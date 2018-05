Nipah, nuova malattia emergente: il virus trasmesso dai pipistrelli della frutta

Si chiama Nipah ed è un virus che in pochi conoscono ma che potrebbe diventare un vero e proprio incubo A livello mondiale. Stando a quanto riferito dalla Organizzazione Mondiale della sanità Questa è una delle 8 malattie più pericolose e emergenti nel pianeta. Di questo virus sarebbero portatori i pipistrelli della frutta e già in India sembrano esserci davvero tante vittime perlopiù nello stato meridionale Di kerala dove il Ministro della Sanità ha chiesto l’intervento del governo centrale per poter scongiurare che questa possa diventare una nuova epidemia. Si tratta di una malattia zoonotica che secondo l’informativa del Center for disease control and prevention Phoebe e trasmissibile all’uomo dagli animali ed in particolare i responsabili della trasmissione di questo virus sono i pipistrelli della frutta, una specie che risiede perlopiù in India, in Cina nell’africa subsahariana è in Australia.

All’origine quindi il virus è una malattia infettiva localizzata per la prima volta nel 1998 su animali domestici e perlopiù su esseri umani in Malaysia e successivamente poi riscontrata anche in Bangladesh. È catalogato come virus RNA e in genere si manifesta con sintomi molto forti come la febbre molto alta, una respirazione difficoltosa ed encefalite. Stando a quanto riferito, sembra che l’ospite naturale di questo virus sia un moscerino che nel corso della prima epidemia di Nipah che si è verificata in Malesia nel 1998 furono identificati i maiali come degli ospiti intermedi.

Molti casi furono riscontrati poi nel 2004 in Bangladesh dove molti esseri umani furono infettati a causa del consumo di linfa Di Palma che pare fosse stata contaminata proprio da pipistrelli infetti. In India Però pare sia stata documentata la trasmissione anche da uomo a uomo. Si tratta Dunque di una malattia molto pericolosa per la quale al giorno d’oggi non esiste un vaccino né per gli animali né tantomeno per gli essere umani. L’unico modo di intervenire sull’uomo è attraverso una intensa terapia di supporto.

Al momento sono almeno nove le vittime attribuite dallo Stato meridionale di kerala dovute al virus di cui Come già abbiamo visto sarebbero portatori pipistrelli della frutta. L’ultimo decesso è avvenuto nella giornata di ieri ed è stata segnalata da Ndtv. A morire è stata purtroppo una infermiera di 31 anni dell’Ospedale Perambra Taluk di Kozhikode che pare si trovasse in servizio nel reparto dove nei giorni scorsi era deceduto un altro paziente affetto purtroppo dallo stesso virus. Il Ministro della Sanità del Kerala, K.K. Shylaja pare abbia dichiarato che è stato chiesto l’intervento del governo centrale fine di scongiurare quelle che purtroppo si configura come una probabile epidemia e per la quale al momento pare ci siano ben 8 pazienti in affermazione ricoverati in ospedali diversi.