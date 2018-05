“Non è piacevole vederlo girare certe scene!” L’accusa a Rocco Siffredi, ecco cosa accade sul set. A rivelarlo è proprio lei

Efe Bal ha rilasciato un’intervista a Carlo Mondonico per ‘Novella 2000′. Si è detta perplessa dal ritorno sulla scena di Rocco Siffredi: “Era meglio se Rocco se ne stava dietro la cinepresa. A una certa età si rischia di diventare patetici… perché non basta più avere le misure”.

Al contrario, Malena ha definito il suo mentore “in gran forma” e ha svelato di aver provato piacere, girando una pellicola a luci rosse con lui. Secondo Efe Bal, però, l’ex naufraga dell’Isola dei famosi 2017, dovrebbe mettere da parte Siffredi e privilegiare attori più giovani:

“Malena è una bella ragazza, l’ho seguita anche all’Isola dei famosi e mi è piaciuta molto. Mi dispiace che abbia dovuto recitare con un “vecchietto” come Rocco. Ci sono in giro così tanti bei ragazzi, giovani e dotati…”.

“Non è piacevole vedere un uomo dell’età di Siffredi girare certe scene”

Quindi si è offerta di consigliarle qualcuno dei suoi amanti, per sostituire “nonno Rocco”. Infine, ha suggerito a Siffredi di ritirarsi, perché vedere un uomo della sua età – 53 anni – in azione, non sarebbe più piacevole: