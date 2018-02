Occhio rosso e dolorante, i medici le tolgono 14 vermi: primo caso al mondo

Aveva un gran mal di testa e un occhio costantemente rosso ed irritato che non le dava pace ormai da alcuni giorni, così ha effettuato una terribile scoperta. La protagonista di questa storia è Abby Beckley, di Grants pass nell’Oregon la quale riferisce di avere fatto un’ incredibile scoperta davvero incredibile dopo aver avuto un problema all’occhio, ormai da parecchi giorni. La donna infatti aveva Ben 14 vermi all’interno dell’occhio sinistro pronti a venire fuori come se fossero delle ciglia. Si tratta ovviamente di un caso davvero molto raro se si considera che la ragazza è la prima persona al mondo ad essere stata infettata da questo tipo di parassita osservato in precedenza soltanto nei bovini. Questo caso molto raro è stato trattato dai CDC statunitensi, i centri per il controllo e la prevenzione delle malattie ed è stato anche pubblicato in un report lo scorso lunedì e più nello specifico la notizia è apparsa sull’ American Journal of Tropical medicine and hygiene che in passato aveva anche parlato e trattato di infezioni molto simili ma mai come questa.

“L’ho guardato, e si muoveva“, è questo quanto riferisce La giovane la quale avendo osservato qualcosa che si muoveva nel suo che aveva pensato che si trattasse di un ciglio ma in realtà si trattava di un verme o meglio di un insieme di vermi che abitavano Ormai il suo occhio. La terribile scoperta è stata fatta proprio davanti ad uno specchio al termine di una vacanza lavoro in Alaska. Più nello specifico la ragazza è nata e cresciuta in un ranch circondata da bestiame e cavalli, si era imbarcata su una nave da pesca da salmoni nel luglio del 2016 in Alaska ed a due settimane dall’inizio del lavoro sarebbero arrivati proprio i primi sintomi ovvero l’occhio sinistro era sempre molto rosso ed irritata e la palpebra cadente.

Inoltre, la ragazza racconta anche di avere avuto una forte emicrania e di essersi chiesta più volte che cosa le stesse accadendo. “Ho abbassato la parte inferiore dell’occhio e ho notato che la mia pelle sembrava strana. Così l’ho pizzicata con le dita ed è uscito un verme. Ero scioccata“, ha raccontato la donna. Da quel momento avrebbe cominciato a fare tutta una serie di visite e come abbiamo visto è stata tanta la perplessità dei medici che hanno notato e appurato che all’interno dell’occhio la ragazza aveva Ben 14 vermi.

“I casi di infezioni parassitarie oculari sono rari negli Stati Uniti. Abbiamo riscontrato solo 11 casi, ma questo è diverso. In precedenza abbiamo sempre pensato che ci fossero solo due specie di questi vermi oculari che infettavano gli umani in tutto il mondo. Uno è il Thelaziachiamato californiensis, che ha infettato 10 persone, di cui 9 in California e uno nello Utah: è un verme portato dalle mosche che infetta spesso i cani. Il secondo è il callipaeda, trovato in Asia e in Europoa, di cui ci sono state 163 segnalazioni in tutto il mondo. A questi, adesso, bisognerà aggiungere la Thelazia gulosa, che era stata osservata esclusivamente in infezioni dei bovini e mai in un occhio umano, dove ha trovato modo di adattarsi. Abby è cresciuta circondata dal bestiame in un ranch di Brookings, in Oregon: probabilmente è stata infettata mentre andava a cavallo, anche se non ricorda mosche che le si siano appoggiate sugli occhi”, ha spiegato Richard Bradbury, autore della pubblicazione e responsabile del Parasite Diagnostics and Biology Laboratory dei CD.