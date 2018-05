Nordest è boom industriale, allarme aziende: gli immigrati sono fondamentali

Il tasso di disoccupazione in Veneto (6,3%) è ai livelli della Germania. Segno tangibile che la ripresa è in pieno corso. E tuttavia ci sono nazioni, come Repubblica Ceca, Ungheria e Romania, che contano su numeri ancora più positivi, dopo anni di crisi.

Un ‘fenomeno’, questo, che spinge la Confapi di Padova a interrogarsi: cosa accadrebbe se la manodopera dell’Est Europa che oggi riveste un ruolo importante nell’economia del veneto, spinta dai segnali di crescita, lasciasse l’Italia per rientrare nel proprio Paese?

Confapi ha esaminato i dati di Eurostat, relativi al 2017, e li ha incrociati con quelli di Veneto Congiuntura e dell’Istat, relativi alla presenza delle comunità citate nel territorio della provincia. In Veneto il tasso di disoccupazione è al 6,3%, all’incirca sui livelli di Lombardia (6,4%) ed Emilia R. (6,6%).

“Da queste statistiche – dichiara Carlo Valerio presidente di Confapi Padova al Corriere della Sera – discendono due considerazioni. La prima: la ripresa è in essere. La seconda: ci sono settori interamente occupati da stranieri. Cosa accadrebbe se queste persone rientrassero nei loro paesi di origine dove oggi esiste quell’offerta di lavoro che ieri mancava? Il tema è scomodo e può non piacere ma credo vada affrontato con più programmazione e meno demagogia”.

Nel padovano, nello specifico, le assunzioni nel 2017 hanno riguardato 88.545 lavoratori italiani e 29.175 stranieri con un saldo occupazionale positivo tra nuovi contratti e cessazioni di 6.370 posti di lavoro (4.370 a italiani, 2.000 a stranieri). La situazione è diversa in altre aree d’Italia: la regione peggiore è stata la Calabria dove il tasso di disoccupazione è del 21,6% contro l’11,2% registrato dall’Istat a livello nazionale.

Confrontando la situazione italiana con quella europea, si nota come i quadri a tinte più fosche siano quelli di Grecia (20,9%) e Spagna (16,4%) che con le loro regioni occupano le prime 10 posizioni per i valori di disoccupazione più alta. Ma quello che colpisce è che il tasso di disoccupazione in Romania è al 4,6%, in Ungheria al 3,9% e in Repubblica Ceca al 2,3%.

Carlo Valerio è titolare di un'azienda che produce materiali per l'edilizia il 90% dei quali vengono venduti all'estero. Primo interrogativo: la ripresa dunque c'è davvero? «Da noi c'è di sicuro e per il 2018 le aspettative sono per un'ulteriore crescita. Alcuni settori, come la meccanica di precisione si stano rivelando trainanti». Ma c'è differenza rispetto al boom che negli anni '90 fece conoscere al mondo ilo fenomeno del Nordest? «Eccome. Stavolta è molto più legato alla qualità del prodotto, poggia su basi più solide che derivano dal fatto che le aziende hanno investito molto in tecnologia e hanno ampliato l'orizzonte dei loro mercati».

Carlo Valerio è titolare di un’azienda che produce materiali per l’edilizia il 90% dei quali vengono venduti all’estero. Primo interrogativo: la ripresa dunque c’è davvero? «Da noi c’è di sicuro e per il 2018 le aspettative sono per un’ulteriore crescita. Alcuni settori, come la meccanica di precisione si stano rivelando trainanti». Ma c’è differenza rispetto al boom che negli anni ‘90 fece conoscere al mondo ilo fenomeno del Nordest? «Eccome. Stavolta è molto più legato alla qualità del prodotto, poggia su basi più solide che derivano dal fatto che le aziende hanno investito molto in tecnologia e hanno ampliato l’orizzonte dei loro mercati».

I timori della grande fuga

Ma da dove nasce il timore che il nuovo boom possa essere frustrato dalla fuga dei lavoratori stranieri? «Da un ragionamento semplice. Le imprese fanno già oggi fatica a trovare gli operai sufficienti a sostenere la ripresa poiché i giovani, sbagliando, rivolgono le loro scelte altrove. Occorre far ricorso agli stranieri ma nei loro Paesi stanno accadendo due cose: anche lì la ripresa è in atto e la richiesta di manodopera è ancora più alta che da noi. Dunque potrebbero decidere di fare ritorno a casa loro, aprendo ulteriori falle nel nostro sistema». Insomma, c’è ancora bisogno di immigrati in veneto e nel Nord in generale? «Se si parla di immigrati tutti si agitano, se le chiamiamo risorse lo stesso. Allora diciamo che sono persone, lavoratori che se arrivano qui con volontà di integrarsi e di rispettare le nostre regole troveranno un futuro». Anche perché i livelli di stipendio che garantisce il Nordest non sono certo quelli della Romania o della Repubblica Ceca…«Per il momento è così, ma la dinamica potrebbe presto cambiare».

La disoccupazione giovanile

Problema enorme all’interno di un problema già di per sé complesso, specialmente per il nostro Paese, è quello relativo alla disoccupazione giovanile. Nella fascia di età compresa tra i 15 ed i 24 anni, a livello europeo il 2017 ha visto il 16,8% dei ragazzi e delle ragazze non riuscire a entrare attivamente nel mercato del lavoro. L’Italia è tutta sopra la media europea. Nel senso che la percentuale di under 24 che non trova lavoro è ovunque superiore a quella continentale. Circostanza che ci accomuna alla Grecia e alla Spagna, che si confermano ai vertici di questa infausta classifica. Germania, Regno Unito, Austria, Benelux, Danimarca e buona parte dei Paesi dell’Est sono invece le nazioni nelle quali la disoccupazione giovanile ha fatto registrare lo scorso anno i valori più bassi a livello continentale. Guardando alle singole regioni, il record negativo spetta alla spagnola Melilla, dove il 62,7% dei più giovani è rimasto senza lavoro. Il dato italiano più alto riguarda sempre la Calabria, con una disoccupazione giovanile al 55,6%, quarto risultato peggiore a livello continentale. Il dato migliore, invece, quello della provincia autonoma di Bolzano, 10,2%, unica realtà sotto la media europea (per la Valle d’Aosta manca il dato).

La disoccupazione di lungo periodo

Quando si parla di disoccupazione, c’è però un altro tema da tenere in considerazione. Ovvero la durata del periodo in cui le persone restano senza un lavoro. Eurostat ha reso noti i dati relativi al long-term unemployment rate, ovvero a quella quota di disoccupati sul totale che è senza un’occupazione da almeno 12 mesi. Una circostanza che nel 2017 ha accomunato il 45% degli europei senza lavoro. Che, in altre parole, lo stanno cercando da più di un anno.

La Germania offre qualche riflessione: le zone in cui la quota di disoccupati di lungo termine è più alta che a livello europeo sono quelle dell’ex Repubblica democratica. A cominciare dal Sachsen-Analt, dove il 56,6% di quel 6,9% di cittadini senza lavoro è rimasta disoccupata per più di un anno. Più in generale, è in queste zone della Germania che Alternative fuer Deutschland, formazione neonazista, ha ottenuto i migliori risultati alle elezioni federali dello scorso autunno. Ovviamente, i dati non parlano di un rapporto di causa-effetto tra i due fenomeni, ma è comunque interessante osservare la correlazione.

La Garlic Belt

Delle dieci regioni con la più alta percentuale di disoccupati di lungo corso, nove si trovano in Grecia. La decima è il Molise, dove il 72,8% di chi non ha un lavoro è in questa situazione da almeno 12 mesi. Da notare, poi, che esiste una correlazione tra la percentuale di disoccupazione di lungo corso e il tasso di disoccupazione generale. I dati, in realtà, non fanno che confermare una considerazione piuttosto ovvia. Ovvero quella per cui dove la disoccupazione è più alta è più alto il numero di disoccupati di lungo corso. Dove c’è poco lavoro, in altre parole, è più facile che ci voglia molto tempo per trovarne uno nuovo dopo averlo perso. Con l’eccezione dell’ex Ddr, dove nonostante la disoccupazione sia tra le più basse a livello continentale, una larga parte di chi perde il lavoro fatica a ritrovarlo.

Il tema dell’integrazione dei lavoratori stranieri nel mercato del lavoro è uno degli argomenti oggi più dibattuti e fa ormai parte dell’agenda politica di molte istituzioni e amministrazioni locali che si vedono attribuire un ruolo primario nella governance dell’immigrazione sul proprio territorio. È comune convincimento, del resto, che gli immigrati non comunitari sono ormai una componente strutturale della popolazione residente nella nostra provincia, così come del mercato del lavoro locale, e proprio per questo gli aspetti dell’integrazione meritano un’attenzione non episodica bensì proiettata sul medio-lungo periodo. Una conferma del carattere strutturale dell’immigrazione ci viene anche presentata dal primo contributo di questo studio che evidenzia la costante crescita della popolazione straniera residente ed il ruolo giocato nel colmare le lacune aperte dai fattori demografici nella composizione della forza lavoro. L’impatto della manodopera immigrata sul mercato occupazionale locale, come evidenziato invece dal secondo contributo, è stato notevole sia nella sua dimensione quantitativa (160.000 lavoratori stranieri avviati negli ultimi quattro anni) sia in quella qualitativa (per il ruolo complementare e a volte sostitutivo rispetto alla manodopera nazionale avuto in alcuni settori produttivi e in alcune professioni). Un impatto accresciuto in occasione della regolarizzazione del 2002 che ha visto la legalizzazione di oltre 87.000 lavoratori immigrati nella sola provincia di Milano. L’immissione di un consistente contingente di stranieri regolarizzati ha determinato un salto nel volume complessivo delle assunzioni di lavoratori extracomunitari che, stando ai dati dei Centri per l’impiego, raddoppia il suo valore e lo mantiene nel tempo. Le circa 30.000 assunzioni trimestrali di lavoratori immigrati costituiscono ormai un quarto delle assunzioni complessive effettuate dalle aziende milanesi. Colpisce lo scarto tra l’imponenza del fenomeno e le modalità con cui si è, di fatto, finora realizzato: l’inserimento lavorativo degli immigrati è avvenuto, infatti, in maniera spontanea, silenziosa, residuale rispetto alle azioni delle varie istituzioni ed attori del mercato del lavoro. Ciò ha permesso che il fenomeno risultasse fortemente plasmato dall’attività dei canali di tipo informale, primi fra tutti le reti dei connazionali, che da una parte si sono mostrate alquanto efficaci nell’incanalare i nuovi arrivati verso gli impieghi disponibili, ma dall’altra hanno aggravato alcuni fenomeni negativi quali la segmentazione del mercato del lavoro, la specializzazione lavorativa su base etnica, la segregazione occupazionale di intere categorie (colf e assistenti agli anziani), il confinamento nelle occupazioni più dequalificate e gravose, la scarsa mobilità professionale verticale. Se questi meccanismi sono già da tempo denunciati dagli studiosi in campo migratorio, oggi è possibile osservarne l’esito su larga scala direttamente dai dati ufficiali delle assunzioni che evidenziano forti corrispondenze tra singole nazionalità e determinati settori produttivi. La novità del quadro uscito dalla sanatoria del 2002 non si manifesta, tuttavia, nelle sole dimensioni quantitative e qualitative appena segnalate ma riguarda anche il cambiamento avvenuto nella natura dei rapporti di impiego instaurati dai lavoratori stranieri. L’immissione del nuovo contingente di manodopera immigrata, infatti, sembra coincidere con un’intensa flessibilizzazione dei rapporti di lavoro che si manifesta tramite un diffuso ricorso a contratti a breve termine (tempo determinato o interinale). L’aspetto preoccupante di questa nuova caratteristica è il suo apparente concentrarsi su una fascia determinata di lavoratori stranieri che passano ripetutamente da un lavoro all’altro, senza mostrare alcuna tendenza a stabilizzare la loro collocazione lavorativa. Stante l’attuale normativa sul soggiorno degli stranieri in Italia, questa potenziale fascia di lavoratori precari neo-regolarizzati è quanto mai a rischio di caduta in una condizione di irregolarità di ritorno. In questa prospettiva, un ruolo importante può essere effettivamente giocato dai servizi all’impiego nell’intercettare il fenomeno e nell’intervenire per attenuarne le conseguenze che, come si può ben immaginare, non si limiterebbero a quelle occupazionali. Anche per questi motivi è importante approfondire la conoscenza dei percorsi occupazionali seguiti dagli immigrati stranieri dopo l’ingresso sul mercato del lavoro locale e capire come si configurano le problematiche legate alla stabilità lavorativa, alla disoccupazione, ai riflessi sulla regolarità amministrativa, alla possibilità di reinserimento lavorativo. Da questo punto di vista, i risultati della ricerca-intervento illustrata nei successivi capitoli del quaderno, mostrano un quadro complesso in cui affiorano punti di forza inaspettati da parte degli immigrati, ma anche elementi di grande criticità nei loro percorsi lavorativi e nelle risorse da loro spontaneamente messe in campo. Dall’analisi svolta emerge come la debolezza sul mercato del lavoro di molti lavoratori stranieri sia riconducibile a numerosi, ma ben definiti, fattori che interagendo fra loro contribuiscono a delineare un quadro di insicurezza (occupazionale, ma non solo) in cui anche l’esperienza della disoccupazione assume contenuti inattesi. Più che di disoccupazione in senso tradizionale, occorrerebbe parlare di una condizione di discontinuità occupazionale che costringe i lavoratori stranieri in circuiti lavorativi caratterizzati da incertezza e privi di un progetto di medio-lungo termine. Lo scarto tra le potenzialità possedute ed il basso profilo delle occupazioni comunemente loro accessibili sembra stare alla base di gran parte del disagio occupazionale espresso dagli immigrati quando sono inseriti in un mercato del lavoro tipicamente metropolitano. È un disagio che si esprime nella difficoltà a intraprendere percorsi lavorativi coerenti con la formazione e le competenze possedute, nella fatica a stabilizzare i rapporti di lavoro, nell’impedimento a seguire percorsi di crescita professionale compatibili con il proprio progetto migratorio, nell’alternanza tra occasione lavorativa inadeguata (ma necessaria) e periodi di disoccupazione. La scarsa stabilità lavorativa appare coerente con l’impossibilità di sperimentare legami significativi con l’azienda che solitamente si creano attorno al possesso e all’effettivo esercizio di skills e contenuti professionali specifici. Del resto, gli attuali meccanismi informali di collocamento lavorativo, basati non sulle capacità o sulle credenziali formative ma sui soli criteri di appartenenza e di considerazione goduta all’interno delle reti di connazionali, fanno sì che le esperienze professionali maturate in Italia o nel paese di origine abbiano modeste possibilità di essere riconosciute ed apprezzate ai fini di un nuovo impiego. Per i lavoratori stranieri maggiormente istruiti, il riconoscimento legale dei titoli di studio e degli attestati formativi conseguiti all’estero risulta irto di difficoltà normative, procedurali, linguistiche e persino economiche, visti gli alti costi degli iter amministrativi e burocratici. I dispositivi di riconoscimento in vigore risultano così involontariamente discriminatori e forniscono il loro contributo al processo di svalutazione delle credenziali formative possedute dagli immigrati. È un vero e proprio circolo vizioso in cui l’instabilità lavorativa, l’elevata mobilità intersettoriale e la continua emarginazione nell’area del lavoro dequalificato inibiscono l’acquisizione e il consolidamento di skills maggiormente apprezzate, inducendo un effetto circolare di impedimento di un’autentica crescita professionale e di riduzione delle prospettive di stabilizzazione lavorativa. A questa situazione di sviluppo professionale bloccato, i lavoratori immigrati sembrano reagire privilegiando la ricerca ripetuta e costante di alternative occupazionali che si sperano sempre migliorative sul piano della qualificazione lavorativa o, in subordine, almeno su quello della retribuzione.

Come è stato messo in evidenza dalla ricerca-intervento, il processo di dequalificazione professionale cui i lavoratori immigrati sono soggetti viene favorito da una serie di fattori che costituiscono un sistema unico di concause sociali. Tra queste assumono particolare rilevanza fattori quali: – le carenze nelle iniziative istituzionali e nelle politiche formative e del lavoro rivolte agli immigrati; – l’assenza di politiche di stabilizzazione e di consolidamento dello status giuridico del lavoratore straniero; – le costanti difficoltà che gli immigrati incontrano nel trovare condizioni di stabilità materiale (accesso a un’abitazione decente, accesso ai servizi sociosanitari e ai servizi in generale, ecc.) – gli ostacoli di carattere cognitivo (autorappresentazione di sé ma anche presenza nella cultura italiana di stereotipi che non contemplano per gli immigrati una normale ascesa professionale) e di stress psico-sociale. Tra le inadeguatezze istituzionali ed i limiti delle politiche pubbliche dell’immigrazione figurano principalmente l’assenza di canali percorribili per il riconoscimento delle credenziali formative estere, la mancanza di meccanismi accreditati di accertamento e certificazione delle competenze professionali, la carenza di strumenti di riqualificazione professionale efficaci e realmente accessibili al lavoratore straniero. Un ulteriore elemento che spesso diventa preponderante nel determinare i destini lavorativi è l’elevata vulnerabilità della condizione giuridica del lavoratore straniero. Nell’ansioso tentativo di mantenere lo status legale, l’immigrato è spinto ad accettare qualsiasi lavoro, sviluppando una particolare adattabilità a condizioni lavorative e contrattuali scadenti e tralasciando considerazioni sulla qualità del lavoro offerto. Le norme introdotte con la Legge n. 189 del 2002, la cosiddetta legge Bossi-Fini, esasperano il legame tra permanenza legale e stato occupazionale ed introducono forti restrizioni al soggiorno degli stranieri (permessi di soggiorno di durata più breve ed assoggettati a ripetute richieste di rinnovo, periodo di tempo eccessivamente ridotto concesso ai disoccupati per la ricerca di un nuovo impiego, maggiore facilità di espulsione) contribuendo così ad aggravare lo stato di precarietà dei lavoratori immigrati che si vedono ostacolati nel processo di stabilizzazione ed integrazione nel nostro tessuto sociale. Dalla ricerca sono emersi anche gli alti costi psicologici connessi all’esperienza del non lavoro, della ricerca di una nuova occupazione e dell’alta problematicità nella costruzione del proprio futuro professionale. Fortunatamente non sempre gli esiti di questo stato di tensione si esprimono a livelli di drammaticità sociale visibile, tuttavia dalla condizione di stress può prendere facilmente corpo la perdita di fiducia nella riuscita del proprio compito di inserimento sociale e lavorativo.

A questo proposito, occorre sottolineare che il problema non sembra risiedere tanto nell’assenza del lavoro, quanto nella condizione di insicurezza e di incertezza lavorativa, di aleatorietà delle prospettive circa il proprio inserimento nella società ospite, di indefinizione dei progetti riguardanti la propria collocazione sociale ed il proprio avanzamento socio-professionale. Da qui l’importanza di intervenire per fornire supporti mirati e strumenti efficaci che possano orientare l’immigrato nelle sue scelte, guidarlo nel definire una progettualità più forte, nel valorizzare e sviluppare le competenze professionali e nell’individuare percorsi coerenti su di un mercato del lavoro difficile e poco trasparente. Il quadro in cui si delineano le difficoltà occupazionali dei lavoratori immigrati presenta anche alcuni riflessi speculari sul versante dei datori di lavoro che impiegano manodopera straniera. Pur non rientrando direttamente nel presente studio, il tema visto dal lato imprenditoriale ha avuto numerose conferme durante la realizzazione della ricerca-intervento. Il fenomeno di skills mismatch che caratterizza il collocamento dei lavoratori stranieri presenta numerosi e importanti effetti: difficoltà degli imprenditori a reperire forza-lavoro con un’adeguata qualificazione, difficoltà a riconoscere le competenze e le capacità dei lavoratori stranieri che intendono assumere, problematicità nell’attivare strumenti di sostegno allo sviluppo professionale dei dipendenti stranieri in relazione alle modificazioni aziendali e nel garantirsi una maggiore fidelizzazione all’impresa. Inoltre, anche per gli imprenditori è emersa con forza la fatica a muoversi nella complessità e nella frammentarietà delle normative che regolano i rapporti di lavoro fra imprese e lavoratori stranieri. Ma i fenomeni di discriminazione dei lavoratori stranieri sul mercato del lavoro, la loro segregazione in alcuni settori e professioni, lo spreco del capitale umano della componente più istruita, le barriere che di fatto ostacolano la mobilità professionale, finiscono addirittura per incidere sull’equilibrio e sul funzionamento stesso del mercato del lavoro, accrescendone la segmentazione ed i rischi di concorrenza con le fasce più deboli dell’offerta di lavoro locale. Recenti studi hanno mostrato come è proprio il massiccio inserimento in lavori di basso profilo, gravosi e poco remunerati a rappresentare il pericolo di una funzione sostitutiva svolta dalla manodopera straniera, che entrerebbe in competizione con la manodopera italiana meno qualificata, giudicata meno flessibile e conveniente1 . Viceversa, una funzione complementare sarebbe maggiormente rintracciabile nei profili con qualificazione intermedia o medio-alta, ricercati in settori in cui la domanda manifesta elevate difficoltà di reperimento di specifiche figure professionali, a causa di un mismatch tra domanda e offerta di lavoro locale o di una reale scarsità di offerta in determinati settori di impiego. Ciò testimonia come, al di là degli intenti solidaristici, un’azione che favorisse una più solida inclusione dei lavoratori stranieri nel mercato del lavoro locale risponderebbe ad una necessità più generale, contribuendo a realizzare un più trasparente incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenendo le imprese nel reclutamento della manodopera qualificata di cui abbisognano e favorendo un migliore utilizzo da parte imprenditoriale delle professionalità disponibili sul territorio. Si delineano quindi alcuni spazi per un inserimento più qualificato della manodopera immigrata e per azioni di sostegno che facciano leva sui molti punti di forza individuati anche nella ricerca-intervento, primo fra tutti il capitale umano dei lavoratori stranieri, ma anche le loro aspirazioni e l’impegno mostrato nelle azioni di ricerca del lavoro e di miglioramento professionale. Occorrono interventi che favoriscano i comportamenti virtuosi, che creino condizioni di maggiore certezza, che siano di aiuto nell’affrontare le situazioni di disagio psicologico e sociale, che individuino percorsi chiari in cui cercare opportunità di avanzamento professionale e di mobilità ascendente. Si tratta anche di valorizzare i reciproci interessi messi in campo dai vari attori che operano sul mercato del lavoro. Le imprese potrebbero partecipare, insieme alle istituzioni, alla predisposizione di meccanismi condivisi di valutazione delle competenze professionali degli immigrati, avvantaggiandosene contemporaneamente nella loro azione di ricerca e selezione di personale adeguatamente qualificato. Anche azioni di sostegno alle imprese per la formazione delle risorse umane straniere occupate o in corso di assunzione, fornirebbero una risposta concreta alla domanda di maggiore qualità nelle prestazioni lavorative e di maggiore aderenza ai programmi di sviluppo aziendale.