Noemi Durini, l’ipotesi choc: era viva mentre veniva seppellita sotto le pietre?

Potrebbe essere stata sepolta viva sotto le pietre Noemi Durini, la 16enne di Specchia scomparsa il 3 settembre scorso e ritrovata senza vita nelle campagne di Castrignano del Capo, vicino a Lecce, dieci giorni dopo.

A sollevare questo inquietante dubbio è la perizia effettuata per valutare la capacità di intendere e volere del fidanzato di Noemi, e pubblica dal giornale Il Mattino.

Il giovane di Alessano, che all’epoca dei fatti era 17enne ma ora ha compiuto la maggiore età, è recluso nel carcere di Quartucciu: in un primo momento ha confessato l’omicidio e fatto ritrovare il cadavere, poi ha ritrattato accusando un meccanico di 49 anni. In uno dei passaggi della perizia della psicologa-psicoterapeuta Maria Grazia Felline e dello psichiatra-psicoterapeuta Alessandro Zaffarano, consulenti del Tribunale per i minorenni, riportato da ‘Il Messaggero’, il giovane “dichiara che mentre poneva le pietre sopra alla ragazza, lei dicesse: Che c… stai facendo?”. E ancora: “Quando sono andato via io, Noemi era viva“.

A stabilirlo i due consulenti nominati dal gip del Tribunale per i minorenni, Ada Colluto: Alessandro Zafferano e Maria Grazia Felline, cui si sono affiancati i periti nominati dalla Procura, la psichiatra Mariangela Pascali e la psicologa Michela Francia. Lucio: “Lo so.diceva “che cogl. che cogl”, diceva. Che mi hai fatto, che mi hai fatto?'”. Ecco il passaggio che mette in conto la possibilità che Noemi fosse viva, prima di finire sepolta sotto il cumulo di pietre. Quella punta di coltello trovata poi durante l’autopsia. I consulenti gli chiedono: “Perché le mettevi le pietre sopra?“. Fa un commento, Lucio, invece di rispondere alla domanda perché la ricoprì di pietre se Noemi era ancora viva: “Qui esce fuori che io la picchiavo ogni giorno”. Gli esperti hanno giustamente chiesto: “Ma se lei era viva, cosa dovevi nascondere?“. “Non pensavo mai che succedesse questo”. Con la consulenza del medico legale Vaglio, che sarà messa a confronto con quella dei colleghi Francesco Introna (nominato dagli avvocati Mario Blandolino e Giulia Bongiorno per conto della madre di Noemi) ed Ermenegildo Colosimo (nominato dagli avvocati Luigi Rella e Paolo Pepe per conto dell’indagato).