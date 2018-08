Nuova tariffa Ho Mobile: 40 gb, chiamate ed Sms illimitati a 8 euro al mese

Il nuovo operatore virtuale ho.mobile sembra che nei prossimi giorni lancerà la nuova offerta tariffaria la quale prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati, verso tutti i numeri nazionali per circa 40 giga in 4G a 7,99 euro al mese. Si tratta di un vero e proprio pacchetto di giga, sms e minuti ed è disponibile a partire da oggi, 1 agosto 2018.

Come abbiamo visto, questa offerta prevede ben 40 gigabyte di connettività internet, chiamate ed sms illimitati ad un prezzo davvero unico ovvero 7,99 euro al mese, pagamento che viene effettuato ogni 30 giorni. Rispetto all’offerta lancio che è valida fino allo scorso il 30 luglio, si tratta di Ben 10 gigabyte di traffico dati in più, con solo €1 in più al mese.

Potrebbe esserci soltanto una limitazione, Ovvero la velocità di download e di un lord ed infatti pare che sarà possibile navigare soltanto in 4G Batik ad una velocità di 30Mbps. Non è previsto alcun costo extra, ed una volta terminati i 40 gigabyte mensili, la navigazione sarà bloccata e per poter continuare ad utilizzare Facebook e WhatsApp bisognerà effettuare una ricarica e partire un con un nuovo ciclo mensile. Saranno Inclusi i servizi per l’avviso di chiamata, credito residuo, il trasferimento di chiamata e la navigazione hotspot.

Riguardo il roaming sembra che questa nuova offerta e permetterà di utilizzare tutti gli sms minuti e anche 2,5 giga per poter e navigare Quando si viaggia all’interno dell’Unione Europea. Per sottoscrivere questa nuova offerta, bisognerà acquistare una nuova SIm. Nello specifico si potrà sottoscrivere una scheda Ho mobile prenotando online con spedizione gratuita a casa e attivazione tramite videochiamata, oppure prenotando online con ritiro e pagamento in edicola. Si potrà ancora procedere in questo modo ovvero acquistando presso uno dei tre punti vendita di Ho Mobile. Il costo della SIM ammonta a 9,99 euro con un costo di attivazione del servizio pari a 7, 99 euro