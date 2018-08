Obbligo dei seggiolini anti abbandono, arriva l’ok della Camera. Adesso tocca al Senato

L’obbligo dei seggiolini anti abbandono in auto sta per arrivare. Nella giornata di oggi sembra che la Camera abbia approvato l’obbligo di questi dispositivi sulle auto. Dunque, è stata approvata la proposta che prevede l’obbligo di montare i seggiolini salvabebè con i dispositivi acustici che rivelano la presenza del bambino a bordo delle vetture. Nello specifico la proposta è stata approvata in Commissione Trasporti alla Camera. Con questo obiettivo pare siano stati sette i disegni di legge approdati in Parlamento nei giorni scorsi. Il testo base che è stato approvato è quello del ddl Meloni, ma a questo se ne sono aggiunti anche altri proposti da altrettanti parlamentari ovvero i ddl di Bergamini, Foti, De Lorenzis, Murelli, Gebhard e Pizzetti. Tutti pare prevedano la modifica dell’articolo 172 del Codice della strada e questo renderà obbligatorio l’acquisto di un dispositivo acustico e luminoso anti-abbandono.

Adesso manca soltanto il passaggio al Senato affinché questo possa essere legge nel più breve tempo possibile. Va detto però che per poter imporre il dispositivo anti abbandono come una dotazione obbligatoria a Chi produce il seggiolino, sarebbe necessaria una norma Europea. Solo il decreto che è stato approvato nella giornata di oggi dalla Camera, prevede un obbligo di utilizzo per chi trasporta i bambini fino a 4 anni, qualora conduca autovetture da autocarri e sono già previste delle sanzioni per chi non allaccia la cintura o per chi fa viaggiare i bambini senza seggiolino, multa che va da €81 e si rischia anche una decurtazione di 5 punti nel caso in cui ci sia una recidiva nei due anni e si andrà incontro la sospensione della patente da 15 giorni fino a 2 mesi.

Al momento sembra che non siano state definite le caratteristiche delle dispositivo che ben presto saranno fissate da un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che dovrà anche in qualche modo vagliare l’idoneità di quelli che ci sono già in commercio. Nonostante sia arrivato l’ok della Camera, finché ci sia l’obbligo effettivo bisognerà attendere ancora un po’ perché bisognerà aspettare l’ok del Senato e quindi il decreto ministeriale che ne stabilirà le caratteristiche di cui dovranno essere data di questi dispositivi.

Il Mit avrà 60 giorni a disposizione dall’entrata in vigore della legge, Ma si tratta comunque di un termine che non è tanto vincolante. Nel testo del disegno di legge, si vede come l‘obbligo dovrà comunque scattare entro il prossimo primo luglio 2019. “Quando si introduce un obbligo si devono prevedere anche tutele per le famiglie” spiega il presidente del Codacons, secondo cui i seggiolini dovrebbero essere “totalmente gratuiti per i genitori, anche allo scopo di evitare ignobili speculazioni sull’esigenza di tutelare i bambini”.