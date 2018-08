Nuovo incidente in laguna a Venezia. Onda anomala rovescia barca, tre i morti

Nella Laguna di Venezia si è verificato un altro incidente. Un’ onda anomala avrebbero rovesciato una barca ed i morti così salgono a tre. Dopo i due pescatori travolti e uccisi da un motoscafo che andava ad alta velocità, altre 5 persone finiscono in acqua. Il presidente Zaia avrebbe detto: “Servono regole piu severe per la navigazione in laguna”. Dopo lo scontro della notte scorsa tra un motoscafo e una barca di pescatori, un altro incidente nel pomeriggio si è verificato in laguna e porta a tre vittime in meno di 24 ore. Sembra che intorno alle 14:30 un’ onda anomala avrebbe provocato il rovesciamento di un barchino facendolo finire in mare con 5 persone tra le località di Giare di Mira e Valle averto di Campagna Lupia.

Le persone cadute in acqua sono state recuperate dalle barche dei diportisti che vi sono in transito. Purtroppo non ci sarebbe niente da fare per un 76enne di Campagna Lupia, dichiarato morto dal personale del SUEM 118. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con i soccorsi dei sommozzatori di Venezia e il personale della squadra Mira. Per quanto riguarda l’incidente avvenuto stanotte ,l’imbarcazione che verso mezzanotte ha travolto e ucciso i due pescatori fermi in laguna, sarebbero stati fermati quattro giovani Veneziani due ragazzi e due ragazze che erano a bordo del motoscafo, medicati per rilievi escoriazioni e sono stati anche sottoposti all’alcoltest che ha dato esito negativo.

“Servono regole più severe per la navigazione in laguna. Non è la prima volta che accadono tragedie come questa, è evidente che c’è un problema che va risolto”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ha aggiunto. “Non ha senso morire in questo modo. Non conosco ancora le dinamiche dell’incidente ma è evidente che occorre una regolamentazione e maggiore severità, e lo dico conoscendo il mare, da patentato”.Le due vittime erano amici di lunga data e si tratta di Renzo Rossi e Natalino gavagnin 69 anni. Entrambi avevano la passione della pesca e sarebbero usciti ieri sera per una battuta nelle acque del canale di San Nicolò nei pressi del Lido di Venezia.

Rossi in gravissime condizioni dopo lo scontro è stato subito recuperato dai soccorritori, ma purtroppo è deceduto all’arrivo all’ospedale Santi Giovanni e Paolo. Il corpo dell’altro sessantanovenne è stato recuperato alle 1:25 nell’isola di Santa Elena e nei pressi del collegio navale Morosini dove sembra che il corpo sia stato trascinato dalla corrente. Le due imbarcazioni sono sottoposte a sequestro sono state portate al cantiere della Marina Militare dell’arsenale. Le indagini sono dirette dal Procuratore di turno Giovanni Zorzi. Gli accertamenti sono ancora in corso da parte della capitaneria di Porto oltre che sulla dinamica precisa dell’incidente anche sulla presenza di luci di segnalazione a bordo delle due imbarcazioni oltre che sulla velocità al momento dell’impatto