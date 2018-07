Non lascia la casa per 20 anni perché è malato, grazie ad un amico vede il mare per la prima volta

Quella che vi stiamo per raccontare è una storia di amicizia e di tanta generosità che ha dato la possibilità ad un 36enne statunitense costretta sulla sedia a rotelle a coronare il suo sogno, ovvero quello di tornare in spiaggia dopo circa 20 anni dall’ultima volta. Aveva desiderato muoversi liberamente ed andare a vedere il mare, ma purtroppo non era stato possibile perché una malattia lo aveva ridotto in sedia a rotelle e per circa vent’anni non aveva mai lasciato la sua abitazione spostandosi soltanto per brevi tragitti. Adesso grazie alla generosità di un amico, ha potuto coronare il suo sogno e vedere con i suoi occhi dal vivo l’oceano.

E’ questa la di storia di David Thomas un 36enne affetto da una paralisi cerebrale, il quale è stato costretto a stare sulla sedia a rotelle e sostanzialmente per muoversi anche di un solo centimetro. Ma tanto vedere il mare così lo scorso lunedì il suo amico lo ha sorpreso già organizzato per lui un viaggio dalla sua casa di Jefferson County nello Stato della Florida fino a Panama City nella contea di eBay per poter mostrargli l’oceano.

L’amico avrebbe organizzato tutto nei minimi dettagli e grazie alla sua generosità ha permesso che il ragazzo potesse muoversi liberamente con un mezzo speciale e con l’aiuto di braccia molto forti ed ha anche predisposto una sedia a rotelle molto speciale che ha dato la possibilità al 36enne di muoversi in modo autonomo attraverso la sabbia.

“Questa è la migliore vacanza estiva di sempre”, ha esclamato Thomas, contento e soddisfatto del fatto di essere uscito da casa e di avere visto per la prima volta di acqua e al largo di Panama City Beach dopo tanto tempo visto che l’ultima volta che Thomas era andato in spiaggia Aveva soltanto 16 anni.