo parlare dei motivi per cui il desiderio nella coppia è in pieno tracollo? Allora bisogna partire da come i rapporti tra le persone sono cambiati: oggi può accadere che la persona con cui esci magari sta flirtando con altre due donne suWhatsapp o Tinder mentre tu parli. Per non parlare delle donne, sono sempre di più, che mentre fanno l’amore controllano il cellulare. Insomma, è chiaro che il concetto di intimità è andato a farsi fottere”. È un fiume in piena Umberta Telfener, filosofa, psicologa clinica e feconda scrittrice, che da poco ha pubblicato Letti Sfatti. Una guida per tornare a fare l’amore (Giunti). Un manuale, spiega, “dedicato a tutti coloro che combattono la sciatteria dei rapporti”, diretta conseguenza, aggiunge, del fatto che “l’attenzione al sé, alle proprie emozioni, di fronte a un ‘esterno’ preponderante, è molto diminuita”.

Per molti di noi, il sesso magnifico, il più appagante, è espressione d’amore, di passione e di desiderio di intimità emotiva: è il sesso amoroso, profondo e struggente. Tipico dell’amore romantico, se corrisposto, può far raggiungere vette di felicità assoluta, soprattutto alle donne. Sempre più frequente, poi, è il sesso strumentale, finalizzato a ottenere dei vantaggi diretti o indiretti: guadagnare, far carriera, stabilire relazioni vantaggiose (gossip e TV sono uno spot continuo sul tema…).

Ed è strumentale anche il sesso fatto per voglia di vendicarsi di torti reali o percepiti. Crescente è il sesso drogato e distruttivo, per l’effetto di alcol, droghe, eccitanti varie che ci trasformano in corpi agitati da pulsioni chimiche, da ossessioni e perversioni. Certo, c’è anche il sesso riparativo, o consolatorio, in cui si fa, si cerca o si accetta il sesso per motivazioni non sessuali: ansia, tristezza, solitudine, abitudine, noia; disperazione, anche, come dici tu. Quante donne accettano un rapporto senza gioia per tutte queste ragioni? La lista è lunga, Federica, ma non far sesso per disperazione. Prenditi una pausa, se stai soffrendo per una delusione. E torna poi a farlo per amore, o per allegria.

Lo rivela uno studio pubblicato sul Journal of Management, pronto a dimostrare come avere rapporti sessuali frequenti possa avere un impatto sul lavoro maggiore di quanto si possa pensare.

In base a un test condotto su 159 adulti sposati, è emerso che fare sesso migliora l’umore in ufficio, ma è anche correlato a un maggior senso di soddisfazione e a un più profuso impegno. Questi effetti benefici sono probabilmente dovuti alla dopamina e all’ossitocina rilasciate durante l’attività sessuale: due sostanze che porterebbero a una maggiore predisposizione professionale, tanto che gli intervistati hanno riferito di provare un maggior senso di autocontrollo e di riuscire a concentrarsi meglio dopo l’amplesso. Al contrario, chi si sente infelice e stressato sul lavoro ha meno probabilità, in quel dato giorno, di lanciarsi in un incontro passionale

Ecco le regole da seguire per rendere il sesso a tre davvero indimenticabile:

1) Essere sicuri: prima di iniziare, tutti i partecipanti devono essere certi al 100% di voler provare questo tipo di esperienza.

2) Evitare l’egoismo: non si è più in due, le attenzioni vengono condivise e non si può esserne ‘gelosi’. Occorre accettare di essere una parte in gioco, ma non l’unica.

3) Moderare l’uso di alcol: bere alcolici può aiutare a superare le inibizioni, ma quantità esagerate possono influire negativamente sulla vostra prestazione sessuale.

4) Concordare le precauzioni: prima di iniziare, i tre partecipanti devono trovare un accordo preciso sulle precauzioni da prendere durante il rapporto.

5) Prestare attenzione ai sentimenti: dal sesso selvaggio, duro e puro, possono nascere anche sentimenti. Può capitare e va accettato, senza particolari gelosie.

6) Rilassarsi e divertirsi: una pratica così particolare può causare anche profondi imbarazzi, per evitarli è bene scherzarci su ed essere ironici.

7) Verificare la compatibilità: prima di iniziare, è bene cercare di capire se i gusti sessuali di tutti i partecipanti sono compatibili. Ciò che piace ad una persona può creare estremo disagio negli altri.

8) Utilizzare sex toys: per rendere il sesso a tre più piacevole, dinamico e inclusivo non esitate a ricorrere a questi ‘strumenti’. Non c’è niente di peggio nel vedere uno dei tre partecipanti con le mani in mano per troppo tempo.

9) Essere rispettosi: ognuno ha i propri gusti e in ogni momento può rifiutarsi di fare qualcosa che non desidera. Fondamentale, in questo caso, rispettare le esigenze di ognuno, senza costrizioni o forzature.

Anche la parte sensoriale ha il suo ruolo:

“Tendenzialmente, uomini e donne hanno preferenze diverse. Gli uomini sono molto appagati dalla vista: per mantenere forte l’eccitazione hanno, infatti, bisogno di vedere. Le donne, invece, hanno molto sviluppata la parte uditiva. Quindi sentire la voce del proprio uomo è sempre molto eccitante.”

Che fare sesso faccia bene alla vita di coppia non avevamo dubbi, ma i vantaggi anche per la salute sono molteplici!

Ecco quali sono:

1. previene i raffreddori e le influenze: fare l’amore aiuta a creare gli anticorpi che permettono di proteggersi dai virus!

2. tiene a bada il colesterolo: una vita sessuale appagante ha un impatto positivo sui livelli di colesterolo “cattivo”.

3. aiuta a bruciare le calorie: un rapporto sessuale fa bruciare 200 calorie, un ottimo esercizio fisico!

4. mantiene giovani: fare sesso almeno 3 volte alla settimana vi mantiene giovani, la pelle sarà più bella e i capelli più luminosi!

5. fa dormire meglio: il sesso aiuta a rilassarsi e a riposare meglio.

Lo confermano anche gli studi scientifici: fare sesso fa bene su tutti i fronti… quindi approfittate del freddo per rannicchiarvi sotto le coperte col vostro partner e per coccolarvi!