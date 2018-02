Obesità, stop sperimenti sugli animali grazie alle cellule umane ingegnerizzate

Un nuovo metodo che senza dubbio avrà molto successo tra la cerca degli animalisti. Va detto che bisogna ringraziare il progresso tecnologico scientifico, che grazie ad esso sarà risparmiata una morte atroce moltissimi topolini e test sugli animali. Almeno per quanto riguarda la ricerca scientifica sull’obesità. Tutto questo è stato possibile grazie ai tessuti ingegnerizzati i quali riescono a riprodurre con elevata precisione la funzione metabolica umana.

La metodica, descritta nelle pagine della rivista PlosONe, è stata messa a punto dal gruppo di ricerca del Centro Piaggio dell’Università di Pisa guidato dalla direttrice Arti Ahluwalia, che spiega: «Fino ad oggi, l’uso di modelli animali per lo studio di disturbi metabolici era l’unico metodo esistente. Ma è un metodo con dei limiti perché l’obesità è un disturbo prettamente umano, e dipende dalla dieta e dallo stile di vita e questo è difficilmente riproducibile negli animali, che raramente mangiano più del necessario».

I ricercatori del Centro Piaggio hanno quindi sviluppato un sistema in-vitro composto da più tessuti (grasso, fegato e tessuto vascolare) connessi tramite canali microfluidici per studiare l’insorgere di danni vascolari e segni di infiammazione sistemica legati all’aumento di tessuto adiposo fino a quantità che corrispondono nell’uomo a sovrappeso e obesità. Il risultato osservato è stato che i danni ai tessuti aumentano in modo proporzionale alla quantità di grasso, il che apre la strada per comprendere i meccanismi cellulari che sottendono la risposta dei tessuti all’eccesso di nutrizione.

«Da molti anni ormai – conclude la professoressa Ahluwalia – il Centro Piaggio dell’Università di Pisa è all’avanguardia nello studio di alternative alla sperimentazione animale. Non è una scelta dettata dall’ideologia, ma dall’evidenza sperimentale e dal progresso scientifico, che ci dicono che questa è una strada migliore per avere modelli sempre più precisi dei sistemi biologici, migliorando quindi al contempo le condizioni dell’uomo e degli animali, e approfondendo le nostre conoscenze su come funziona il nostro corpo»

CHE COS’E’L’OBESITÀ?

L’obesità è una malattia cronica determinata da un eccesso di massa grassa. Il parametro più semplice, e quindi più utilizzato, per definire il grado di obesità è l’Indice di Massa Corporea (IMC) o Body Mass Index (BMI) che si ricava dal rapporto tra il peso espresso in chilogrammi e l’altezza in metri al quadrato.

Quali rìschi per la salute?

L’obesità non è un problema estetico: fa ammalare e può uccidere. L’obesità è infatti associata a un aumentato rischio d’insorgenza di diverse patologie:

• metaboliche: ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete mellito, sindrome metabolica;

• vascolari: ictus cerebrali, infarto del miocardio;

• gastrointestinali; reflusso esofageo, colelitiasi, pancreatite, epatopatia;

• respiratorie apnee, insufficienze respiratorie;

• oncologiche: maggior incidenza di tumori (utero, prostata, colon, pancreas, rene, mammella in postmenopausa) e peggioramento della prognosi;

• osteoarticolari: osteoporosi, artrosi, iperuricemia, gotta;

psicologiche: depressione, bassa autostima, problematiche relazionali.

A parità di BMI, i soggetti che accumulano grasso nell’addome e nella parte superiore del corpo, definita obesità androide o a “mela” (figura A) e tipica degli uomini, presentano rischi maggiori di sviluppare le complicanze croniche e acute dell’obesità rispetto a coloro che localizzano il tessuto adiposo principalmente sulle cosce e sui fianchi, definita obesità ginoide o a “pera” (figura b) maggiormente riscontrata nelle donne. Nell’obesità addominale, infatti il grasso si espande tra i visceri, comprimendoli e ostacolando la loro normale e corretta funzionalità.

Perché s’ingrassa?

Il peso corporeo rappresenta l’espressione tangibile del “bilancio energetico” tra entrate e uscite caloriche. L’energia è introdotta con gli alimenti ed è utilizzata dal corpo sia durante il riposo (per mantenere in funzione i suoi organi, quali cervello, polmoni, cuore, ecc.), sia durante l’attività fisica (per far funzionare i muscoli).

Se s’introduce più energia di quanta se ne consuma (bilancio positivo), l’eccesso si accumula nel corpo sotto forma di grasso, determinando così un aumento di peso. Se invece s’introduce meno energia di quanta se ne consuma (bilancio negativo), il corpo utilizza le sue riserve di grasso per far fronte alle richieste energetiche. Per perdere 1 kg di peso è necessario avere un bilancio energetico negativo di 7000 kcal (es. una restrizione di 500 kcal al giorno permette di perdere 1 kg di grasso in 14 giorni; 500 X 14 giorni = 7000 kcal).

La composizione corporea

La nostra massa corporea è divisa in due compartimenti:

• MASSA MAGRA (circa l’85% del peso nell’uomo adulto e il 67% nella donna) che comprende i muscoli, gli organi, lo scheletro ed è costituita da proteine, acqua e minerali;

• MASSA GRASSA (nell’adulto circa il 15-18% del peso nell’uomo e il 25-28% nella donna) svolge importanti funzioni meccaniche (protezione degli organi, isolamento termico.) e metaboliche (riserva energetica).

Dai 40 anni la massa magra va incontro ad un fisiologico declino dovuto alla riduzione della massa muscolare e, in seguito, anche ossea. Il metabolismo basale dell’individuo, cioè la spesa energetica necessaria per il mantenimento delle funzioni vitali indipendentemente dall’attività fisica svolta, è direttamente proporzionale alla massa magra. La diretta conseguenza è di rendere più facilmente positivo il bilancio energetico, con conseguente aumento di peso.

“Dottore, ho sempre mangiato e fatto attività fisica nello stesso modo e sono sempre stato magro.

Da qualche anno però ingrasso, perché?”

Pertanto è fondamentale mantenere, ed eventualmente incrementare, la massa magra sia in situazione di normopeso sia quando ci siano squilibri ponderali da correggere.

La sindrome dellovo-vo

Spesso seguire per molto tempo le diete può causare un aumento ponderale. Le diete, soprattutto quelle strettamente ipocaloriche e squilibrate, possono infatti provocare una riduzione della massa magra e di conseguenza del metabolismo basale. Così il soggetto, pur seguendo uno schema dietetico ipocalorico, è molto probabile che aumenti il proprio peso in quanto le sue “entrate” ridotte superano comunque la sua spesa energetica (bilancio energetico positivo). Quando questo evento di diminuzione-aumento di peso si ripete più volte, lo si definisce come weight-cycling syndrome o, più comunemente,

“sindrome dello yo-yo”. Le conseguenze comportamentali e metaboliche di questa condizione sono importanti; infatti si evidenzia un costante incremento ponderale, perdita di massa muscolare e riduzione del metabolismo, inoltre il senso di autostima si riduce rendendo più difficile la motivazione a intraprendere percorsi differenti per la risoluzione del problema.

Checos’è il metabolismo

Il metabolismo rappresenta la richiesta di energia del nostro corpo per rimanere in vita e permettere di svolgere le attività sociali. La spesa energetica totale (TEE) è data dalla somma di:

• METABOLISMO BASALE (BEE): energia per organi e muscoli;

• TERMOGENESI INDOTTA DALLA DIETA (TID) quantità di energia spesa dall’organismo per la digestione, l’assorbimento e l’utilizzazione dei nutrienti;

• ATTIVITÀ’ FISICA E VITA DI RELAZIONE: sport e attività quotidiane (es. salire le scale, pulire casa, fare giardinaggio, ecc.).

Il metabolismo cambia notevolmente fra una persona e l’altra. Cioè, pur introducendo la stessa quantità di energia con la dieta e avendo uno stile di vita simile, una persona può tendere a ingrassare di più rispetto a un’altra. Chi sa di appartenere a questa categoria di persone deve quindi prestare molta più attenzione all’alimentazione e svolgere più attività fisica al fine di aumentare la sua spesa energetica e porre in negativo il bilancio energetico.

Quale peso devo raggiungere?

Un fisiologico e ragionevole calo ponderale in soggetti obesi o in sovrappeso prevede una perdita di peso pari al 10% del peso iniziale in circa 6-12 mesi. La perdita di peso deve realizzarsi con un ritmo compreso tra i 2-4 kg al mese. Infatti, una riduzione a breve termine del peso è sempre dovuta a una modificazione dell’acqua corporea e della massa magra mentre una lenta variazione (settimane o mesi) suggerisce una modificazione della massa grassa.

Questa riduzione percentuale è associata a una diminuzione dei rischi di sviluppare le patologie correlate all’eccesso di tessuto adiposo.

La perdita di peso deve coincidere con una diminuzione di massa adiposa e con la conservazione di quella magra al fine di evitare una deleteria riduzione del metabolismo basale e lo sviluppo della “sindrome dello yo-yo”. Una volta raggiunto il peso stabilito è fondamentale mantenerlo nel tempo continuando a impegnarsi con energia nella dieta e nell’attività fisica.

Come fare per perdere il peso?

Non esiste un metodo rapido per perdere peso e mantenere nel tempo il nuovo peso senza che un intervento terapeutico multidisciplinare, associato a indubbi sacrifici personali, sia messo in atto.

Il calo ponderale può essere raggiunto attraverso una profonda riorganizzazione del proprio stile di vita che comprende una vita fisicamente più attiva (ossia un aumento delle uscite di energia) e una riduzione delle entrate caloriche al fine di ottenere un bilancio energetico negativo (uscite che superano le entrate energetiche).

La farmacoterapia dell’obesità

Attualmente in Italia esiste un’unica molecola autorizzata dal CUF (Comitato Unico del Farmaco) per il trattamento a lungo termine dell’obesità: l’orlistat (nome commerciale Xenical®). Questo farmaco agisce attraverso un meccanismo d’inibizione enzimatica che riduce l’assorbimento intestinale dei grassi introdotti con la dieta di circa il 30%, la quota non assimilata è eliminata pervia naturale con le feci.

Durante la terapia con orlistat è necessario attenersi a un programma alimentare normolipidico (grassi della dieta tra il 25-30% delle calorie totali giornaliere) sia perché il farmaco risulti efficace sul calo ponderale sia per non incorrere in effetti collaterali invalidanti (flatulenza, incontinenza, deiezioni oleose e urgenza fecale) e talvolta dannosi (eccesso di grasso nelle feci con perdita di vitamine liposolubili).

Da non sottovalutare, infine, la potenzialità educativa del farmaco; per non incorrere negli effetti collaterali del farmaco i pazienti sono motivati ad acquisire maggiori conoscenze sulla quantità di grassi degli alimenti che assumono.