Nasce applicazione che misura il dolore e parametri vitali del neonato

Sono in arrivo delle buone notizie dall‘ospedale Mauriziano di Torino dove pare sia stata inventata una applicazione per monitorare il dolore e i parametri vitali dei neonati. Si tratta di un’applicazione davvero molto interessante e ottenuta dal lavoro straordinario di medici e infermieri pediatrici, nonché di ingegneri dell’istituto superiore Mario boella ed ancora statistici del dipartimento di matematica ed epidemiologia del dipartimento di scienze cliniche e biologiche dell’Università degli Studi di Torino. Sembra proprio che questa applicazione sia in grado di monitorare il dolore e i parametri vitali dei neonati, utilizzando semplicemente uno smartphone. È stata presentata in anteprima a Barcellona alcuni giorni fa al Congresso internazionale di Ricerca Bioinformatica e pare abbia riscosso un grande successo.

L’applicazione al momento si trova in prova presso l’ospedale Mauriziano di Torino e lo scopo come già abbiamo riferito è quello di rilevare il livello del dolore che può avvertire un neonato. Questo sistema non risulta essere invasivo e si basa su diversi parametri che sono acquisiti Dal neonato tra i quali la minima facciale che pare sia rivelata da una telecamera ed ancora la misurazione della saturazione di ossigeno, la frequenza respiratoria e quella cardiaca.

“Riconoscere e trattare adeguatamente il dolore del neonato è necessario non solo per motivi etici o legislativi, ma anche perché è stato dimostrato che il dolore ripetitivo in una fase precoce dello sviluppo del sistema nervoso può comportare effetti dannosi a breve e lungo termine. I neonati, soprattutto se nati prima del termine e ricoverati in terapia intensiva, sono una categoria di pazienti sottoposti spesso a procedure dolorose. E la loro incapacità di comunicare verbalmente rende difficile valutare l’entità del dolore”, è questo quanto si legge in una nota. L’idea di questa applicazione è molto interessante e pare sia nata dalla collaborazione tra Emilia Parodi del reparto di neonatologia del Mauriziano e l’istituto Mario Borella di Torino e si tratta di un progetto molto interessante e dotato di tecnologia wireless che attraverso lo smartphone e l’applicazione ha dato vita a questo sistema in grado di rilevare il dolore del neonato.

I neonatologi dell’Ospedale Mauriziano di Torino dove ricordiamo al momento Questa applicazione è in prova, Sostengono di credere molto in questo progetto che ha visto la collaborazione multidisciplinare di molte figure professionali. Gli esperti aggiungono che comunque L‘obiettivo non è quello di sostituire il medico o l’infermiere pediatrico nelle assistenza al neonato, ma di mettere semplicemente la tecnologia al servizio del clinico e che monitorare Comunque questi parametri vitali non potrà far altro che contribuire al benessere del neonato. Va ricordato che il tutto avviene senza dare alcun minimo fastidio al neonato, ma attraverso la videoregistrazione del volto e delle smorfie facciali attraverso la telecamera posta in prossimità del incubatrice o del fasciatoio.

L’incapacità dei bambini molto piccoli di comunicare verbalmente rende particolarmente difficile valutare l’entità del dolore provato da questi pazienti. Riconoscere e di conseguenza trattare adeguatamente il dolore nel neonato è necessario non solo per motivazioni etiche o legislative, ma anche perché è dimostrato da studi scientifici come il dolore ripetuto in una fase precoce dello sviluppo del sistema nervoso possa comportare effetti dannosi a breve e lungo termine (ad esempio una ridotta soglia del dolore in età adulta).

In letteratura sono state validate negli anni scale ‘algometriche’ che guidano i medici e gli infermieri pediatrici nella rilevazione del dolore nel neonato che non può comunicare con le parole la sofferenza che prova. I clinici dovrebbero essere abituati ed ‘allenati’ a cogliere i segnali di dolore dei piccoli pazienti (modificazioni della mimica facciale, movimenti degli arti, alterazioni della frequenza cardiaca e della saturazione di ossigeno nel sangue) e ad oggettivarli attraverso punteggi che in genere più sono alti più sono indicativi di dolore.

Dati di letteratura, tuttavia, evidenziano come i professionisti abbiano difficoltà ad applicare la valutazione del dolore secondo le scale tradizionali nella pratica clinica-assistenziale quotidiana, e come il reale impiego delle scale algometriche risulti estremamente ridotto (un uso sistematico è riportato solo nell’11-35% delle Terapie intensive neonatali).

Le criticità maggiori sono legate alla scarsa oggettività e ripetibilità della valutazione, strettamente dipendente dall’esperienza dell’operatore sanitario e dal numero di parametri che è necessario monitorare contemporaneamente, e dal dispendio di tempo che l’esecuzione di questa pratica comporta per il clinico. Così, dall’idea di Emilia Parodi della Neonatologia dell’ospedale Mauriziano di Torino, è stato avviato un progetto con tecnologia wireless tramite app e smartphone, in collaborazione con l’Istituto Superiore Mario Boella di Torino, per realizzare un sistema automatico e non invasivo, basato su tecniche di analisi della mimica facciale del neonato, che permette una rilevazione oggettiva del dolore neonatale e una contemporanea misurazione della saturazione di ossigeno, della frequenza cardiaca e della frequenza respiratoria.

Il tutto avviene senza alcun fastidio per il neonato, semplicemente attraverso la videoregistrazione del volto e delle smorfie facciali attraverso una telecamera posta in prossimità dell’incubatrice (per i neonati ricoverati in Terapia Intensiva) o del fasciatoio, su cui vengono eseguite le procedure dolorose come i prelievi di sangue per i neonati non prematuri. Il medesimo algoritmo potrà essere facilmente implementato per utilizzo attraverso app e smartphone al letto del piccolo paziente in ospedale o addirittura a domicilio dai genitori qualora i bambini necessitassero di un monitoraggio particolare. I risultati preliminari del progetto sono stati presentati al Congresso Internazionale di Ricerca Bioinformatica a Barcellona, ed hanno ricevuto il Premio come migliore contributo scientifico.

“Crediamo molto in questo progetto, che ha visto la collaborazione multidisciplinare di molte figure professionali, che ringraziamo per l’entusiasmo con cui si sono avvicinati ai nostri piccoli pazienti – affermano i neonatologi del Mauriziano (oltre ai clinici del Mauriziano ed agli ingegneri del Boella sono stati coinvolti infermieri pediatrici esperti di dolore della Neonatologia Universitaria, infermieri in formazione del Corso di Laurea in Infermieristica pediatrica dell’Università di Torino, statistici del Dipartimento di Matematica ed epidemiologi del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche) – Ci teniamo a sottolineare che l’obiettivo finale che ci prefiggiamo non è sostituire il medico o l’infermiere pediatrico nell’assistenza al piccolo malato, ma mettere la tecnologia al servizio del clinico, affinché possa dedicarsi con maggiore empatia e dedizione al neonato”.

“Monitorare la frequenza cardiaca e respiratoria con tecnologia wireless contribuirà notevolmente al benessere del neonato che verrà finalmente ‘liberato’ da fili e sensori, che, oltre a lesionare la pelle fragile del bimbo molto piccolo, possono limitare il contatto fisico con la mamma ed il papà – affermano nella nota – Speriamo, inoltre, che lo sviluppo di strumenti pratici per una valutazione oggettiva, ripetibile e rapida del dolore (tramite app e smartphone), possa contribuire ad aumentare le conoscenze teoriche sull’argomento ed a diffondere questa irrinunciabile pratica assistenziale nelle divisioni di Neonatologia”. “Siamo molto soddisfatti che il nostro lavoro abbia ricevuto un riconoscimento internazionale. I dati preliminari che abbiamo ottenuto sono molto interessanti e ci permetteranno di accedere a bandi per ottenere finanziamenti regionali ed europei e sviluppare concretamente dispositivi utili nella pratica clinica”, concludono i neonatologi del Mauriziano.

Nel nostro Paese, gli eventi avversi che si verificano durante il travaglio, il parto, subito dopo la nascita e nel periodo neonatale, sono rari rispetto al totale delle nascite, tuttavia, le conseguenze fisiche, psicologiche ed economiche che ne possono derivare e l’impatto che esse hanno sul bambino, la famiglia ed i professionisti coinvolti fanno sì che su di essi si debba porre una particolare attenzione. Si sottolinea che la morte del neonato e la disabilità permanente che occorrono in modo inatteso non sempre costituiscono eventi prevenibili; l’inquadramento diagnostico ed etiologico di tali eventi è spesso difficile per la complessità dei fattori che li determinano, ad oggi non tutti riconoscibili e diagnosticabili. Per ovviare alle difficoltà di inquadramento etiologico, tutte le morti perinatali e le disabilità permanenti inaspettate dovrebbero essere analizzate e approfondite con un percorso diagnostico dettagliato e rigoroso che consenta di individuare correttamente la quota di eventi avversi evitabili attraverso la messa in atto di azioni di prevenzione e contenimento dei rischi. Gli aspetti clinici, sociali, etici, nonché i fattori di ordine economico e medico-legali inducono a porre una grande attenzione su tali evenienze e alla realizzazione degli interventi più idonei per la loro prevenzione. Le conoscenze disponibili indicano che le carenze organizzative, quali la mancanza di procedure assistenziali e/o la non adeguata presenza di competenze rispetto alla complessità del processo clinico-assistenziale, la sottovalutazione dei fattori di rischio, l’insufficiente comunicazione tra gli operatori e con le persone assistite e/o i loro familiari, l’inadeguata formazione e addestramento del personale, l’inadeguata educazione sanitaria delle famiglie, possono determinare ritardi, omissioni o non corretti interventi terapeutici ed assistenziali durante la gravidanza, il periodo perinatale, e la vita postnatale e comportare conseguenze gravi per il feto ed il neonato.

In particolare, la comunicazione inefficace tra gli operatori e con le persone assistite contribuisce significativamente alla realizzazione di vulnerabilità nel processo assistenziale e al verificarsi di errori. In uno studio sui sinistri relativi all’ostetricia e ginecologia svolto presso l’Università Vanderbilt di Nashville, (White AA, Pichert JW, Bledsoe SH, Irwin C, Entman SS. Cause and effect analysis of closed claims in obstetrics and gynecology. Obstet Gynecol. 2005), si evidenzia che circa un terzo degli eventi avversi è associato a problemi di comunicazione (ritardi o assenza di comunicazione tra gli operatori o problemi di comprensione causati dalla mancanza di una terminologia comune). Il sistema di segnalazione degli eventi sentinella di Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) ha registrato negli Stati Uniti, nel periodo compreso tra il 2004 e il 2012, 239 eventi sentinella “morte perinatale o disabilità permanente non correlata a condizione congenita in neonato di peso superiore a 2,500 grammi”. Nella maggior parte degli eventi intervengono più fattori, tuttavia, rispettivamente il 74% ed il 68% degli eventi avversi perinatali è dovuto a fattori umani e scarsa o assente comunicazione tra gli operatori; in particolare la mancanza di un linguaggio comune tra gli operatori aumenta la possibilità di errore nel momento in cui devono essere condivise informazioni sulle condizioni materne o fetali e sulle azioni da compiere in condizioni di urgenza. In Italia, il sistema di segnalazione nazionale degli Eventi Sentinella (SIMES), attivo dal 2005, ha registrato, nel periodo 2005-2012, 82 eventi sentinella riconducibili a “Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non correlata a malattia congenita”, pari al 4.28% del totale degli eventi sentinella registrati e validati. Tra i fattori contribuenti più frequentemente indicati, appaiono i problemi di comunicazione e quelli correlati a linee-guida, raccomandazioni, protocolli assistenziali e procedure.