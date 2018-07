Olanda: Provano il Viagra su donne incinte, Muoiono 11 neonati

La famosa pillola blu avrebbe un altro vantaggio portentoso: rafforzare la placenta e favorire la crescita dei feti. La ricerca è del Centro medico dell’Università di Amsterdam, che ora si trova ad affrontare la morte di 11 bambini, deceduti a pochi giorni dalla nascita. Secondo l’inchiesta del quotidiano britannico Guardian, sarebbero 17 i bambini nati con problemi ai polmoni a causa del trattamento ideato della ricerca olandese.

Sono dieci gli ospedali olandesi che hanno aderito all’esperimento e che hanno somministrato il Sildenafil, ovvero Viagra, a 93 donne incinte. Secondo la ricerca, infatti, il Viagra, grazie al suo effetto vasodilatatore, avrebbe garantito l’arrivo di più sangue alla placenta delle madri alle prese con gravidanze problematiche. Invece, ha causato un’ipertensione dei polmoni: troppo ossigeno ha danneggiato gli organi ed è stato fatale. Il test è stato interrotto la scorsa settimana, quando un comitato indipendente che sovrintendeva la ricerca ha scoperto che più bambini del previsto erano nati con problemi polmonari. Una quindicina di donne è ancora in attesa di scoprire la sorte del loro bambino.

In un’intervista al quotidiano olandese De Volkskrant, il direttore della ricerca, il ginecologo Wessel Ganzevoort, ha dichiarato: «Volevamo dimostrare che è un modo efficace per la crescita del bambino, ma è successo il contrario. Sono scioccato. Abbiamo informato i ricercatori canadesi che stanno conducendo uno studio simile». La ricerca era iniziata nel 2015 e avrebbe dovuto proseguire fino al 2020, con la partecipazione di 350 pazienti. Era già stata sperimentata, con successo, sui topi.

DISFUNZIONE ERETTILE

Sildenafil citrato (Viagra – Pfizer) è un farmaco ad uso orale per il trattamento della disfunzione erettile. E’ inutile utilizzarlo se la funzionalità d’organo è normale e non ha effetto in assenza di stimolazione sessuale. Non è indicato in soggetti di età inferiore a 18 anni e nelle donne.

Sildenafil è stato approvato dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti alla fine di marzo 1998 e dall’Agenzia per il farmaco della Comunità Europea (EMEA) il 14 settembre dello stesso anno. La Commissione Unica del Farmaco (CUF) ha classificato il farmaco nella seduta del 6-7 ottobre 1988, dettando anche le modalità di prescizione e di distribuzione, e il Dipartimento per la Valutazione dei Farmaci e la Farmacovigilanza del Ministero della Sanità italiano ha concesso la sua registrazione in data 12 ottobre.

Disfunzione erettile: definizione, frequenza e cause. La persistente incapacità di raggiungere o mantenere un’erezione sufficiente a permettere un rapporto sessuale soddisfacente è definita disfunzione erettile. I disturbi dell’erezione aumentano di frequenza nell’età avanzata, ma non costituiscono necessariamente un problema connesso con l’invecchiamento. La loro prevalenza globale – disturbi permanenti o episodici – è difficile da stimare e quasi sicuramente E SILDENAFIL (VIAGRA) approssimata per difetto. E’ riportato in British Medical Journal del 19 settembre 98 che, tra i 50 e 70 anni, la disfunzione erettile riguarda oltre il 50% dei soggetti; i risultati di un recente studio epidemiologico italiano (1996) su oltre 2.000 uomini stimano tra il 2-5% la prevalenza di disturbi dell’erezione tra i 30 e i 50 anni, oltre il 15% tra i 50 e i 60 anni, oltre il 25% nella fascia tra 60 e 70 anni, quasi il 50% dopo i 70 anni. Complessivamente, circa il 13% della popolazione indagata è risultata colpita da disturbi dell’erezione (F. Parazzini e al. per Gruppo Italiano Studio Deficit Erettile, articolo in via di pubblicazione).

Le cause della disfunzione erettile sono molteplici: endocrine, neurologiche, vascolari, traumatiche, post-chirurgiche, farmacologiche. Le principali sono rappresentate da: diabete, ipertensione arteriosa, arterite, ateriosclerosi, neuropatie periferiche, lesioni medullari/pelviche, molteplici malattie croniche (insufficienza renale cronica, insufficienza epatica, sclerosi multipla, ecc.), disordini endocrini (inclusi ipogonadismo, iperprolattinemia, i poe ipertiroidismo), depressione, disturbi psichiatrici reazionali. Una percentuale non trascurabile di disturbi dell’erezione può trarre origine da non corrette abitudini di vita (fumo, abuso di alcolici o di sostanze di abuso) o dall’assunzione di particolari farmaci.

Talvolta un disturbo di erezione può essere il sintomo spia di una malattia sistemica o di una complicanza d’organo che le fa seguito, come nel caso diabete mellito.

In uno stesso paziente possono spesso coesistere cause organiche e psichiche.

L’erezione è una funzione connessa con l’attivazione di specifiche vie nervose, che vengono distinte in quattro principali:

1. la via efferente parasimpatica, che

origina nei segmenti S2-S4 spinali. I corpi cellulari sono situati nella zona intermedia del midollo e inviano rami pregangliari al plesso pelvico splancnico, che dà luogo al nervo cavernoso. Si tratta di una via colinergica, che contiene e utilizza come neurotrasmettitori l’acetilcolina, due neuropeptidi (VIP: vasoactive intestinal peptide, e CGRP: calcitonin-gene related

peptide) e ossido nitrico (NO). Sia l’acetilcolina che VIP e CGRP sono in grado di promuovere la produzione di NO da parte dei loro organi bersaglio, ma la vasodilatazione prodotta dallo NO liberato dalle terminazioni del nervo cavernoso sembra essere cruciale nel promuovere l’erezione nelle sua varie fasi di tumescenza, completa erezione e rigidità (la distinzione fra erezione completa e rigidità nell’uomo è quasi teorica a causa dello spessore

dell’albuginea).

2. la via efferente simpatica, che origina nei segmenti spinali T12- L2. I corpi cellulari sono contenuti nella zona intermediolaterale del midollo e i rami formano quella

porzione dei nervi splancnici superiori che convergono nel plesso ipogastrico superiore. Da questo ganglio escono nevrassi postgangliari e pregangliari, che formano il nervo ipogastrico. I neuroni postgangliari vanno ad innervare gli organi riproduttivi interni (vas deferens, vesciche seminali, ampolla, prostata, collo della vescica), di cui stimolano sia l’attività motoria che secernente. I neuroni pregangliari penetrano nel plesso pelvico splancnico dove una piccola parte di essi fa sinapsi, forse direttamente o tramite un interneurone, con gli stessi neuroni postgangliari che mediano l’attività vasodilatatoria parasimpatica; i restanti stimolano neuroni postgangliari in parte a funzione vasocostrittrice che si oppone all’attività vasodilatatoria parasimpatica.

3. le vie afferenti che dai meccanocettori, soprattutto

concentrati nel glande, attraverso il nervo dorsale del pene penetrano attraverso il nervo pudendo nelle corna posteriori del midollo spinale (S2-S4). Qui fanno sinapsi con neuroni sensoriali ascendenti ma, soprattutto, con i neuroni pregangliari parasimpatici con cui compongono, assieme ad un interneurone, un arco riflesso. Questo arco riflesso garantisce l’erezione a seguito della stimolazione dei meccanocettori localizzati nei genitali esterni o dei nervi che li convogliano. Altre vie afferenti provenienti dai genitali interni raggiungono sia le corna posteriori di S2-S4 che di T12-L2, dove svolgono una funzione nocicettiva, ma anche di attività riflessa degli organi riproduttivi.

4. i motoneuroni che dal nucleo di Onuf, posto ventralmente nelle corna anteriori del midollo (S2-S4), innervano attraverso i nervi pudendo e perineale i muscoli bulbo cavernoso e ischiocavernoso, la cui contrazione completa il fenomeno dell’erezione e controlla l’eiaculazione.

L’erezione consegue a un processo di intensa vasodilatazione che interessa l’arteria pudenda e i suoi rami che irrorano i corpi cavernosi tramite le arterie elicine. Mano mano che il sangue affluisce e dilata i sinusoidi, le vene emissorie che drenano il circolo vengono compresse contro l’albuginea, così che la pressione di riempimento aumenta. Nella fase di rigidità la pressione all’interno dei sinusoidi dilatati supera di gran lunga i 150 mm di Hg. La vasodilatazione è promossa e sostenuta da una continua produzione di NO (1) attraverso il ciclo dell’arginina- citrullina catalizzato dalla NO sintetasi che nell’endotelio dei vasi e in alcuni neuroni è costitutivamente presente e attivabile (2, 3).

Lo stimolo

vasodilatatore principale del circolo pudendo costituito dal parasimpatico, ma non dalla sola acetilcolina. Per prevenire completamente l’erezione non basta l’atropina (4), ma occorre inibire localmente anche la NO sintetasi. L’erezione deriva da una prevalenza della stimolazione parasimpatica su quella simpatica, che tende a vasocostringere e si oppone all’erezione. Per questo motivo una condizione di stress o di

improvviso stato di allarme sono in grado di prevenire e/o interrompere uno stato di erezione completa. Il simpatico può anch’esso mediare la vasodilatazione, con un meccanismo controllato dai centri superiori e mediato da neuroni postgangliari del plesso pelvico splancnico.

Gli stimoli che inducono l’erezione possono essere locali: una sollecitazione diretta dei genitali esterni produce erezione riflessa mediata dall’arco spinale a livello S2- S4 su descritto. Per questo motivo una lesione midollare superiore a questo segmento è in genere compatibile con un’erezione sufficiente alla penetrazione, ancorchè non accompagnata da eiaculazione. Peraltro gli stimoli che nella maggior parte dei casi inducono erezione sono centrali, cioè derivano dai centri superiori che, tramite vie spinali discendenti, controllano la funzione dei neuroni pregangliari simpatici T12- L2 e parasimpatici S2-S4. Questi stimoli derivano da diverse aree cerebrali, sia corticali che sottocorticali, e sono costituiti dalla percezione di immagini o odori la cui capacità ad eccitare sessualmente il maschio ha un significato adattativo (stimoli non condizionati) da immagini e suoni evocatori di fantasie erotiche in genere e da altre contingenze divenute per consuetudine di significato erotico (stimoli

condizionati). Gli stimoli di derivazione centrale sono di per sè sufficienti a indurre erezione o capaci di potenzisollecitazioni tattili periferiche.

A livello centrale esiste un complesso sistema di regolazione del “drive” sessuale e dell’erezione che coinvolge diversi neuromediatori (tipicamente: dopamina,

noradrenalina, acetilcolina ed NO con funzione attivante; serotonina con funzione inibente) e neuropeptidi (tipicamente: melatonina e ossitocina con funzione attivante; peptidi oppioidi, galanina ed NPY con funzione inibente). La ioimbina, stimolante del tono simpatico centrale in quanto antagonista dei recettori alfa2- adrenergici, è stata a lungo – ed tuttora – utilizzata nella terapia di varie forme di impotenza, con risultati in genere non superiori al placebo.

Stabilito il ruolo fondamentale di NO come vasodilatatore che media l’erezione, occorre aggiungere che NO è l’attivatore fisiologico dell’enzima guanilil ciclasi citoplasmatica, contenuto in neuroni, cellule muscolari lisce e altri organi effettori. NO è un gas con un’emivita di 6 secondi, che dalle cellule che lo producono diffonde liberamente nei tessuti bersaglio, dove appunto attiva la guanilil ciclasi che, a sua volta, catalizza la trasformazione del GTP a GMP ciclico.

NO prodotto nelle terminazioni parasimpatiche e , forse, dall’endotelio dei vasi del circolo penieno, diffonde nelle cellule muscolari lisce della media dei vasi, e il GMP ciclico ivi prodotto è il vero mediatore della vasodilatazione, ancorchè con un meccanismo ancora non chiarito. Il nitrito di amile, che assunto per inalazione dà luogo alla liberazione sistemica di NO, è stato ed è utilizzato per prolungare l’orgasmo in alcuni ambienti omossessuali, soprattutto in California. Come tutti i nitroderivati organici il nitrito di amile

produce una vasodilatazione generalizzata, abbassa la pressione arteriosa sistemica e induce cefalea specie nei cefalalgici ed emicranici.

L’effetto dello NO è fugace e perchè si mantenga un’erezione completa per un soddisfacente rapporto sessuale occorre un sistema nervoso efficiente e un sistema vascolare integro e sensibile al

nitrossido. Il GMP ciclico è

rapidamente metabolizzato da una fosfodiesterasi (PDE) che lo trasforma nell’inattivo GMP. Si conoscono 6 tipi principali di PDE, e diversi isoenzimi per ogni tipo. Per esempio, la

fosfodiesterasi che catabolizza il ciclico AMP che aumenta la forza di contrazione del cuore (PDE-III) è diversa da quella che catabolizza il

GMP ciclico (PDE-V). Per cui si è ritenuto che la ricerca di un composto relativamente specifico nell’inibire una fosfodiesterasi rispetto alle altre costituisca un approccio farmacologico ricco di prospettive.

Meccanismo d’azione del sildenafil: condizioni perché

l’effetto possa manifestarsi

Il Sildenafil , principio attivo contenuto nel Viagra, è un inibitore selettivo della fosfodiesterasi tipo 5 (PDE-V, specifica per il GMP ciclico), molto più efficace nel

promuovere la vasodilatazione in ambito penieno di altri inibitori selettivi quali il zaprinast (il dipiridamolo, ugualmente selettivo per la PDE-V, non è stato testato).

L’effetto del sildenafil è del tutto assente in un pene denervato ed è antagonizzato da sostanze che inibiscono la NO sintetasi. Questo dimostra che il Viagra è in grado di potenziare una funzione che deve essere parzialmente presente. Non può sostituirsi ad uno stimolo erogeno, nè trasformare in erogeno uno stimolo che non lo è. Non sostituisce l’innervazione pudenda, ma ne potenzia la funzione se carente. Non agisce se non in presenza di un sistema vascolare sensibile ad NO. Non ha senso prescriverlo in presenza di una funzionalità d’organo normale. Non è elettivo nell’impotenza da

ipogonadismo. E’ inutile nei soggetti che presentano riduzione o mancanza di libido, ma non turbe dell’erezione (soggetti, cioè, che hanno normali e complete erezioni durante le fasi di sonno REM, ma che non provano desiderio sessuale: o per patologie psichiatriche – tipicamente la depressione maggiore -, o per farmaci – tipicamente certi antidepressivi, certi diuretici, ecc.-, o, semplicemente perchè non provano più alcuna attrazione per il partner abituale).

Va valutata con attenzione e cautela la possibilità di somministrarlo se si sospetta un’impotenza da farmaci. In questa circostanza, la prescrizione di Viagra deve considerare: la diagnosi alla base della terapia in atto, il meccanismo di azione del farmaco, le potenziali interazioni col sildenafil. Tutti aspetti di difficile valutazione poichè attualmente non esiste una letteratura di riferimento.

E’ interessante sottolineare che il tessuto cavernoso non contiene soltanto la PDE-V, ma anche la PDE- III, inibita dal GMP ciclico, e la PDE-IV specifica per il ciclico AMP . La PDE-III è inibita selettivamente da

amrinone e milrinone e svolge un ruolo importante nella vasodilatazione che produce erezione. Potrebbe essere il mediatore dell’erezione da stimolazione simpatica: in questo caso il meccanismo implicato sarebbe sicuramente beta-adrenergico. Il milrinone è efficace in vitro e in vivo nel vasodilatare il tessuto cavernoso umano e nel produrre erezione nell’uomo.