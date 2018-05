Nigeriano ruba bicicletta ad un anziano a Lecce

È proprio grazie alle telecamere di videosorveglianza della farmacia che si è infatti potuti risalire all’identità del giovane immigrato. L’uomo aggredito, un 75enne, aveva lasciato la sua bici senza alcuna precauzione di sicurezza. Onyeme si è impossessato del mezzo mettendogli il lucchetto, e quando l’anziano ha preteso che gli restituisse la bicicletta , il 19enne nigeriano lo ha aggredito e per di più ha chiesto aiuto ai passanti spacciandosi per vittima, ben oltre ogni paradosso. Intanto le telecamere della farmacia hanno filmato tutta la scena.

