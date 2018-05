«Non sento più il mio bambino», poi i medici prelevano un chilo di marijuana dall’utero

E’ davvero incredibile La storia che arriva direttamente dall‘ospedale Ruben Lenero di Città del Messico dove si è rivolta a una donna la quale aveva riferito ai medici di non sentire più il bambino muoversi. Allarmata La donna del fatto che non sentisse più il suo bambino è corsa in ospedale chiedendo aiuto ma proprio all’interno della struttura ci sarebbe stata una incredibile sorpresa. La donna è una trentasettenne messicana, la quale si era fatta ricoverare Come già detto perché non sentiva più il bambino muoversi Peccato che all’apparenza sembrava incinta ma all’interno della tua pancia non c’era un bambino, ma un chilo di marijuana.

I medici dell’ospedale che ricordiamo essere il Ruben lenero di Città del Messico non potevano credere loro occhi quando dopo averla sottoposto ad un intervento chirurgico hanno prelevato non soltanto dalla vagina, ma anche dall’addome cumuli enormi di cannabis. C’è voluta una operazione chirurgica per capire che cosa effettivamente ci fosse all’interno dello stomaco e che cosa stava procurando delle sofferenze alla donna che diceva di lamentare dei forti dolori allo stomaco.

La donna sosteneva e ripeteva ai medici di essere incinta ma era impossibile davvero ascoltare il battito cardiaco del bambino e la scoperta è arrivata proprio quando i medici hanno appurato che nello stomaco della donna non vi era alcun bambino, ma una ingente quantità di cannabis. Da quanto è risultato, sembra che le droghe si trovassero avvolte con un nastro adesivo che ormai si era rotto, ma il dottore che l’ha operata ovvero Lourdes Yanez, pare sia riuscito a tirare fuori tutta la cannabis che la donna aveva nel corpo consegnandola alle forze dell’ordine.

È stato davvero tanto lo stupore dei medici di tutto il personale sanitario nel vedere cosa effettivamente la donna avesse all’interno dello stomaco. La donna inevitabilmente è stata arrestata e trascinata in tribunale, accusata di crimini contro la salute. Non risulta ancora Chiaro come effettivamente quella droga sia arrivata alla donna, ma da alcune indagini effettuate dai militari è emerso che la donna avesse comunque dei precedenti e nel 2010 come nel 2015 era stata condannata per lo stesso reato.