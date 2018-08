Nina Moric: Luigi Mario Favoloso sta facendo di tutto riconquistarla

Vuole riconquistare la fiducia di Nina Moric. E a ogni costo. Luigi Mario Favoloso sta facendo di tutto e di più perché la tempesta seguita alla sua partecipazione al Grande fratello – che ha portato alla deriva il rapporto sentimentale tra lui e la ex di Fabrizio Corona – si plachi. E finalmente per il giovane arriva il tanto atteso segnale di speranza: un bacio appassionato in occasione del compleanno della modella croata. Una promessa d’amore e anche un nuovo inizio, a sentire quello che racconta l’imprenditore al nostro settimanale.

Luigi, stai davvero cercando di riconquistare Nina?

«Sì. Perché sono certo che lei senza di me non può stare. Appena mi allontano mi chiama e quindi credo che torneremo uniti come prima». Sappiamo che, nonostante vi siate dati un bacio in occasione del suo compleanno, non vivete insieme… «Per il momento viviamo in case separate a Milano. Ma ci sentiamo sempre».

Sembri molto sicuro della carta che ti stai giocando per riconquistarla…

«Comprerò due biglietti per la Cecenia e faremo il viaggio insieme. Non vi dico quando ma partiremo solo io e lei. Abbiamo girato il mondo assieme e quella zona ci manca».

E se Nina dovesse dirti no?

«È un’ipotesi che escludo. Mi dirà di sì…». Dalle ultime sue dichiarazioni, però, ci sembra di capire che è ferrea nelle sue decisioni. E con te è stata piuttosto dura… «Sono falsità. Quando le girano le scatole, lei spesso scrive sui social cose che in realtà non pensa davvero e che dovrebbe tenere per sé. È questa la verità». Dal suo profilo Nina ha detto: «Falso e manipolato- re, ma con me casca male. Ho imparato dal Maestro delle truffe…». Ti sei sentito tirato in ballo? «Non erano frasi riferite a me e non so con chi ce l’avesse. Sono gogne mediatiche per mettermi nel tritacarne, ma non c’è nulla che mi riguardi».

Nella Casa del GF “hai avuto comportamenti ambigui che l’hanno fatta innervosire. Non pensi che abbia avuto ragione ad arrabbiarsi? «C’erano tante donne nella Casa e, se avessi voluto, avrei potuto combinare qualcosa. Però non ho fatto nulla con nessuna di loro. È la verità».

Pare che tu abbia detto: «Ho fatto sesso con tre donne nella Casa del Gf». Che cosa intendevi? «Si trattava di uno scherzo ad Alberto. Tutto falso anche questo. È stato un gioco al massacro e diciamo che io mi sono prestato». Dopo il Grande fratello hai ripreso il tuo lavoro. Tutti sono curiosi di sapere di che cosa ti occupi esattamente…

«Il mio è un lavoro da imprenditore e continua.

Organizzo showroom in Medio Oriente ed esporto all’estero il made in Italy sotto ogni suo aspetto: possono essere abiti, caffè e altro ancora. Continuerò perché non posso fare altri mestieri o lavorare come dipendente. Con Nina ho aperto un ristorante giapponese vicino Come e presto apriremo anche un altro locale. Ti sei aggrappato a Nina nei momenti di difficoltà? In fondo è lei quella famosa…

«Mai. Non ho avuto momenti difficili. Sono un cinico: possono pure massacrarmi mediaticamente, a me non interessa. La paura non è un sentimento che mi appartiene. Sono andato in Iraq e in Siria con la guerra e i bombarda- menti. Non temo niente». Molti dicono che sei solo uno spaccone…

«Affari loro. Fa parte del mio carattere: sono sicuro di me stesso. È un pregio e non un difetto. Ho sempre fatto tutto da solo e per questo ho deciso di lavorare come imprenditore».

