“Odio lo smartphone di mia mamma: ci passa tutto il giorno”, il tema shock di un bambino

“Odio i telefoni perché i miei genitori ci passano tutto il giorno. Odio lo smartphone di mia mamma vorrei che non lo avesse mai comprato”.È questa la frase scritta a matita con una grafica piuttosto incerta e contenuta nel tema di un bambino che frequenta la seconda elementare di una scuola della Louisiana negli Stati Uniti. Il piccolo pare che avesse dovuto rispondere ad una domanda ben specifica ovvero: “Cosa vorresti che non fosse mai stato inventato?”. L’elaborato del bambino pare sia stato diffuso direttamente dall’insegnante sul suo profilo Facebook con tanto di hashtag #listentoyourkids: “ascoltate i vostri bambini”.

Il compito del piccolo pare sia stato corredato da un disegno ovvero uno smartphone sbarrato con una x e al fianco una faccia che pare pronunciasse la frase lo odio. L’insegnante avrebbe anche detto che il bambino di cui ha postato Come già abbiamo detto il compito direttamente su Facebook non è l’unico ad avere scelto e proprio il telefonino è come una invenzione totalmente da bocciare.

Sembra infatti che su 21 studenti in quattro abbiano ammesso di odiare davvero lo smartphone. Questo post dell’insegnante è diventato virale in rete e in poche ore è stato condiviso da ben 260 mila utenti. Come abbiamo già detto, l’insegnante pare abbia lanciato gli hashtag #getoffyourphone e #listetoyourkids ovvero al fine di raccomandare ai genitori di staccare dai propri telefonini e ascoltare quelli che sono i bisogni dei loro figli.

Secondo uno studio condotto nel 2017 dal Digital awareness e dalla Headmasters and Headmistresses Conference, sembra che siano sempre di più i figli a bacchettare i genitori senza nota per l’abuso del telefonino anche se effettivamente dovrebbe essere il contrario. Sembra che un’ora più di un ragazzo su tre abbia chiesto alla madre e al padre di poter limitare l’utilizzo del cellulare e il 14% ha dichiarato che i genitori continuano a controllarlo anche durante i pasti, mentre il 22% crede che l’utilizzo del cellulare abbia impedito alle famiglie di godersi del tempo trascorso insieme. Soltanto il 10% delle madri e dei padri risulta consapevole di quello che pensano i figli sul loro modo di utilizzare il telefono, anche se effettivamente quasi la metà ammette di trascorrere troppo tempo on-line.