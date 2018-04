“No, adesso vi spiego”. Si risveglia dal coma ed è choc totale. Il racconto della vittima dell’incidente è da film horror: cosa è successo nel tranquillo paesino della Sardegna (brividi)

Antonio Pedranghelu, ragazzo 36enne che vive in un piccolo paesino in provincia di Sassari, aveva da tempo perso ogni speranza. Purtroppo è un bruttissimo incidente lo ha ridotto in fin di vita i sanitari del nosocomio erano molto dubbioso sulle sue condizioni di salute. Il ragazzo è stato ritrovato da una persona alla fine di un dirupo ed è stato immediatamente soccorso e trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Sassari con oltre 24 fatture è un polmone perforato. Fortunatamente Antonio quasi per miracolo Ha riaperto gli occhi, e al risveglio dal coma ha raccontato la Reale versione dei fatti.

L’uomo ha provato a mettere a fuoco frammenti di memoria ma gli unici ricordi di quella sera in cui qualcuno lo ha ridotto in fin di vita sono due. Il primo: il momento in cui è salito sulla macchina di un conoscente; il secondo: le ruote di un’auto che lo schiacciano. Pochi ma importantissimi flash che hanno consentito ai carabinieri di avviare le indagini per tentato omicidio. “Stavo aprendo un cancello e poi una macchina mi è passata sopra, ma non ricordo altro”, sono le parole riportate dalla vittima dell’incidente. Secondo la ricostruzione cui ha contribuito il diretto interessato dopo il suo risveglio, lui sarebbe salito sulla macchina di un conoscente e poi si sarebbe ritrovato sotto le ruote di un’auto.

Ad assisterlo, in questa fase delicata, l’avvocato Antonio Secci, del foro di Sassari. “Quando è tornato in sé – spiega il legale a L’Unione Sarda – aveva solo ricordi confusi. L’ultima immagine che aveva in mente era quella dei fari di un’auto. Dunque il sospetto è che fosse rimasto vittima di un incidente stradale. Ma progressivamente i ricordi sono riaffiorati. E quell’abbaglio è diventato un veicolo che lo travolgeva, passandogli sopra”. Il 36enne è stato ritrovato esanime a ridosso di una strada di campagna, quasi per caso, da un automobilista di passaggio. “È rimasto privo di sensi, ferito e al freddo, per un’ora. Buttato a terra come uno straccio. Chi lo ha investito lo ha gettato oltre un muretto, facendogli fare un volo di tre metri. Per fortuna è stato notato e soccorso. A detta degli stessi medici è un miracolato”, continua l’avvocato.

“Ma ciò che insospettisce e su cui si dovrà fare chiarezza è il trauma che ha alla nuca – prosegue l’avvocato -. Ci chiediamo: l’ha rimediato durante l’investimento oppure è stato prima tramortito con un corpo contundente e poi investito e gettato per strada da qualcuno che pensava di essere riuscito a ucciderlo?”. Giovanni Antonio vuole capire come si siano svolti i fatti ed è per questo che ha denunciato l’accaduto. Per ottenere ulteriori elementi utili alle indagini, la Procura potrebbe incaricare un medico legale per effettuare accertamenti sulle ferite del 36enne. Inoltre, l’avvocato del giovane ha annunciato che darà mandato a un consulente per eseguire nuove perizie. “Vogliamo arrivare al più presto alla verità – conclude il legale -. I sospetti ci sono, ma le indagini devono fare il loro corso”.