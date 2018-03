Noci, mais e soia allungano la vita: i benefici degli Omega 6. Gli Omega 6 sono centenuti principalmente nell’olio di semi di girasole, nelle noci, nel mais e nella soia: secondo una ricerca pubblicata dall’American Journal of Clinical Nutrition, quando assunti nelle giuste quantità contribuiscono ad abbassare ben del 43% la probabilità di morte prematura ed improvvisa.Tutto merito dell’acido linoleico, contenuto anche in olive, semi di sesamo ed arachidi: attenzione però perchè come sempre il troppo stroppia.

I cibi contenenti Omega 6 proteggono il cuore e riducono la mortalità. E’ quanto risulta da numerosi lavori scientifici internazionali ed italiani. L’American Heart Association, la FAO , l’OMS e l’INRAN, Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, ne raccomandano infatti un consumo elevato. Numerosi studi dimostrano che valori alti di Omega 6 riducono la mortalità cardiovascolare di 3 volte e gli eventi coronarici del 26% “La mortalità per malattie cardiovascolari, quindi non solo coronariche, si riduce progressivamente con l’incremento nell’utilizzo di omega 6, in particolare, l’acido linoleico” – annuncia il professor Andrea Mezzetti, Presidente SISA – “come hanno dimostrato i risultati di numerosi studi. Per gli uomini con i valori più elevati, in particolare, la probabilità di morire per cause cardiovascolari risulta ridotta di circa 3 volte rispetto ai soggetti con concentrazioni minori di acidi grassi polinsaturi nel sangue”.

“Una metanalisi di diversi studi pubblicata di recente sull’American Journal of Clinical Nutrition ha mostrato come all’aumento del 5% dei livelli di assunzione di omega 6, passando da un apporto modesto (3‐4%) ad uno elevato (6‐10%)” ‐ prosegue il professor Alberico Catapano, Direttore della Fondazione SISA e Ordinario di Farmacologia all’Università di Milano – “corrisponda una netta riduzione (‐26%) del rischio di eventi coronarici. Ciò è dovuto principalmente alla diminuzione della colesterolemia LDL e all’aumento delle concentrazioni di colesterolo HDL, anche solo consumando il 6% di omega 6 sul totale delle calorie giornaliere”.

“Due studi Nutrition Foundation of Italy, condotti uno su circa 450 cittadini milanesi adulti, ed un secondo che ha confrontato 100 pazienti italiani con un recente primo infarto e 100 soggetti sani di controllo” – spiega il professor Andrea Poli, Direttore Scientifico della stessa NFI – “dimostrano che nei soggetti che hanno subito un infarto, i livelli nel sangue intero di acido linoleico, il principale rappresentante degli omega 6, sono, anche nel nostro Paese, ridotti tra gli infartuati rispetto alla popolazione sana; livelli elevati dello stesso acido grasso, nella popolazione generale sana, sono associati direttamente ad un migliore profilo di rischio cardiovascolare”.

OMS, FAO e INRAN indicano livelli minimi e massimi di omega 6 “Il documento pubblicato di recente sulla rivista Annals of Nutrition and Metabolism a cura della FAO” – dichiara il professor Catapano – “oltre a confermare l’essenzialità dell’acido linoleico, fornisce indicazioni precise sul fabbisogno e sui livelli minimi e massimi di assunzione dei diversi tipi di grassi, in un’ottica non solo di appropriatezza nutrizionale ma anche di natura preventiva”.

Nel lavoro FAO/OMS vengono innanzitutto confermati i livelli di acido linoleico necessari per prevenire i sintomi della carenza, pari al 2,5% delle calorie giornaliere. I limiti di assunzione minimo e massimo per l’acido linoleico corrispondono rispettivamente al 2 e al 9 % delle calorie complessive giornaliere, ma sono necessari livelli equivalenti al 2,5‐3,5 % per eliminare il rischio di sintomi da carenza. Si parla quindi di quantità assolute variabili tra 5 e 20 grammi al giorno. “In ogni caso, è stato dimostrato che superare questi valori ed assumere quantità maggiori di acidi grassi polinsaturi non comporta effetti collaterali” – precisa il professor Mezzetti – “a partire da quelli sulla pressione arteriosa, come si era erroneamente convinti in passato”. Ma gli italiani consumano relativamente pochi omega 6: circa il 4% delle calorie totali, secondo dati recenti pubblicati dall’INRAN. Bisognerebbe aumentarne l’assunzione ed arrivare almeno fino al 5‐6% al giorno: pari per esempio a 12‐15 grammi per un adulto che consumi 2200 calorie al giorno.

Omega 6: olio, noci, cereali, pane integrale e borragine ogni giorno L’acido linoleico, il principale acido grasso della serie omega 6 è indispensabile per il corretto funzionamento delle cellule dell’uomo, che non è in grado di sintetizzarlo, e deve quindi introdurlo “già pronto” con gli alimenti. Si trova in quantità variabili in un’ampia serie di alimenti: può costituire più del 50% dei lipidi di alcuni tipi di olio (come il mais), ma è presente un po’ in tutti gli oli vegetali e nella frutta a guscio come le noci, nel pane integrale, nei cereali, nella borragine ed in misura minore negli alimenti animali, come le uova ed i latticini.

Le indicazioni delle linee guida internazionali sul consumo di omega 6 Sulla base di questo complesso di informazioni, le linee guida di prevenzione cardiovascolare da tempo suggeriscono la sostituzione degli acidi grassi saturi con i polinsaturi omega 6 (suggerendone un apporto tra il 5 e il 10% delle calorie totali), per ottenere una riduzione della colesterolemia totale e LDL finalizzata al controllo del rischio cardiovascolare.

Un tale approccio è confermato anche nel più recente documento pubblicato, le Linee Guida della Società Europea dell’Aterosclerosi . La posizione più chiara sul tema, tuttavia, rimane quella espressa in un advisory dell’AHA , nel quale si insiste sul fatto che le evidenze disponibili non supportano l’opportunità di ridurre l’apporto di acido linoleico, ma piuttosto di aumentarne il consumo, almeno fino al 5-10% dell’energia totale, con obiettivi di prevenzione cardiovascolare . Vale al proposito la pena di ricordare che, secondo dati italiani raccolti in Toscana da Sofi et al., l’apporto medio è invece pari al 3% circa 14, e ulteriormente inferiore nei soggetti di sesso maschile. Nell’ampio studio campionato condotto dall’INRAN sulla popolazione italiana negli anni attorno al 2005, e recentemente pubblicato, la percentuale di omega 6 totale nella dieta è leggermente maggiore, ma non supera il 4% (in media) in alcuna fascia della popolazione, e in particolare nei soggetti di età adulta e anziana, nei quali la prevenzione cardiovascolare ha intuitivamente maggiore rilevanza immediata. Conclusioni Gli acidi grassi della serie omega 6, e in particolare il loro capostipite metabolico, l’acido linoleico, sono essenziali per la salute umana; numerosi dati di natura osservazionale e desunti da trial di intervento documentano inoltre che i loro consumi alimentari si riflettono favorevolmente sulla riduzione del rischio cardiovascolare.

Le più recenti linee guida internazionali, sulla base di tali evidenze, suggeriscono che gli omega 6 debbano rappresentare tra il 5 e il 10% delle calorie totali assunte quotidianamente con la dieta. Poiché i livelli medi di consumo di omega 6 nel nostro Paese sono al di sotto del limite inferiore di tale range, è ragionevole concludere che un aumento del consumo di questi acidi grassi avrebbe effetti favorevoli sul rischio cardiovascolare della popolazione italiana. Probabilmente deleteria, come conclude esplicitamente l’advisory dell’American Heart Association citato in questo Dossier , sarebbe invece la riduzione dei loro consumi, promossa da alcuni autori per “migliorare”, dal punto di vista matematico, il rapporto con gli acidi grassi omega 3, che non appare basato su solide evidenze sperimentali. È quindi ragionevole concludere che un adeguato apporto di acido linoleico è di grande importanza in prevenzione cardiovascolare, e che tale obiettivo va perseguito anche nella cultura mediterranea, considerando tra le fonti di grassi alimentari anche gli oli ricchi di polinsaturi omega 6 come il mais, specie nei soggetti a elevato rischio cardiovascolare.